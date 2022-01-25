Бегущие из Донбасса ВСУ будут останавливать "правосеки"*: Киев начал масштабную переброску

Бегущих из Донбасса боевиков ВСУ начнут останавливать "правосеки". По данным разведки ДНР, Киев уже начал масштабную переброску.

По данным Народной милиции ДНР, нацисты "Правого сектора"* сейчас прибывают на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. В Донецке не исключают, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки. Фактически Киев сможет использовать радикалов для того, чтобы останавливать бегущих с поля боя военнослужащих армии Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Службу внешней разведки к активным наступательным действиям. Отметим, что призыв Зеленского к наступательным действиям произошёл на фоне обострения ситуации на Украине. Киев стянул в Донбасс беспрецедентное количество войск. А западные страны начали активно поставлять Украине оружие, а также эвакуировать из страны своих дипломатов и граждан. При этом американские СМИ уже второй месяц муссируют фейк о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину.

Мнения политологов насчёт всех этих процессов расходятся. Одни считают, что Запад пытается напугать Украину, вынудив её начать реализовывать Минские соглашения, которые Киев бойкотирует с 2015 года. Другие опасаются, что речь идёт о подготовке к большой войне.

* "Правый сектор" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.