Беларусь призывает ВОЗ помочь беженцам

Минск планирует созвать заседание ВОЗ для рассмотрения действий польских военных

Минск планирует созвать внеочередное экстренное заседание исполкома Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для рассмотрения действий польских военных на границе с Белоруссией, предоставив факты издевательств над беженцами. Сообщил об этом заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, который прибыл в Минск.

Петришенко напомнил, что Белоруссия является членом исполкома ВОЗ и требует рассмотреть действия польской стороны, «не соответствующие нормам и принципам международного права», а именно: издевательства над беженцами, которые находились на территории Белоруссии и не делали попыток пересечь границу, однако их всё равно поливали водой с химикатами из водомётов – и женщин, и детей.

«Эту информацию мы документально предоставим вам, чтобы в рамках своего мандата вы рассмотрели те издевательства, которые чинят польские силовики, а может и из других стран Европейского союза. Беженцев бьют, а они всего лишь пытаются найти счастье в Европейском союзе»,

– обратился заместитель премьера Белоруссии к Хансу Клюге.

По словам Петришенко, все члены ВОЗ должны посмотреть эти кадры, чтобы увидеть своими глазами, как Евросоюз «обеспечивает» сохранение здоровья беженцам. И напомнил, что устроенный на территории Белоруссии временный лагерь для беженцев, который в настоящее время обеспечен всем необходимым, не должен превратиться в постоянный. А для этого необходимо как можно быстрее найти выход из создавшегося миграционного кризиса. И решать этот вопрос должен Евросоюз.

ВОЗ со своей стороны должен в этом помочь, поскольку в мандате этой международной организации сказано, что она «обеспечивает оказание и содействие медицинской помощи для беженцев».

«Ситуация на границе не инициирована нами, она привнесена извне, но мы, к сожалению, вынуждены за свои средства и своими силами реагировать и оказывать содействие в том, чтобы в полной мере выполнять обязательства, принятые в ВОЗ. Белорусская сторона действует в том числе в рамках программы ВОЗ на 2021 год, где чётко прописано, что нужно обеспечивать здоровье женщин, детей и подростков, что система здравоохранения должна реагировать на чрезвычайные ситуации. Так вот вам реальная проверка Всемирной организации здравоохранения в практической плоскости, это конкретная ситуация. Я призываю вас и генерального директора ВОЗ отреагировать и показать, что Всемирная организация здравоохранения в рамках своего мандата качественно и эффективно реагирует»,

– особо подчеркнул Игорь Петришенко.

Ханс Клюге посетил центр содержания мигрантов «Брузги» на белорусско-польской границе. По его словам, он решил сам убедиться, в каких условиях живут люди и узнать, в чём они нуждаются. Представитель ВОЗ пообщался с мигрантами, которые рассказали, что их цель – попасть в Европу, они не собираются оставаться в Белоруссии, однако от общения с журналистами Клюге отказался.