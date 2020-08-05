Беларусь и Украина. Парадоксы идеологии • 90 • Аналитика

Взгляды на реальность. Больше чем один



Собственно говоря, не зря же американцы активно навязывают своё видение мира и свой взгляд на него. И союзникам, и всем остальным. Потому как только очень недалёкие люди не понимают, что взглядов на реальность может быть больше, чем один, и даже больше, чем два. И достаточно часто они несовместимы.



Продуктивно спорить о чём-то можно, находясь исключительно в рамках одной парадигмы. Если один из спорящих размышляет о причинах развала СССР и преимуществах социализма, а другой искренне восхищается монархией, то, скорее всего, продуктивного разговора у них не получится. Может ли рядовой человек одновременно смотреть на проблему с разных точек зрения? Чаще всего нет. И даже доктор Ватсон — нет.



Нормальному человеку гораздо удобнее жить и действовать в рамках одной парадигмы. Иначе просто-напросто может случиться «заворот мозгов». То есть если в рамках вот этой самой родной и знакомой парадигмы человек ещё готов на что-то взглянуть шире (далеко не каждый), то вот выйти за её пределы — крайне сложный и болезненный трюк.



Собственно говоря, именно это и делает любые разговоры с белорусами или украинцами на общеполитические темы достаточно бессмысленными. У них уже парадигма совсем другая. Они иначе смотрят на этот мир. Это не плохо и не хорошо, это факт. И кстати, да, рядовой человек не обязан самостоятельно выстраивать свою картину мира, начиная от атома и заканчивая Вселенной. Знаете, это слишком сложно.



Чаще всего мы эту самую «картину мира» получаем в готовом виде. Как чизбургер. Поэтому объяснять про «газ, нефть, рынок, оборону…» рядовому человеку достаточно бессмысленно. Самостоятельное создание полной картины мира для его головного мозга — задача чаще всего непосильная. Если не верите, поэкспериментируйте на своих знакомых и сослуживцах. Только не заходите слишком далеко. Кстати, успех разнообразных сект, мошенников и манипуляторов строится именно на этом. Остап Бендер — всего лишь маркер ограниченной разумности большей части граждан. «Кривой в стране слепых». Практически король.



К сожалению, большинство населения ищет готовые ответы, а не пытается отвечать на сложные вопросы. Как ни смешно это прозвучит, мы не до конца это осознаём, потому как живём в «аномалии». Как известно из истории «холодной войны», пропаганда работала по обе стороны Атлантики, вот только действительно эффективно она работала в Америке, но не в России. Что имело как свои плюсы, так и минусы. Американцы реально не любили русских и продолжают это делать. А почему? А потому, что пропаганда. Нам же это понять крайне сложно, мы другие, а они нет. Они как раз нормальные. И искренне верят всему, что «написано на заборе».



Вот именно в этом разница между Россией и Беларусью или Украиной. Мы никак не можем понять, что там пропаганда работает и люди в неё верят. Мы опираемся на свой собственный опыт, а он как раз не просто не универсален, он уникален. Мы можем посмотреть на пропаганду правительства снаружи и такого же трюка ждём от украинцев и белорусов. Но нет, там имеет место быть как раз вполне себе стандартная реакция: раз по телевизору сказали, что Россия — враг, значит, Россия — враг.



И люди вполне искренне начинают шипеть в сторону России. Знаете, иногда гипнотизёры на сцене внушают человеку разные забавные вещи, типа того, что он — лошадь или даже собака. И так далее. И человек начинает вести себя соответствующим образом. Неприятно, конечно, рассматривать взрослого образованного человека как запрограммированного робота, а совокупность таких людей — как автоматизированную систему, но, как ни странно, эта модель неплохо описывает современное общество.



Кстати, ещё на примере Украины отмечалось наличие в голове «свидомого украинца» двух параллельных систем. Первая — правильная, идеологическая: Украина идёт в Европу, «Майдан» — это величайшая победа, а трудности — временные. И одновременно люди оборудованы второй, параллельной системой мышления, никак не связанной с первой, которая позволяет им как-то выжить в жутких условиях «постмайдана», вплоть до подработки во «вражеской России». В отличие от эпохи социализма, они искренне верят в европейские ценности (официальная идеология). А реальная жизнь, где надо выживать, — это отдельно.



Поэтому миллионы украинских гастарбайтеров, зарабатывающие в России, никак не влияли на картину мира на Украине. Ждать, что они сопоставят одно с другим, бесполезно. Бить их фактами — тоже бесполезно. Увы. У них голова не работает на сопоставление. Они этого не умеют. Идеологическая картинка в готовом виде загружается в их мудрые головы из украинских СМИ, и дискутировать тут бесполезно. Реальность на эту картинку или влияет очень слабо, или никак не влияет. Жалеть их тоже бессмысленно.



Белорусский пример

Но наиболее ярко и выпукло эта тенденция проявила себя в случае с братской Беларусью. Ошибкой большинства российских наблюдателей является очевидная для них мысль, что белорусы (русскоязычные и безвизовые в Россию) сами всё увидят и сами сделают правильные выводы. И просто посмеются над «тупой антироссийской пропагандой».



Как-то это не сильно у них получилось. Вернее, совсем никак не получилось. Мы очень по-разному составляем картинку окружающего мира, то есть российский подход «основываться на фактах и использовать логику» как-то мало кому интересен. Беларусь — очень интересный пример торжества идеологии в вакууме, идеологии, с реалиями вообще никак не связанной.



Вся белорусская экономика завязана на Россию, а вся белорусская идеология на идею того, что главная ценность — независимость (от России!), а главный враг — империя. Самое смешное, что в Беларуси почему-то никто не обращает внимания на некоторое «маленькое» противоречие, заложенное в саму базу существования белорусского общества и государства.



А потому что у них (как и на Украине!) существуют две вполне отдельные системы «мышления». Идеологическая и практическая. И между собой они никак не связаны. Нам это понять достаточно сложно, но белорусы и украинцы активно пытаются зарабатывать на стране, к которой особо тёплых чувств не питают, никаких угрызений совести при этом не испытывая. Бизнес отдельно, дружба отдельно, как-то так. Для них это вполне естественно. А люди уже совсем другие.



Для нас попытки Белоруссии получать в громадных объёмах дешёвую нефть из России и кормить солярой, полученной из этой нефти, бандеровцев, выглядят дико и аморально, но это для нас. У них уже другая мораль и другая логика. Они не такие, как мы. Это надо понять. С их точки зрения Россия поставляет нефть дешевле, потому что «она должна и ей это самой очень выгодно», а вот нефтепродукты, полученные из нефти, — это уже полная собственность Беларуси, которая ни перед кем за их поставки отчитываться не должна. И поставлять бензин в РФ согласно межправительственным соглашениям тоже не должна, потому что «это невыгодно».



Заворот мозгов

То есть как раз понять мы друг друга не можем по причине того, что, хоть и говорим по-русски, но понимаем окружающую нас реальность очень по-разному. Примерно так же невозможен адекватный диалог дарвиниста и креациониста (или монархиста и сталиниста). Они только поругаются. Слишком разные исходные концепции. Беларусь как бы избрала «очень свою» концепцию, им внутри неё достаточно удобно, но с российской она не стыкуется практически никак. Сферические в вакууме «социалистические идеалисты-бессребреники», которые желают безбедно жить за счёт «бандитских олигархов-яхтовладельцев». А идеология такая. Идеология, как уже было сказано, — готовая программа для мозгов, осмысления себя не предусматривающая. Окно для прекращения многолетней гражданской войны в Йемене будет открытым недолго



Согласитесь, РБ получала от РФ 24 миллиона тонн дешёвой нефти. По ценам ниже рыночных. От Польши она не получала ничего, кроме угроз. Результат: Польша — Эльдорадо и образец для подражания (преклонения), Россия — главный объект страха и ненависти в Полесье. Ну да, а мы и так очень сильно должны союзнику, и нам самим это очень выгодно. То есть у них (в Восточной Европе) идеология может существовать вообще полностью отдельно от реальности. И люди в это верят, а потом пытаются выжить на руинах.



А потому что-то предлагать белорусам или украинцам в экономическом смысле абсолютно бессмысленно. Все плюшки будут съедены, но никакой благодарности мы от них не дождёмся. Согласно их волшебной идеологии, эти самые плюшки им просто положены за сам факт их существования на этой планете.



Одни и те же белорусы искренне возмущены «аннексией Крыма» и отсутствием поставок углеводородов в желаемых ими объёмах по желаемым ими ценам. И там, и там возмущение абсолютно искреннее, никакой фальши тут нет: два уровня мышления, между собой никак не связанных. Идеал белорусского общественного сознания: каждый белорус утром получает конверт с долларами от Путина в рамках братской интеграции, а вечером в ярости рвёт его портрет на площади в ходе борьбы с путинской ползучей агрессией… Собственно говоря, не зря же американцы активно навязывают своё видение мира и свой взгляд на него. И союзникам, и всем остальным. Потому как только очень недалёкие люди не понимают, что взглядов на реальность может быть больше, чем один, и даже больше, чем два. И достаточно часто они несовместимы.Продуктивно спорить о чём-то можно, находясь исключительно в рамках одной парадигмы. Если один из спорящих размышляет о причинах развала СССР и преимуществах социализма, а другой искренне восхищается монархией, то, скорее всего, продуктивного разговора у них не получится. Может ли рядовой человексмотреть на проблему с разных точек зрения? Чаще всего нет. И даже доктор Ватсон — нет.Нормальному человеку гораздо удобнее жить и действовать в рамках одной парадигмы. Иначе просто-напросто может случиться «заворот мозгов». То есть если в рамках вот этой самой родной и знакомой парадигмы человек ещё готов на что-то взглянуть шире (далеко не каждый), то вот выйти за её пределы — крайне сложный и болезненный трюк.Собственно говоря, именно это и делает любые разговоры с белорусами или украинцами на общеполитические темы достаточно бессмысленными. У них уже парадигма совсем другая. Они иначе смотрят на этот мир. Это не плохо и не хорошо, это факт. И кстати, да, рядовой человек не обязан самостоятельно выстраивать свою картину мира, начиная от атома и заканчивая Вселенной. Знаете, это слишком сложно.Чаще всего мы эту самую «картину мира» получаем в готовом виде. Как чизбургер. Поэтому объяснять про «газ, нефть, рынок, оборону…» рядовому человеку достаточно бессмысленно. Самостоятельное создание полной картины мира для его головного мозга — задача чаще всего непосильная. Если не верите, поэкспериментируйте на своих знакомых и сослуживцах. Только не заходите слишком далеко. Кстати, успех разнообразных сект, мошенников и манипуляторов строится именно на этом. Остап Бендер — всего лишь маркер ограниченной разумности большей части граждан. «Кривой в стране слепых». Практически король.К сожалению, большинство населения ищет готовые ответы, а не пытается отвечать на сложные вопросы. Как ни смешно это прозвучит, мы не до конца это осознаём, потому как живём в «аномалии». Как известно из истории «холодной войны», пропаганда работала по обе стороны Атлантики, вот только действительно эффективно она работала в Америке, но не в России. Что имело как свои плюсы, так и минусы. Американцы реально не любили русских и продолжают это делать. А почему? А потому, что пропаганда. Нам же это понять крайне сложно, мы другие, а они нет. Они как раз нормальные. И искренне верят всему, что «написано на заборе».Вот именно в этом разница между Россией и Беларусью или Украиной. Мы никак не можем понять, чтопропаганда работает и люди в неё верят. Мы опираемся на свой собственный опыт, а он как раз не просто не универсален, он уникален. Мы можем посмотреть на пропаганду правительства снаружи и такого же трюка ждём от украинцев и белорусов. Но нет, там имеет место быть как раз вполне себе стандартная реакция: раз по телевизору сказали, что Россия — враг, значит, Россия — враг.И люди вполне искренне начинают шипеть в сторону России. Знаете, иногда гипнотизёры на сцене внушают человеку разные забавные вещи, типа того, что он — лошадь или даже собака. И так далее. И человек начинает вести себя соответствующим образом. Неприятно, конечно, рассматривать взрослого образованного человека как запрограммированного робота, а совокупность таких людей — как автоматизированную систему, но, как ни странно, эта модель неплохо описывает современное общество.Кстати, ещё на примере Украины отмечалось наличие в голове «свидомого украинца» двух параллельных систем. Первая — правильная, идеологическая: Украина идёт в Европу, «Майдан» — это величайшая победа, а трудности — временные. И одновременно люди оборудованы второй, параллельной системой мышления, никак не связанной с первой, которая позволяет им как-то выжить в жутких условиях «постмайдана», вплоть до подработки во «вражеской России». В отличие от эпохи социализма, ониверят в европейские ценности (официальная идеология). А реальная жизнь, где надо выживать, — это отдельно.Поэтому миллионы украинских гастарбайтеров, зарабатывающие в России,не влияли на картину мира на Украине. Ждать, что они сопоставят одно с другим, бесполезно. Бить их фактами — тоже бесполезно. Увы. У них голова не работает на сопоставление. Они этого не умеют. Идеологическая картинка в готовом виде загружается в их мудрые головы из украинских СМИ, и дискутировать тут бесполезно. Реальность на эту картинку или влияет очень слабо, или никак не влияет. Жалеть их тоже бессмысленно.Но наиболее ярко и выпукло эта тенденция проявила себя в случае с братской Беларусью. Ошибкой большинства российских наблюдателей является очевидная для них мысль, что белорусы (русскоязычные и безвизовые в Россию) сами всё увидят и сами сделают правильные выводы. И просто посмеются над «тупой антироссийской пропагандой».Как-то это не сильно у них получилось. Вернее, совсем никак не получилось. Мы очень по-разному составляем картинку окружающего мира, то есть российский подход «основываться на фактах и использовать логику» как-то мало кому интересен. Беларусь — очень интересный пример торжества идеологии в вакууме, идеологии, с реалиями вообще никак не связанной.Вся белорусская экономика завязана на Россию, а вся белорусская идеология на идею того, что главная ценность — независимость (от России!), а главный враг — империя. Самое смешное, что в Беларуси почему-то никто не обращает внимания на некоторое «маленькое» противоречие, заложенное в саму базу существования белорусского общества и государства.А потому что у них (как и на Украине!) существуют две вполне отдельные системы «мышления». Идеологическая и практическая. И между собой они никак не связаны. Нам это понять достаточно сложно, но белорусы и украинцы активно пытаются зарабатывать на стране, к которой особо тёплых чувств не питают, никаких угрызений совести при этом не испытывая. Бизнес отдельно, дружба отдельно, как-то так. Для них это вполне естественно. А люди уже совсем другие.Для нас попытки Белоруссии получать в громадных объёмах дешёвую нефть из России и кормить солярой, полученной из этой нефти, бандеровцев, выглядят дико и аморально, но это для нас. У них уже другая мораль и другая логика. Они не такие, как мы. Это надо понять. С их точки зрения Россия поставляет нефть дешевле, потому что «она должна и ей это самой очень выгодно», а вот нефтепродукты, полученные из нефти, — это уже полная собственность Беларуси, которая ни перед кем за их поставки отчитываться не должна. И поставлять бензин в РФ согласно межправительственным соглашениям тоже не должна, потому что «это невыгодно».То есть как раз понять мы друг друга не можем по причине того, что, хоть и говорим по-русски, но понимаем окружающую нас реальность очень по-разному. Примерно так же невозможен адекватный диалог дарвиниста и креациониста (или монархиста и сталиниста). Они только поругаются. Слишком разные исходные концепции. Беларусь как бы избрала «очень свою» концепцию, им внутри неё достаточно удобно, но с российской она не стыкуется практически никак. Сферические в вакууме «социалистические идеалисты-бессребреники», которые желают безбедно жить за счёт «бандитских олигархов-яхтовладельцев». А идеология такая. Идеология, как уже было сказано, — готовая программа для мозгов, осмысления себя не предусматривающая.Согласитесь, РБ получала от РФ 24 миллиона тонн дешёвой нефти. По ценам ниже рыночных. От Польши она не получала ничего, кроме угроз. Результат: Польша — Эльдорадо и образец для подражания (преклонения), Россия — главный объект страха и ненависти в Полесье. Ну да, а мы и так очень сильно должны союзнику, и нам самим это очень выгодно. То есть у них (в Восточной Европе) идеология может существовать вообще полностью отдельно от реальности. И люди в это верят, а потом пытаются выжить на руинах.А потому что-то предлагать белорусам или украинцам в экономическом смысле абсолютно бессмысленно. Все плюшки будут съедены, но никакой благодарности мы от них не дождёмся. Согласно их волшебной идеологии, эти самые плюшки им просто положены за сам факт их существования на этой планете.Одни и те же белорусы искренне возмущены «аннексией Крыма» и отсутствием поставок углеводородов в желаемых ими объёмах по желаемым ими ценам. И там, и там возмущение абсолютно искреннее, никакой фальши тут нет: два уровня мышления, между собой никак не связанных. Идеал белорусского общественного сознания: каждый белорус утром получает конверт с долларами от Путина в рамках братской интеграции, а вечером в ярости рвёт его портрет на площади в ходе борьбы с путинской ползучей агрессией… Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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