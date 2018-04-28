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Бегут от правды, как чёрт от ладана!
28 апреля 2018, 07:54 • 181 • Аналитика
Как же они боятся правды! Те, кто нанес трусливые удары по Сирии 14 апреля: США, Британия и Франция! Эта же неразлучная троица отказалась прийти на брифинг ОЗХО, в ходе которого Россия представляла важных свидетелей — жителей сирийской Думы. Эти свидетели проливали свет на произошедшее там 7 апреля. Но тем, кто бомбил, нужно, чтобы это дело оставалось во тьме, а была видна только их версия о «кровавом режиме», который якобы применил химоружие. В противном случае выяснится, что кровавые режимы — это как раз те, кто устраивает беспочвенные акты агрессии.
А ведь Россия тоже могла бы «встать в позу» перед ОЗХО! Имела для этого все основания после «дела Скрипалей». Для того, чтобы услышать от этой организации хоть какую-то правду, понадобилась «гражданская разведка» пранкеров Вована и Лексуса. Они побеседовали с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю, изобразив дело так, будто бы он разговаривает с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. И мнимому польскому премьеру в приватном разговоре сказали: вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, могло быть изготовлено где угодно — в любом государстве, где есть химлаборатория и высококвалифицированные специалисты. В том числе — и в США.
Но Россия, принявшая на себя всю тяжесть несправедливых обвинений, не встала в позу, а продемонстрировала то, чего не желали видеть США, Британия и Франция. Пригласила 17 свидетелей из сирийского города Дума. В том числе — 11-летнего мальчика Хасана Диаба, который первым рассказал о том, как их поливали водой, снимали происходящее на камеру, а потом расплатились с участниками съемки рисом, финиками и печеньем.
Выступил и отец Хасана, подтвердивший, что была постановка. Выступили врачи больницы в Думе, которые пояснили, что людей с симптомами отравления химвеществами не было, летальных исходов не зафиксировано, а искусственно созданная паника — была, как были и «Белые каски» с камерами.
Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что его коллега из США не только сам отказался от участия в брифинге, но и уговаривал остальных не ходить на мероприятие.
«Наверное, правда колет глаза. Боятся посмотреть правде в лицо», — сказал Шульгин.
Действительно, дипломаты сильнейших держав Запада испугались взглянуть в лицо юному Хасану. Казалось бы, если есть что сказать — приходите на брифинг и говорите. Нет же. Попытались сорвать мероприятие.
Ранее секретариат ОЗХО попытался отсрочить брифинг, утверждая, что сначала со свидетелями должны поговорить эксперты организации. Российский постпред сообщил — с шестью свидетелями эксперты ОЗХО уже побеседовали.
Противники брифинга назвали его «непристойным маскарадом». В прозвучавших заявлениях они повторили ту самую ложь, на основе которой были проведены ракетные удары. «Это не театр», - сказал представитель Британии. А чем тогда были постановочные съемки? Или больница города Думы — это киностудия?
На позицию Британии отреагировали сотрудники посольства России в Лондоне, заявив:
«Это выглядит так, как будто Лондон настолько озабочен фальшивками и враньем, что любая правда становится для него пропагандой».
Между тем Организация по запрещению химоружия подтвердила другой немаловажный факт. Побывав на месте уничтоженного западными крылатыми ракетами научно-исследовательского центра в Барзе (Дамаск), специалисты ОЗХО не нашли там никаких следов химического оружия. Там использовались только те химические вещества, которые были разрешены Конвенцией о запрещении химоружия.
Спрашивается: за что тогда разбомбили научный объект? Где, между прочим, некогда велись разработки важных лекарств, в том числе от онкологических заболеваний.
И почему на территориях, которые ранее занимали боевики, а затем они были освобождены сирийской армией, обнаруживаются химлаборатории террористов? А в них — химикаты из лаборатории Портон-Даун в печально известном Солсбери?
Автор: Елена Громова
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