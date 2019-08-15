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Беларусь готовится к учениям «Щит Союза – 2019»

15 августа 2019, 15:54  •  83 • Война
Олег Белоконев: ««Во время учений военные Беларуси и России отработают противодействие незаконным военным формированиям»
Совместные военные учения Беларуси и России «Щит Союза – 2019» пройдут с 13 по 19 сентября. В этом году местом для учений выбран полигон Мулино в Нижегородской области – вдали от государственных границ.
«Во время учений военные Беларуси и России отработают противодействие незаконным военным формированиям. В учениях будут задействованы 12 тысяч военнослужащих, 950 единиц военной техники и до 70 самолётов и вертолётов, что полностью соответствует всем международным договорам в сфере ограничений вооружений», – рассказал начальник Генштаба вооружённых сил, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев на брифинге 14 августа.
По его словам, Беларусь направит для участия в учениях более четырёх тысяч военнослужащих, более 30 танков, 15 самолётов и вертолётов.
«Замысел учений разработан с учётом анализа возможных вариантов возникновения угрозы военной безопасности Союзного государства и развязывания военного конфликта. Практика показывает, что, как правило, всё начинается с действий террористов, сепаратистов, незаконных вооружённых формирований при внешней поддержке третьих сил. Именно такой вариант и будет отрабатываться в ходе предстоящего мероприятия», – отметил Белоконев.
Таким образом, в ходе этих учений будет проверена не только готовность, но и способность региональной группировки войск выполнять поставленные задачи. В пункты постоянной дислокации белорусские военные вернутся до 4 октября. А в ходе перемещения белорусских военных по территории России будет оценена «транспортная инфраструктура и её возможности по обеспечению перебросок войск на большие расстояния в установленные сроки.
Объяснил О. Белоконев и выбор места проведения учений в глубине территории Российской Федерации, а не в приграничных районах, как обычно. По его словам, «этот выбор был сделан сознательно, чтобы не обострять обстановку в Европе».
«Белорусская сторона готова предоставить иностранным партнёрам исчерпывающую информацию о предстоящих манёврах», – отметил замминистра.
Также генерал-майор особо подчеркнул тот факт, что учения носят «исключительно оборонительный характер», тогда как в ходе учений НАТО достаточно часто отрабатываются наступательные действия.
Начальник Генштаба рассказал, что в Министерстве обороны тщательно проанализировали наиболее крупные учения Альянса – «Анаконда-2018» и «Dragon-2019», после чего пришли к выводу, что «при подготовке таких мероприятий НАТО намеренно смещает акцент от оборонительных действий к наступательным».
«И это не может не беспокоить», – отметил Олег Белоконев.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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