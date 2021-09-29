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Бегут от реальности: Глава Крыма Аксёнов назвал план Киева по "возвращению" полуострова фарсом
29 сентября 2021, 17:35 • 99 • Политика
По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, план Украины по деоккупации полуострова - это способ сбежать от реальных проблем.
Глава Крыма Сергей Аксёнов высказался по поводу утверждённого правительством Украины плана "деоккупации" Крыма. По его мнению, это не что иное, как "глупый и безнадёжный фарс". Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.
Аксёнов считает, что Киев создал план по "деоккупации" полуострова из-за стремления не решать существующие в стране проблемы.
Попытки "вернуть" Крым - это желание Киева уйти от реальности, и никакие действия с его стороны не повлияют на статус региона в России, подчеркнул Аксёнов.
Полуостров Крым стал частью России в 2014 году по результатам народного референдума. Большинство местных жителей одобрили смену статуса.
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