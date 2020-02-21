Беларусь. Выборы 2020. Оппозиция идет в бой • 77 • Аналитика

Запахло выборами в Беларуси. И запахло интересными событиями. В этом году оппозиция, судя по всему, намерена дать решительный бой Александру Лукашенко, который, так же, как и многие его коллеги по цеху из стран бывшего СССР, претендует на звание «вечного».



С одной стороны, учитывая наше отношение к Лукашенко (есть претензии не без оснований), заметим, что ему совершенно не помешает некто, кто встанет за плечом и будет претендовать на кресло, привилегии, управление страной. Без нормальной оппозиции любой режим становится тоталитарным и начинает загнивать.







Военные представители начинают брать взятки за подпись о приемке скафандра, у чиновников и полицейских откуда-то возникают сотни миллионов в гаражах и на дачах, судьи устраивают беспредел на дорогах в пьяном виде и так далее. В общем, чтобы оценить возможности тоталитарного государства такого плана, достаточно просто посмотреть на негативную сторону российской действительности.



Белорусская христианская демократия идет в бой. И ее бессменный вождь Павел Северинец.





Оппозиционеры реально подготовились, провели съезды и готовятся к праймериз. По идее, как я уже сказал выше – неплохо, но почему в словах ощущается если не ирония, то некий противный привкус?



Ответ любой россиянин может найти в интервью Северинца изданию «Белорусский партизан».



Лукашенко должен уйти.



Прежде чем перейти к оценкам, сравнениям и прочим аналитическим радостям, приведу несколько цитат, которые, уверен, порадуют глаз россиянина любой политической ориентации, от левой до ультраправой.



Антиконституционную, уродливую пристройку к мафиозным договорнякам Кремля и Лукашенко в виде «союзного государства» — на свалку.



Мы начнём массовые протесты через несколько дней после объявления так называемых выборов.



На любые махинации ответом будут массовые протесты. Свободу не дают — за свободу сражаются.



Будет политическая кампания, где мы будем добиваться свободных выборов или бойкотировать. Дублёры и цирк не в счёт. Вопрос стоит ребром: Лукашенко, уходи!



Неплохой набор, не так ли?







Уважаемые читатели, вам это ничего не напоминает? Вот и мне напоминает. Такое все знакомое… И рад бы забыть, да вот не получается почему-то. Но для того, чтобы все оценить правильно, стоит внимательно прочитать еще несколько задекларированных Северинцем моментов.



Надо сказать, что господин Северинец весьма уверен в своих силах и даже считает, что в состоянии стать новым президентом Беларуси.



Уверенность – это неплохо. Очень интересно рассматривать такие планы. И вот что видит Павел Северинец в случае избрания его президентом Республики Беларусь:



— Отмена незаконных указов и дурацких декретов.

— Освобождение политзаключённых, замена тюрьмы на штрафы для экономических преступлений.

— Закрытие всех этих отравляющих заводов вроде Брестского аккумуляторного.

— Возвращение в правовое поле: Конституция 1994 года либо Конституционное учредительное собрание.

— Декоммунизация и децентрализация.

— Первые реформы: судебно-правовой системы, охраны здоровья, пенсионной системы, образования, армии.

— Выборы демократического парламента и реального местного самоуправления. Народ будет выбирать и править сам.



Вот, уже становится интереснее, правда? Как под копирку написано. Народ будет выбирать и править сам…





А клятва на Майдане обязательна? Или так сойдет?



Нет, хорошие слова. Хорошая идея. Стоит, правда, посмотреть, что навыбирали соседи. И как науправляли. Хотя бы на Украине, с которой Беларусь торжественно борется за предпоследнее место по уровню жизни в Европе.



Я умышленно не привожу в пример Россию. И не потому, что сверхпатриотичен, нет. О России разговор впереди будет.



Мне, например, очень понравился пассаж о закрытии «всех этих» заводов. Действительно, экология сегодня – наше все! Жаль, господин кандидат не озвучивает, что будет с людьми, которые работают на этих заводах.



Нет, так-то понятно, что выкинут на улицу. Ничего, рынок рабочих мест в России все еще велик, на всех белорусов, выброшенных в угоду экологии, хватит.



Декоммунизация… Какое знакомое слово… Какое многообещающее… Перепись истории, оплевывание всего прошлого, снос памятников…





Интересно, а шыбеніцы для этих… которых в Украине на гiлляку хотели, тоже будут? Или чисто галінками на буках в Беловежской пуще обойдемся?



А пляски будут? Скачки? С речевкой "Хто не скаче, тот..."? Классика как бы...





Реформы, реформы…



В том числе и реформирование «антиконституционной, уродливой пристройки к мафиозным договорнякам Кремля и Лукашенко».



Реформирование путем выбрасывания на свалку. И другие соглашения, не соответствующие Конституции и национальным интересам Беларуси, – туда же.



А вместо этого нужно экономическое соглашение с Евросоюзом, нормальный договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, партнёрство с Америкой и Балто-Черноморский союз с Польшей, Литвой, Латвией, Украиной.



Да, и, естественно, безвиз. Как же без безвиза? И печеньки.



В общем, рисуется до боли такой знакомый сценарий украинского замеса. Своеобразная такая проверка.



И да, конечно, на свалку этот русский язык, надоевший всем настоящим белорусам. И полная замена на белорусский. Ну как в Украине, вы уже поняли.



В принципе, понятно, что Лукашенко свой электорат несколько достал. Сравнимо с некоторыми коллегами из числа засидевшихся на тронах и креслах.



Но другой вопрос, а кто сказал, что это вот господа из белорусской христианской (и прочих) партий реально приведут Беларусь к процветанию?



В Украине уже привели…



Приведут и Беларусь, тут, по словам Северинца, всего-то дел: дать людям гарантии частной собственности, дать зарабатывать, ввести небольшие и прозрачные налоги, чтобы сам человек мог посчитать дома. И через два-три года Беларусь будет процветающей страной.



Или продолжит вымирание с еще более опустевшей казной.



Главное – не сворачивать с проторенного пути к свободе. Но вообще неплохо, когда этим путем уже кто-то прошел. К свободе и процветанию.



Хорошо, конечно, что Беларусь такая маленькая и там отстегнуться никто не желает пока. Тоже ради пути в светлое будущее. Хотя в случае избрания такого оригинального президента могут начаться какие угодно процессы.



В целом возникают интересные ощущения от прочитанного.



Просто политическое дежавю какое-то. Так похоже на все, что происходит вокруг… На Украине, у нас… Какие все-таки мы одинаковые, читая этого белорусского христианского мессию, вспоминаешь, что у нас в своем недалеком прошлом примерно такое же говорил один любитель погулять по мостам. Да и не только он, последователей на пять белорусских партий хватит.



Главная проблема что в России, что в Беларуси — это то, что если оппозиция и есть, то она какая-то не такая. Как в Украине собирали и отлаживали.



Вот в этом главная, на мой взгляд, проблема. Запахло выборами в Беларуси. И запахло интересными событиями. В этом году оппозиция, судя по всему, намерена дать решительный бой Александру Лукашенко, который, так же, как и многие его коллеги по цеху из стран бывшего СССР, претендует на звание «вечного».С одной стороны, учитывая наше отношение к Лукашенко (есть претензии не без оснований), заметим, что ему совершенно не помешает некто, кто встанет за плечом и будет претендовать на кресло, привилегии, управление страной. Без нормальной оппозиции любой режим становится тоталитарным и начинает загнивать.Военные представители начинают брать взятки за подпись о приемке скафандра, у чиновников и полицейских откуда-то возникают сотни миллионов в гаражах и на дачах, судьи устраивают беспредел на дорогах в пьяном виде и так далее. В общем, чтобы оценить возможности тоталитарного государства такого плана, достаточно просто посмотреть на негативную сторону российской действительности.Белорусская христианская демократия идет в бой. И ее бессменный вождь Павел Северинец.Оппозиционеры реально подготовились, провели съезды и готовятся к праймериз. По идее, как я уже сказал выше – неплохо, но почему в словах ощущается если не ирония, то некий противный привкус?Ответ любой россиянин может найти в интервью Северинца изданию «Белорусский партизан».Лукашенко должен уйти.Прежде чем перейти к оценкам, сравнениям и прочим аналитическим радостям, приведу несколько цитат, которые, уверен, порадуют глаз россиянина любой политической ориентации, от левой до ультраправой.Неплохой набор, не так ли?Уважаемые читатели, вам это ничего не напоминает? Вот и мне напоминает. Такое все знакомое… И рад бы забыть, да вот не получается почему-то. Но для того, чтобы все оценить правильно, стоит внимательно прочитать еще несколько задекларированных Северинцем моментов.Надо сказать, что господин Северинец весьма уверен в своих силах и даже считает, что в состоянии стать новым президентом Беларуси.Уверенность – это неплохо. Очень интересно рассматривать такие планы. И вот что видит Павел Северинец в случае избрания его президентом Республики Беларусь:— Отмена незаконных указов и дурацких декретов.— Освобождение политзаключённых, замена тюрьмы на штрафы для экономических преступлений.— Закрытие всех этих отравляющих заводов вроде Брестского аккумуляторного.— Возвращение в правовое поле: Конституция 1994 года либо Конституционное учредительное собрание.— Декоммунизация и децентрализация.— Первые реформы: судебно-правовой системы, охраны здоровья, пенсионной системы, образования, армии.— Выборы демократического парламента и реального местного самоуправления. Народ будет выбирать и править сам.Вот, уже становится интереснее, правда? Как под копирку написано. Народ будет выбирать и править сам…А клятва на Майдане обязательна? Или так сойдет?Нет, хорошие слова. Хорошая идея. Стоит, правда, посмотреть, что навыбирали соседи. И как науправляли. Хотя бы на Украине, с которой Беларусь торжественно борется за предпоследнее место по уровню жизни в Европе.Я умышленно не привожу в пример Россию. И не потому, что сверхпатриотичен, нет. О России разговор впереди будет.Мне, например, очень понравился пассаж о закрытии «всех этих» заводов. Действительно, экология сегодня – наше все! Жаль, господин кандидат не озвучивает, что будет с людьми, которые работают на этих заводах.Нет, так-то понятно, что выкинут на улицу. Ничего, рынок рабочих мест в России все еще велик, на всех белорусов, выброшенных в угоду экологии, хватит.Декоммунизация… Какое знакомое слово… Какое многообещающее… Перепись истории, оплевывание всего прошлого, снос памятников…Интересно, а шыбеніцы для этих… которых в Украине на гiлляку хотели, тоже будут? Или чисто галінками на буках в Беловежской пуще обойдемся?А пляски будут? Скачки? С речевкой "Хто не скаче, тот..."? Классика как бы...Реформы, реформы…В том числе и реформирование «антиконституционной, уродливой пристройки к мафиозным договорнякам Кремля и Лукашенко».Реформирование путем выбрасывания на свалку. И другие соглашения, не соответствующие Конституции и национальным интересам Беларуси, – туда же.А вместо этого нужно экономическое соглашение с Евросоюзом, нормальный договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, партнёрство с Америкой и Балто-Черноморский союз с Польшей, Литвой, Латвией, Украиной.Да, и, естественно, безвиз. Как же без безвиза? И печеньки.В общем, рисуется до боли такой знакомый сценарий украинского замеса. Своеобразная такая проверка.И да, конечно, на свалку этот русский язык, надоевший всем настоящим белорусам. И полная замена на белорусский. Ну как в Украине, вы уже поняли.В принципе, понятно, что Лукашенко свой электорат несколько достал. Сравнимо с некоторыми коллегами из числа засидевшихся на тронах и креслах.Но другой вопрос, а кто сказал, что это вот господа из белорусской христианской (и прочих) партий реально приведут Беларусь к процветанию?В Украине уже привели…Приведут и Беларусь, тут, по словам Северинца, всего-то дел: дать людям гарантии частной собственности, дать зарабатывать, ввести небольшие и прозрачные налоги, чтобы сам человек мог посчитать дома. И через два-три года Беларусь будет процветающей страной.Или продолжит вымирание с еще более опустевшей казной.Главное – не сворачивать с проторенного пути к свободе. Но вообще неплохо, когда этим путем уже кто-то прошел. К свободе и процветанию.Хорошо, конечно, что Беларусь такая маленькая и там отстегнуться никто не желает пока. Тоже ради пути в светлое будущее. Хотя в случае избрания такого оригинального президента могут начаться какие угодно процессы.В целом возникают интересные ощущения от прочитанного.Просто политическое дежавю какое-то. Так похоже на все, что происходит вокруг… На Украине, у нас… Какие все-таки мы одинаковые, читая этого белорусского христианского мессию, вспоминаешь, что у нас в своем недалеком прошлом примерно такое же говорил один любитель погулять по мостам. Да и не только он, последователей на пять белорусских партий хватит.Главная проблема что в России, что в Беларуси — это то, что если оппозиция и есть, то она какая-то не такая. Как в Украине собирали и отлаживали.Вот в этом главная, на мой взгляд, проблема. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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