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Бегущая по волнам: украинские спецы не признали в мине в Чёрном море свою
01 апреля 2022, 12:10 • 169 • Украина
Как утверждает Википедия, гастролировать Зеленский начал с 11 класса. Но профессия поменялась, а привычки остались. Теперь он не только стрижёт со стран барыши в форме вооружения, но и в любой непонятной ситуации обвиняет Москву.
Например, недавно в привычной ему манере короля наркодрамы украинский гарант заявил: это Россия минирует моря. Естественно, никаких у Зеленского доказательств нет. Видимо, до сих пор думает, что снимается в шоу, а там можно нести чего хочешь – мол, шут, что с меня взять, простите и отпустите.
В любом случае, из-за того, что не ремонтировали их давно, мины оторвались от «базы» и бежали по волнам куда Бог пошлёт.
Так что ситуация на Украине не меняется. Как и раньше всё выворачивают наизнанку. Только если до этого в основном врали только СМИ, теперь к ним подключился и глава страны. Может, верит, что так заявления будут звучать гораздо серьёзнее. Правда, на что они надеются, непонятно, ибо его до сих пор воспринимают как комика – не больше.
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