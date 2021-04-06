Бегство в Польшу и вечная ненависть: Украинский ведущий рассказал о реальной ситуации в стране

Телеведущий украинского канала "НАШ" Макс Назаров в интервью рассказал о том, какая на самом деле сложилась ситуация на Украине после майдана. По его словам, в постмайданный период у страны, по сути, не осталось профессионалов - люди разъехались кто куда. При этом многие "заробитчане" ненавидят свою новую жизнь.

В беседе с журналисткой Снежаной Егоровой Назаров признался, что в его окружении буквально каждый второй покинул страну.

"Каждый второй хороший знакомый собирает чемоданы - уехал в Польшу; у меня две кумы живут в Польше, в Варшаве", - отметил он.

Правда, на новом месте "заробитчанам" тоже не нравится. Украинцы, живущие в Польше, на дух не переносят местных. Впрочем, и те им платят той же монетой.

Те, кто уехал, "ненавидят поляков, как поляки ненавидят украинцев; при этом говорят, что живут в Польше, потому что там жизнь другая", объяснил он.

В целом же после майдана страна просто оскудела на профессионалов.

"В постмайданный период у нас во всех сферах не стало профессионалов или [осталось] очень маленькое количество профессионалов. Вот резко! В электричестве, в коммуникациях и др. Кто-то выехал, кого-то "люстрировали", - констатировал он.

Говоря о себе, Назаров признался, что не хотел бы покидать Украину.

"Думаю, что, если бы я был в какой-то другой сфере, я бы уже давно свалил отсюда... Но понимаю, что в Европе я не буду теле- или радиоведущим, политиком, не буду вести корпоративы. А переезд в Москву для меня – это измена Родине. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня - нет", - отметил телеведущий.