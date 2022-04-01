Бегущая по волнам: украинские спецы не признали в мине в Чёрном море свою

Как утверждает Википедия, гастролировать Зеленский начал с 11 класса. Но профессия поменялась, а привычки остались. Теперь он не только стрижёт со стран барыши в форме вооружения, но и в любой непонятной ситуации обвиняет Москву.Например, недавно в привычной ему манере короля наркодрамы украинский гарант заявил: это Россия минирует моря. Естественно, никаких у Зеленского доказательств нет. Видимо, до сих пор думает, что снимается в шоу, а там можно нести чего хочешь – мол, шут, что с меня взять, простите и отпустите.А у России тем временем доказательства железные. Специалисты идентифицировали одну из мин как «изделие 730», а такие использует только Украина. У России их просто нет – утилизировали ещё в 2016. Не удивлюсь, если эти мины Европа сплавила за ненадобностью и нежеланием утилизировать самостоятельно. Там же нужно бумажки составлять, а тут можно сразу двух зайцев убить: и от хлама избавиться, и свою лояльность к «страдающей Украине» показать.В любом случае, из-за того, что не ремонтировали их давно, мины оторвались от «базы» и бежали по волнам куда Бог пошлёт.Так что ситуация на Украине не меняется. Как и раньше всё выворачивают наизнанку. Только если до этого в основном врали только СМИ, теперь к ним подключился и глава страны. Может, верит, что так заявления будут звучать гораздо серьёзнее. Правда, на что они надеются, непонятно, ибо его до сих пор воспринимают как комика – не больше.