Бегут от реальности: Глава Крыма Аксёнов назвал план Киева по "возвращению" полуострова фарсом

По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, план Украины по деоккупации полуострова - это способ сбежать от реальных проблем.

Глава Крыма Сергей Аксёнов высказался по поводу утверждённого правительством Украины плана "деоккупации" Крыма. По его мнению, это не что иное, как "глупый и безнадёжный фарс". Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

Аксёнов считает, что Киев создал план по "деоккупации" полуострова из-за стремления не решать существующие в стране проблемы.

Попытки "вернуть" Крым - это желание Киева уйти от реальности, и никакие действия с его стороны не повлияют на статус региона в России, подчеркнул Аксёнов.

Полуостров Крым стал частью России в 2014 году по результатам народного референдума. Большинство местных жителей одобрили смену статуса.