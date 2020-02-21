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Беларусь. Выборы 2020. Оппозиция идет в бой
21 февраля 2020, 09:24 • 77 • Аналитика
Запахло выборами в Беларуси. И запахло интересными событиями. В этом году оппозиция, судя по всему, намерена дать решительный бой Александру Лукашенко, который, так же, как и многие его коллеги по цеху из стран бывшего СССР, претендует на звание «вечного».
С одной стороны, учитывая наше отношение к Лукашенко (есть претензии не без оснований), заметим, что ему совершенно не помешает некто, кто встанет за плечом и будет претендовать на кресло, привилегии, управление страной. Без нормальной оппозиции любой режим становится тоталитарным и начинает загнивать.
Военные представители начинают брать взятки за подпись о приемке скафандра, у чиновников и полицейских откуда-то возникают сотни миллионов в гаражах и на дачах, судьи устраивают беспредел на дорогах в пьяном виде и так далее. В общем, чтобы оценить возможности тоталитарного государства такого плана, достаточно просто посмотреть на негативную сторону российской действительности.
Белорусская христианская демократия идет в бой. И ее бессменный вождь Павел Северинец.
Оппозиционеры реально подготовились, провели съезды и готовятся к праймериз. По идее, как я уже сказал выше – неплохо, но почему в словах ощущается если не ирония, то некий противный привкус?
Ответ любой россиянин может найти в интервью Северинца изданию «Белорусский партизан».
Лукашенко должен уйти.
Прежде чем перейти к оценкам, сравнениям и прочим аналитическим радостям, приведу несколько цитат, которые, уверен, порадуют глаз россиянина любой политической ориентации, от левой до ультраправой.
Антиконституционную, уродливую пристройку к мафиозным договорнякам Кремля и Лукашенко в виде «союзного государства» — на свалку.
Мы начнём массовые протесты через несколько дней после объявления так называемых выборов.
На любые махинации ответом будут массовые протесты. Свободу не дают — за свободу сражаются.
Будет политическая кампания, где мы будем добиваться свободных выборов или бойкотировать. Дублёры и цирк не в счёт. Вопрос стоит ребром: Лукашенко, уходи!
Неплохой набор, не так ли?
Уважаемые читатели, вам это ничего не напоминает? Вот и мне напоминает. Такое все знакомое… И рад бы забыть, да вот не получается почему-то. Но для того, чтобы все оценить правильно, стоит внимательно прочитать еще несколько задекларированных Северинцем моментов.
Надо сказать, что господин Северинец весьма уверен в своих силах и даже считает, что в состоянии стать новым президентом Беларуси.
Уверенность – это неплохо. Очень интересно рассматривать такие планы. И вот что видит Павел Северинец в случае избрания его президентом Республики Беларусь:
— Отмена незаконных указов и дурацких декретов.
— Освобождение политзаключённых, замена тюрьмы на штрафы для экономических преступлений.
— Закрытие всех этих отравляющих заводов вроде Брестского аккумуляторного.
— Возвращение в правовое поле: Конституция 1994 года либо Конституционное учредительное собрание.
— Декоммунизация и децентрализация.
— Первые реформы: судебно-правовой системы, охраны здоровья, пенсионной системы, образования, армии.
— Выборы демократического парламента и реального местного самоуправления. Народ будет выбирать и править сам.
Вот, уже становится интереснее, правда? Как под копирку написано. Народ будет выбирать и править сам…
А клятва на Майдане обязательна? Или так сойдет?
Нет, хорошие слова. Хорошая идея. Стоит, правда, посмотреть, что навыбирали соседи. И как науправляли. Хотя бы на Украине, с которой Беларусь торжественно борется за предпоследнее место по уровню жизни в Европе.
Я умышленно не привожу в пример Россию. И не потому, что сверхпатриотичен, нет. О России разговор впереди будет.
Мне, например, очень понравился пассаж о закрытии «всех этих» заводов. Действительно, экология сегодня – наше все! Жаль, господин кандидат не озвучивает, что будет с людьми, которые работают на этих заводах.
Нет, так-то понятно, что выкинут на улицу. Ничего, рынок рабочих мест в России все еще велик, на всех белорусов, выброшенных в угоду экологии, хватит.
Декоммунизация… Какое знакомое слово… Какое многообещающее… Перепись истории, оплевывание всего прошлого, снос памятников…
Интересно, а шыбеніцы для этих… которых в Украине на гiлляку хотели, тоже будут? Или чисто галінками на буках в Беловежской пуще обойдемся?
А пляски будут? Скачки? С речевкой "Хто не скаче, тот..."? Классика как бы...
Реформы, реформы…
В том числе и реформирование «антиконституционной, уродливой пристройки к мафиозным договорнякам Кремля и Лукашенко».
Реформирование путем выбрасывания на свалку. И другие соглашения, не соответствующие Конституции и национальным интересам Беларуси, – туда же.
А вместо этого нужно экономическое соглашение с Евросоюзом, нормальный договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, партнёрство с Америкой и Балто-Черноморский союз с Польшей, Литвой, Латвией, Украиной.
Да, и, естественно, безвиз. Как же без безвиза? И печеньки.
В общем, рисуется до боли такой знакомый сценарий украинского замеса. Своеобразная такая проверка.
И да, конечно, на свалку этот русский язык, надоевший всем настоящим белорусам. И полная замена на белорусский. Ну как в Украине, вы уже поняли.
В принципе, понятно, что Лукашенко свой электорат несколько достал. Сравнимо с некоторыми коллегами из числа засидевшихся на тронах и креслах.
Но другой вопрос, а кто сказал, что это вот господа из белорусской христианской (и прочих) партий реально приведут Беларусь к процветанию?
В Украине уже привели…
Приведут и Беларусь, тут, по словам Северинца, всего-то дел: дать людям гарантии частной собственности, дать зарабатывать, ввести небольшие и прозрачные налоги, чтобы сам человек мог посчитать дома. И через два-три года Беларусь будет процветающей страной.
Или продолжит вымирание с еще более опустевшей казной.
Главное – не сворачивать с проторенного пути к свободе. Но вообще неплохо, когда этим путем уже кто-то прошел. К свободе и процветанию.
Хорошо, конечно, что Беларусь такая маленькая и там отстегнуться никто не желает пока. Тоже ради пути в светлое будущее. Хотя в случае избрания такого оригинального президента могут начаться какие угодно процессы.
В целом возникают интересные ощущения от прочитанного.
Просто политическое дежавю какое-то. Так похоже на все, что происходит вокруг… На Украине, у нас… Какие все-таки мы одинаковые, читая этого белорусского христианского мессию, вспоминаешь, что у нас в своем недалеком прошлом примерно такое же говорил один любитель погулять по мостам. Да и не только он, последователей на пять белорусских партий хватит.
Главная проблема что в России, что в Беларуси — это то, что если оппозиция и есть, то она какая-то не такая. Как в Украине собирали и отлаживали.
Вот в этом главная, на мой взгляд, проблема.
Роман Скоморохов
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