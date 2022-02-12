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Бегут не только дипломаты: Минобороны Великобритании выступило с заявлением
12 февраля 2022, 14:15 • 177 • Политика
Минобороны Великобритании сообщило, что уже 12-13 февраля Украину покинут британские военные инструкторы. То есть из Незалежной бегут уже не только дипломаты.
Минобороны Соединённого королевства уточнило, что британские военные инструкторы покинут в ближайшее время Украину. В ведомстве уточнили, что это случится 12-13 февраля.
Напомним, именно британские инструкторы в числе прочих готовили украинских военных.
В британском военном ведомстве, ранее уже анонсировавшем (но без дат) скорое возвращение военных, отмечали, что войска были направлены на Украину в учебных целях.
Так что на фоне усиливающейся информационной атаки про "вторжение" России на Украину и публикации очередных "планов вторжения", из Незалежной бегут уже не только дипломаты. Ранее, напомним, Великобритания оказалась в числе других стран, которые рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины. Такой же призыв прозвучал из США, Японии, Норвегии, Канады, Австралии, Израиля.
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