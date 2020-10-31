Беларусь как пример для польского майдана

«Мы пойдём по пути Белоруссии. Поэтому мы тоже создали Координационный совет»

Больше недели Польшу сотрясают митинги и протесты против решения, которое принял Конституционный суд, признавший неконституционным право на аборты в связи с патологией плода. Теперь ни тяжёлая болезнь, ни высокая вероятность смерти ребёнка сразу после рождения не будут считаться основанием для прерывания беременности.

Католические фундаменталисты, вероятно, предполагали такой сценарий развития событий, поэтому решение Конституционного суда принято после выборов и на фоне достаточно сложной ситуации с эпидемией коронавируса в надежде, что страх заразиться оставит всех возмущённых дома. Однако что-то пошло не так, как задумывалось, а точно по сценарию соседней Беларуси. Не секрет сегодня, что все митинги в Белоруссии управлялись через телеграм-каналы с территории Польши. Теперь, похоже, бумеранг вернулся.

«Акции протеста в Польше достигли такого размаха, что наблюдатели заявляют о революции. Костяк протестующих составляют польские женщины, которые выступают против запрета абортов, однако вместе с ними дороги перекрывают фермеры, недовольные новыми правилами содержания домашнего скота, а также все, кто возмущен провалом польской медицины в борьбе с пандемией коронавируса. Действия правящей команды Ярослава Качиньского парадоксальным образом объединили противников польской власти с аполитичными гражданами и даже со сторонниками Качиньского»,

– пишет политолог Александр Носович.

Разъярённые поляки врываются в костёлы и срывают богослужения, пачкают краской и рисуют граффити на стенах церквей, перекрывают дороги, была даже попытка штурма дома Качиньского. Правоохранительные органы советуют самым активным сторонникам нового закона уехать из страны, а если нет такой возможности – спрятаться, поскольку в социальных сетях распространяют их адреса и обещают всевозможные кары.

Правительство готовится к массовым судам – национальный прокурор Польши Богдан Свенчковский потребовал возбуждать уголовные дела против тех, кто выходит на митинги, по обвинению «в создании эпидемиологической угрозы и, как следствие, угрозы жизни и здоровью людей», согласно Уголовному кодексу Польши такое обвинение карается тюремным заключением на срок до 8 лет.

Тем не менее, из многих польских городов едут сотни протестующих, чтобы устроить «Марш на Варшаву». И среди разгневанных граждан не только женщины, в протесты влились фермеры, мелкие предприниматели и даже представители ЛГБТ.

Сегодня организаторы протестов – Марта Лемпарт и Клементина Суханов – не скрывают, что примером для них служат события в соседней Беларуси, а добиваться они будут не отмены решения Конституционного суда, а отставки правительства.

«Правительство Польши должно уйти! Мы пойдём по пути Белоруссии. По пути наших друзей. Поэтому мы тоже создали Координационный совет. И в воскресенье начинаем работать и консультироваться»,

– заявила в пятницу журналистам Марта Лемпарт.

Вторит ей и Клементина Суханов, которая призывает всех, кто хоть как-то пострадает в этих акциях протеста, сообщать в Координационный совет.

«Мы будем бороться вместе с вами, чтобы изменить эту страну к лучшему, чтобы вам не пришлось убегать отсюда, чтобы вам не было стыдно за эту Польшу, чтобы вы могли планировать свою жизнь здесь, чтобы вы могли здесь расти здоровыми и надеяться на то, что ваша жизнь может иметь смысл в этой стране»,

– говорила Клементина Суханов в пятницу на пресс-конференции, вот только речь её была слишком похожа на недавние речи, звучащие на митингах белорусской оппозиции в Минске.

Пример оказался заразительным…