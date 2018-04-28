Бегут от правды, как чёрт от ладана! • 181 • Аналитика







А ведь Россия тоже могла бы «встать в позу» перед ОЗХО! Имела для этого все основания после «дела Скрипалей». Для того, чтобы услышать от этой организации хоть какую-то правду, понадобилась «гражданская разведка» пранкеров Вована и Лексуса. Они побеседовали с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю, изобразив дело так, будто бы он разговаривает с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. И мнимому польскому премьеру в приватном разговоре сказали: вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, могло быть изготовлено где угодно — в любом государстве, где есть химлаборатория и высококвалифицированные специалисты. В том числе — и в США.





Но Россия, принявшая на себя всю тяжесть несправедливых обвинений, не встала в позу, а продемонстрировала то, чего не желали видеть США, Британия и Франция. Пригласила 17 свидетелей из сирийского города Дума. В том числе — 11-летнего мальчика Хасана Диаба, который первым рассказал о том, как их поливали водой, снимали происходящее на камеру, а потом расплатились с участниками съемки рисом, финиками и печеньем.



Выступил и отец Хасана, подтвердивший, что была постановка. Выступили врачи больницы в Думе, которые пояснили, что людей с симптомами отравления химвеществами не было, летальных исходов не зафиксировано, а искусственно созданная паника — была, как были и «Белые каски» с камерами.



Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что его коллега из США не только сам отказался от участия в брифинге, но и уговаривал остальных не ходить на мероприятие.



«Наверное, правда колет глаза. Боятся посмотреть правде в лицо», — сказал Шульгин.



Действительно, дипломаты сильнейших держав Запада испугались взглянуть в лицо юному Хасану. Казалось бы, если есть что сказать — приходите на брифинг и говорите. Нет же. Попытались сорвать мероприятие.



Ранее секретариат ОЗХО попытался отсрочить брифинг, утверждая, что сначала со свидетелями должны поговорить эксперты организации. Российский постпред сообщил — с шестью свидетелями эксперты ОЗХО уже побеседовали.



Противники брифинга назвали его «непристойным маскарадом». В прозвучавших заявлениях они повторили ту самую ложь, на основе которой были проведены ракетные удары. «Это не театр», - сказал представитель Британии. А чем тогда были постановочные съемки? Или больница города Думы — это киностудия?



На позицию Британии отреагировали сотрудники посольства России в Лондоне, заявив:



«Это выглядит так, как будто Лондон настолько озабочен фальшивками и враньем, что любая правда становится для него пропагандой».





Между тем Организация по запрещению химоружия подтвердила другой немаловажный факт. Побывав на месте уничтоженного западными крылатыми ракетами научно-исследовательского центра в Барзе (Дамаск), специалисты ОЗХО не нашли там никаких следов химического оружия. Там использовались только те химические вещества, которые были разрешены Конвенцией о запрещении химоружия.



Спрашивается: за что тогда разбомбили научный объект? Где, между прочим, некогда велись разработки важных лекарств, в том числе от онкологических заболеваний.



И почему на территориях, которые ранее занимали боевики, а затем они были освобождены сирийской армией, обнаруживаются химлаборатории террористов? А в них — химикаты из лаборатории Портон-Даун в печально известном Солсбери? Как же они боятся правды! Те, кто нанес трусливые удары по Сирии 14 апреля: США, Британия и Франция! Эта же неразлучная троица отказалась прийти на брифинг ОЗХО, в ходе которого Россия представляла важных свидетелей — жителей сирийской Думы. Эти свидетели проливали свет на произошедшее там 7 апреля. Но тем, кто бомбил, нужно, чтобы это дело оставалось во тьме, а была видна только их версия о «кровавом режиме», который якобы применил химоружие. В противном случае выяснится, что кровавые режимы — это как раз те, кто устраивает беспочвенные акты агрессии.А ведь Россия тоже могла бы «встать в позу» перед ОЗХО! Имела для этого все основания после «дела Скрипалей». Для того, чтобы услышать от этой организации хоть какую-то правду, понадобилась «гражданская разведка» пранкеров Вована и Лексуса. Они побеседовали с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю, изобразив дело так, будто бы он разговаривает с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. И мнимому польскому премьеру в приватном разговоре сказали: вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, могло быть изготовлено где угодно — в любом государстве, где есть химлаборатория и высококвалифицированные специалисты. В том числе — и в США.Но Россия, принявшая на себя всю тяжесть несправедливых обвинений, не встала в позу, а продемонстрировала то, чего не желали видеть США, Британия и Франция. Пригласила 17 свидетелей из сирийского города Дума. В том числе — 11-летнего мальчика Хасана Диаба, который первым рассказал о том, как их поливали водой, снимали происходящее на камеру, а потом расплатились с участниками съемки рисом, финиками и печеньем.Выступил и отец Хасана, подтвердивший, что была постановка. Выступили врачи больницы в Думе, которые пояснили, что людей с симптомами отравления химвеществами не было, летальных исходов не зафиксировано, а искусственно созданная паника — была, как были и «Белые каски» с камерами.Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что его коллега из США не только сам отказался от участия в брифинге, но и уговаривал остальных не ходить на мероприятие.— сказал Шульгин.Действительно, дипломаты сильнейших держав Запада испугались взглянуть в лицо юному Хасану. Казалось бы, если есть что сказать — приходите на брифинг и говорите. Нет же. Попытались сорвать мероприятие.Ранее секретариат ОЗХО попытался отсрочить брифинг, утверждая, что сначала со свидетелями должны поговорить эксперты организации. Российский постпред сообщил — с шестью свидетелями эксперты ОЗХО уже побеседовали.Противники брифинга назвали его «непристойным маскарадом». В прозвучавших заявлениях они повторили ту самую ложь, на основе которой были проведены ракетные удары. «Это не театр», - сказал представитель Британии. А чем тогда были постановочные съемки? Или больница города Думы — это киностудия?На позицию Британии отреагировали сотрудники посольства России в Лондоне, заявив:Между тем Организация по запрещению химоружия подтвердила другой немаловажный факт. Побывав на месте уничтоженного западными крылатыми ракетами научно-исследовательского центра в Барзе (Дамаск), специалисты ОЗХО не нашли там никаких следов химического оружия. Там использовались только те химические вещества, которые были разрешены Конвенцией о запрещении химоружия.Спрашивается: за что тогда разбомбили научный объект? Где, между прочим, некогда велись разработки важных лекарств, в том числе от онкологических заболеваний.И почему на территориях, которые ранее занимали боевики, а затем они были освобождены сирийской армией, обнаруживаются химлаборатории террористов? А в них — химикаты из лаборатории Портон-Даун в печально известном Солсбери? Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 181 Источник Похожие новости Появится ли на Каспии американский флот? Да, если освоит телепортацию! Америка отплатит России за собственные провалы Как наши либералы «бомбят Воронеж»

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