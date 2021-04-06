Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "В...
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому реж...
Главная / В мире

Бегство в Польшу и вечная ненависть: Украинский ведущий рассказал о реальной ситуации в стране

06 апреля 2021, 18:00  •  220 • В мире
Телеведущий украинского канала "НАШ" Макс Назаров в интервью рассказал о том, какая на самом деле сложилась ситуация на Украине после майдана. По его словам, в постмайданный период у страны, по сути, не осталось профессионалов - люди разъехались кто куда. При этом многие "заробитчане" ненавидят свою новую жизнь.
В беседе с журналисткой Снежаной Егоровой Назаров признался, что в его окружении буквально каждый второй покинул страну.
"Каждый второй хороший знакомый собирает чемоданы - уехал в Польшу; у меня две кумы живут в Польше, в Варшаве", - отметил он.
Правда, на новом месте "заробитчанам" тоже не нравится. Украинцы, живущие в Польше, на дух не переносят местных. Впрочем, и те им платят той же монетой.
Те, кто уехал, "ненавидят поляков, как поляки ненавидят украинцев; при этом говорят, что живут в Польше, потому что там жизнь другая", объяснил он.
В целом же после майдана страна просто оскудела на профессионалов.
"В постмайданный период у нас во всех сферах не стало профессионалов или [осталось] очень маленькое количество профессионалов. Вот резко! В электричестве, в коммуникациях и др. Кто-то выехал, кого-то "люстрировали", - констатировал он.
Говоря о себе, Назаров признался, что не хотел бы покидать Украину.
"Думаю, что, если бы я был в какой-то другой сфере, я бы уже давно свалил отсюда... Но понимаю, что в Европе я не буду теле- или радиоведущим, политиком, не буду вести корпоративы. А переезд в Москву для меня – это измена Родине. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня - нет", - отметил телеведущий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



220
Источник
Похожие новости
06 апреля 2021, 03:20
Украину сразила "эпидемия безответственности": Выход лишь один – политик
06 апреля 2021, 01:30
Войска у границ Украины не дают покоя Госдепу: США потребовали объяснений от Москвы
06 апреля 2021, 01:30
В скандальном суде над продюсером Вайнштейном вскрылись грубые просчёты
06 апреля 2021, 03:20
Тележурналисты показали наркотик в вакцине от COVID: Химик оценил остроумие
06 апреля 2021, 07:00
"Нетрадиционный подход": Итальянец стал вакцинным туристом. В России нет очередей и бюрократии
06 апреля 2021, 01:30
Эрдоган дал отпор сотне отставных адмиралов: "Те, кто против, - истинные враги"
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 апреля 2021, 03:20
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полу...
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "тре...
06 апреля 2021, 07:00
"Ошеломляющий провал": Украинский журналист публично отругал Зеленского за ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2021, 07:50
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
03 апреля 2021, 15:45
"В Тюмени стою, жду электричку, а тут… ": Неожиданная ситуация на ж/д путях вызвала улыбку военкора
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
04 апреля 2021, 12:50
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "Выпотрошат"
03 апреля 2021, 02:55
Донбасс не будет лёгкой прогулкой: сценарий НАТО и Киева просчитан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.