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Бегущих из Афганистана американцы размещают в странах-сателлитах на Балканах

17 августа 2021, 12:40  •  182 • В мире
Албания, самопровозглашённая «Республика Косово» и Северная Македония готовы по просьбе американских союзников временно разместить на своих территориях беженцев из Афганистана, покинувших страну после установления там власти талибов* (организация запрещена в РФ).
Желающие покинуть Афганистан прорвались в аэропорт Кабула
«Мы не скажем «нет» не только потому, что наши великие союзники (США. – Ред.) просят нас об этом, но и потому, что мы – Албания», – прокомментировал решение приютить беглецов премьер-министр Албании Эди Рама.
Президент соседней «Республики Косова» Вьоса Османи заявила, что «без каких-либо колебаний или условий… дала свое согласие на такую гуманитарную операцию». Приштина должна продемонстрировать единство с США, поскольку всегда получала поддержку от Вашингтона, подчеркнула глава квазигосударства.
О готовности разместить граждан Афганистана в Северной Македонии сообщил премьер-министр страны Зоран Заев. По его словам, беженцев могут расселить в отелях и на базах отдыха, а затраты на это покроют американцы.
«Афганистан сталкивается с возможной гуманитарной катастрофой, и именно поэтому мы, как правительство, проинформировали наших стратегических партнеров – США, о том, что мы готовы оказать помощь... Мы готовы принять гражданское население Афганистана, которое боролось за мир в этой стране в течение последних 20 лет, оказывая поддержку на местах союзным силам НАТО, в том числе и нашей армии»,
– сказал Заев.
Переброска на Балканы афганцев, сотрудничавших с американскими оккупантами, осложнит и без того непростую обстановку в регионе. Во всех трёх республиках, изъявивших желание приютить бегущих из Афганистана, огромную роль играет албанская мафия. Она контролирует наркотрафик и миграционные потоки, идущие в Европу, в том числе из Афганистана. Вольготно чувствуют себя здесь и члены исламистских террористических группировок. Если, как всегда, Вашингтон обманет своих брошенных союзников и не выдаст им американские визы, они быстро найдут общий язык с местными радикалами-исламистами на Балканах.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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