Беларуси уже не так страшны военные США в Литве и учения в Европе

Станислав Зась благодарен американской стороне за разъяснения

29 октября в Минске состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Станислава Зася и временного поверенного в делах США в Беларуси Дженнифер Мур. Встреча была организована по инициативе американской стороны.

Во время встречи стороны обсуждали вопросы белорусско-американских отношений, а также акцентировали внимание на международной и особенно региональной безопасности. Вопросы безопасности были подняты на фоне развёртывания военного контингента Соединённых Штатов на территории Литвы в непосредственной близости к белорусской границе.

Дженнифер Мур подробно рассказала о планах проведения военных учений под названием «Атлантическая решимость» и «Защитник Европы – 2020», о том, сколько сил и средств будет привлечено к этим учениям. Также были названы конкретные сроки возвращения всех военных на места их постоянной дислокации.

На следующий день после встречи с временным поверенным в делах США в Беларуси Станислав Зась ответил на вопросы журналистов

«Белорусская сторона выразила обеспокоенность по поводу размещения в Литве американских солдат и тяжёлой военной техники. Это и стало основной темой нашей беседы с высокопоставленным дипломатом США», – рассказал секретарь Совбеза, особо подчеркнув, что на встрече настаивала американская сторона.

Станислав Зась выразил благодарность за то, что были предоставлены пояснения, с какой целью происходит развёртывание американских военных и техники на территории соседнего государства, а также за дополнительную информацию о проведении военных учений «Защитник Европы – 2020». И отметил оперативность реагирования руководства НАТО на тревогу с белорусской стороны по поводу происходящего в Литве.

«В целом оперативность реагирования и руководства НАТО, и страны – лидера Североатлантического альянса на наши вопросы свидетельствует о том, что голос Беларуси был услышан, а наша позиция принята во внимание. Это важно для нас. Значимо и то, что во время беседы подтверждено общее стремление снизить опасения вокруг данной проблемы и обеспечить транспарентность принятия подобных решений в будущем», – подчеркнул Зась в беседе с журналистами.

По его мнению, обеспокоенность Минска возникла по причине «недостатка доверия и информированности». Однако американские партнёры всё поняли и во время отреагировали, что свидетельствует об их стремлении к открытому диалогу.

В Минске уже был готов план ответного реагирования на размещение американских войск в пятнадцати километрах от белорусской границы. Теперь же в этот план будут внесены коррективы, после того как американская сторона выступила с разъяснением.

Станислав Зась заявил, что корректировка плана ответного реагирования уже одобрена Александром Лукашенко.

«Вместе с тем позиция нашей страны о недопустимости милитаризации региона остаётся неизменной. Мы продолжим последовательную реализацию внешнеполитического курса, направленного на снижение военно-политической напряжённости в Европе и поддержание взаимоуважительного диалога стран-партнёров во имя сохранения мира и безопасности», – подвёл итог секретарь Совета безопасности Беларуси.

Правда, осталось неясным, чем поможет Беларуси «открытый диалог», если НАТО разместится у границ государства – слова ведь так или иначе остаются словами. И что от того, что США в лице Дженнифер Мур прокомментировали белорусской стороне свои планы и планы НАТО в отношении учений «Защитник Европы – 2020» и милостиво рассказали о целях пребывания американских военных и техники в Литве. Ещё более удивляет сообщение Зася о намерениях в связи со «стремлениями снизить опасения» откорректировать белорусский план «ответного реагирования». То есть Штаты из Литвы свою группировку не отзовут, а масштаб военных учений не уменьшится, но Беларусь после «открытого диалога» уже не столь этим обеспокоена?