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Бегство США с Украины напомнило Кабул: "Там тоже забыли оповестить"

24 января 2022, 12:20  •  170 • Политика
Бегство американских дипломатов с Украины напомнило недавнюю историю из Кабула. "Там американцы тоже забыли оповестить", - отметил телеведущий Владимир Соловьёв.
По данным Reuters, Госдеп США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов с Украины из-за угрозы военных действий со стороны России. Якобы такая угроза существует, несмотря на попытки "договориться" по вопросу безопасности.
Сообщается, что часть американских дипломатов могут покинуть Киев самостоятельно. Также Вашингтон призвал граждан США покинуть Украину и не посещать Россию.
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, у Евросоюза нет планов эвакуировать своих дипломатов с Украины. Он также заявил о намерении выяснить у Вашингтона причину такого неожиданного решения.
Комментируя сложившуюся ситуацию, телеведущий Владимир Соловьёв отметил, что на фоне происходящего "сразу вспомнился Кабул".
"Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации", - подчеркнул он.

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