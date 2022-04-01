Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добе...
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
Главная / Украина

Бегущая по волнам: украинские спецы не признали в мине в Чёрном море свою

01 апреля 2022, 12:10  •  169 • Украина
Как утверждает Википедия, гастролировать Зеленский начал с 11 класса. Но профессия поменялась, а привычки остались. Теперь он не только стрижёт со стран барыши в форме вооружения, но и в любой непонятной ситуации обвиняет Москву.

Например, недавно в привычной ему манере короля наркодрамы украинский гарант заявил: это Россия минирует моря. Естественно, никаких у Зеленского доказательств нет. Видимо, до сих пор думает, что снимается в шоу, а там можно нести чего хочешь – мол, шут, что с меня взять, простите и отпустите.

А у России тем временем доказательства железные. Специалисты идентифицировали одну из мин как «изделие 730», а такие использует только Украина. У России их просто нет – утилизировали ещё в 2016. Не удивлюсь, если эти мины Европа сплавила за ненадобностью и нежеланием утилизировать самостоятельно. Там же нужно бумажки составлять, а тут можно сразу двух зайцев убить: и от хлама избавиться, и свою лояльность к «страдающей Украине» показать.


В любом случае, из-за того, что не ремонтировали их давно, мины оторвались от «базы» и бежали по волнам куда Бог пошлёт.

Так что ситуация на Украине не меняется. Как и раньше всё выворачивают наизнанку. Только если до этого в основном врали только СМИ, теперь к ним подключился и глава страны. Может, верит, что так заявления будут звучать гораздо серьёзнее. Правда, на что они надеются, непонятно, ибо его до сих пор воспринимают как комика – не больше.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


169
Источник
Похожие новости
30 марта 2022, 14:40
Что затевают в Израиле Роман Абрамович и Игорь Коломойский?
31 марта 2022, 07:35
Коломойский не договорился: 2 ракетных удара нанесено по нефтебазе в Днепропетровске
31 марта 2022, 13:25
С четырьмя миллионами тех, кто сбежал за границу, не всё однозначно
31 марта 2022, 07:35
Источник: на защиту Днепропетровска переброшено 40 тысяч ВСУшников и 5 тысяч наёмников
31 марта 2022, 07:35
«Барнаул-Т» задействован в ходе специальной военной операции
31 марта 2022, 09:20
Минобороны: В Харькове наиболее критическая ситуация на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2022, 02:15
Кадыров послушал переговоры украинских боевиков в Мариуполе. И дал им один день
01 апреля 2022, 02:15
"Ну как-то не очень!". Беженцы с Украины возмущаются бесплатным жильём в Ев...
01 апреля 2022, 00:30
Киеву пришлось опровергнуть главный украинский фейк. Правду раскрыл помощник Зеленско...
01 апреля 2022, 00:30
Не только США пользовались биолабораториям на Украине: Постпред России назвал страну ...
01 апреля 2022, 06:20
Русский дипломат одной фразой свёл на нет удар "санкционной дубины" США
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2022, 16:15
Правду о трагедии MH17 не получится замолчать: "Рушится американская спецоперация"
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
30 марта 2022, 14:05
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
31 марта 2022, 00:00
Украинские офицеры отправились в Словакию за смертельным "подарком"
27 марта 2022, 12:00
Польская карта со Львом и Ровно. Русские усмехнулись: "Гиена Европы ничего не получит"
29 марта 2022, 06:00
"Во мне включился зверь, когда увидел убитых детей": раненый сержант - о зверствах нацистов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.