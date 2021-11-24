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Беларусь призывает ВОЗ помочь беженцам

24 ноября 2021, 11:15  •  139 • В мире
Минск планирует созвать заседание ВОЗ для рассмотрения действий польских военных
Минск планирует созвать внеочередное экстренное заседание исполкома Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для рассмотрения действий польских военных на границе с Белоруссией, предоставив факты издевательств над беженцами. Сообщил об этом заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, который прибыл в Минск.
Петришенко напомнил, что Белоруссия является членом исполкома ВОЗ и требует рассмотреть действия польской стороны, «не соответствующие нормам и принципам международного права», а именно: издевательства над беженцами, которые находились на территории Белоруссии и не делали попыток пересечь границу, однако их всё равно поливали водой с химикатами из водомётов – и женщин, и детей.
«Эту информацию мы документально предоставим вам, чтобы в рамках своего мандата вы рассмотрели те издевательства, которые чинят польские силовики, а может и из других стран Европейского союза. Беженцев бьют, а они всего лишь пытаются найти счастье в Европейском союзе»,
– обратился заместитель премьера Белоруссии к Хансу Клюге.
По словам Петришенко, все члены ВОЗ должны посмотреть эти кадры, чтобы увидеть своими глазами, как Евросоюз «обеспечивает» сохранение здоровья беженцам. И напомнил, что устроенный на территории Белоруссии временный лагерь для беженцев, который в настоящее время обеспечен всем необходимым, не должен превратиться в постоянный. А для этого необходимо как можно быстрее найти выход из создавшегося миграционного кризиса. И решать этот вопрос должен Евросоюз.
ВОЗ со своей стороны должен в этом помочь, поскольку в мандате этой международной организации сказано, что она «обеспечивает оказание и содействие медицинской помощи для беженцев».
«Ситуация на границе не инициирована нами, она привнесена извне, но мы, к сожалению, вынуждены за свои средства и своими силами реагировать и оказывать содействие в том, чтобы в полной мере выполнять обязательства, принятые в ВОЗ. Белорусская сторона действует в том числе в рамках программы ВОЗ на 2021 год, где чётко прописано, что нужно обеспечивать здоровье женщин, детей и подростков, что система здравоохранения должна реагировать на чрезвычайные ситуации. Так вот вам реальная проверка Всемирной организации здравоохранения в практической плоскости, это конкретная ситуация. Я призываю вас и генерального директора ВОЗ отреагировать и показать, что Всемирная организация здравоохранения в рамках своего мандата качественно и эффективно реагирует»,
– особо подчеркнул Игорь Петришенко.
Ханс Клюге посетил центр содержания мигрантов «Брузги» на белорусско-польской границе. По его словам, он решил сам убедиться, в каких условиях живут люди и узнать, в чём они нуждаются. Представитель ВОЗ пообщался с мигрантами, которые рассказали, что их цель – попасть в Европу, они не собираются оставаться в Белоруссии, однако от общения с журналистами Клюге отказался.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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