Бегство с Украины • 296 • Аналитика А ведь было уже

Вот странная штука жизнь: существует просто гигантская библиотека советской (в смысле антисоветской литературы) советского периода. Просто чудовищная по своим объёмам. С разоблачением «тоталитарных режимов». И можно спорить с ней, а можно соглашаться, однако… Однако приходится признать, что, несмотря на все недостатки Российской империи, было бы категорически желательно, чтобы вот эта самая «славная эпоха» 1917-1953 гг. нас минула. Очень бы того хотелось.









Там были и голод, и гражданская война, и аресты, и расстрелы. Да много чего было. И был долгий период страха и нищеты. И, что самое интересное, люди из этой страны бежали. Кстати, сейчас уже это категорически сложно понять. Понять в современной России, где катись куда хочешь, в любом направлении. К хорошему привыкаешь быстро.



Надо отдать должное большевикам, которые, придя к власти в обстановке свершившегося краха монархии и развала империи (Николая Второго свергал не Ленин!), смогли спасти «остатки былой роскоши», но вот нормально жить в Стране Советов с «любым цветом волос» было долгое время категорически невозможно. Кстати, жёсткая власть и жёсткая идеология были практически неизбежны в нищей, отсталой стране, находящейся «во враждебном окружении».



Но люди из Страны Советов пытались слинять. И, кстати, да, получалось достаточно смешно: с одной стороны, СССР активно позиционировал себя как «бета-версия лучшего будущего для всего человечества», с другой стороны, практически до самого его финала покинуть Страну Советов нельзя было даже «вперёд ногами». Ни чучелом, ни тушкой.



И вот именно это создавало советским идеологам серьёзнейшие проблемы: если вы такие хорошие и замечательные, то почему от вас люди бегут? И, кстати, да, из ГДР тоже бежали, и из Северной Кореи бегут до сих пор. И вот знаете, что интересно? Никто на Западе не ставил вопрос о том, что «нельзя», что данные граждане, совершая побег, нарушают законы своей страны… Всем было понятно, что это голимый «тоталитаризм» и с ним надо бороться.



Сейчас, кстати, сложно обсуждать эту тему уже, потому что многие в России просто не представляют общество, где взобраться на Эльбрус гораздо проще, чем пересечь советско-финскую границу. И даже само желание уехать «за бугор» могло быть расценено… ну, в общем, негативно расценено соответствующими органами.



Это я всё к тому, чтобы передать «аромат эпохи». И пункты в анкете: есть ли у вас родственники за границей? Так вот что самое интересное. Начиналась вся эта «байда» как раз в феврале 17-го… если кто не понял. То есть автор как бы «монархист» примерно в том плане, в котором немецких военнопленных, сотрудничавших с советской пропагандой, называли не «антифашистами», а «кашистами» (их лучше кормили).



Как-то, знаете, пугают вот эти фразы про революцию и коренное социально-экономическое переустройство общества. Там последствия бывают тяжёлые. Но это так, «для атмосфэры». Знаете, странное возникает иногда чувство: такое впечатление складывается, что в СССР ты жил один. В том плане, что почему-то никто не проводит аналогий между «первым в мире государством рабочих и крестьян» (под пристальным взором госбезопасности) и Украиной, возникшей после февраля (!) 2014-го года.



Странно это и непонятно. Советских граждан брежневской (травоядной!) эпохи восхищала возможность «выйти к Белому дому и назвать президента США дураком», в то время, когда в СССР любое публичное «антиправительственное» высказывание могло привести к достаточно печальным последствиям. В то время как «проклятую царскую власть» в 1916-м году открыто не ругал только ленивый. И в Думе, и в либеральной прессе. В ходе мировой войны свободы в России было больше, чем в мирном 1986-м году. Парадокс.



И было это не только в России

То есть в какой-то мере Россия образца 1916 года была чем-то даже демократичней и свободней России образца года 2016-го. Как много времени мы потеряли, рассказывая по тёмным углам «острые» политические анекдоты вполголоса. Так вот, что самое интересное, вскоре после «революции достоинства» свобода прессы на Украине как бы закончилась. Журналистов и редакторов стали арестовывать, запугивать и просто избивать. Чем-то напоминает приход к власти Гитлера/Муссолини в Европе.



Но ничего «особо уникального» в событиях на Украине февраля 2014-го не просматривается. Было это и в Европе (южной и восточной) в период между двумя мировыми войнами, было неоднократно и в Америке Латинской. Диктаторский режим. Возникающий в ранее относительно свободной стране. И, кстати, не только у аргентинско-чилийско-бразильских диктаторов были внешние «спонсоры». У Гитлера и Муссолини они тоже имели место быть.



То есть как раз украинская «революция гидности» не уникальна ни разу. Было это неоднократно. И люди бежали не только из СССР, но и из Германии Гитлера и Италии Муссолини. Не всегда удачно. Из латиноамериканских диктатур тоже бежали. Побежали и с Украины после «Майдана-2». Да, были причины экономические, но началась и политическая эмиграция, причём массовая!





И почему-то это осталось не отраженным в массовом сознании. Дело не в том, что на место Януковича пришёл Порошенко. Дело в том, что сам режим изменился кардинально. Почему-то тот факт, что «прозападная Украина» — страна гораздо более бедная, чем «антизападная Россия», достаточно хорошо известен. Хотя и в Киеве, и в Минске этот факт настойчиво игнорируется. А вот факт более высокого уровня свобод почему-то мало кому интересен.



Нет, безусловно, можно долго «изгаляться» на ту тему, что, дескать, «Украина ведёт борьбу с внешними и внутренними врагами и не может себе позволить». Да, тема зачётная, ещё Сталин писал по ней «рефераты». И до Сталина… В революционной Франции. Когда «бошки рубили на конвейере», а народ героически голодал и сражался с врагами. Внутренними и внешними.



Всё это было (и «боротьба», и революция, и рубка голов), но знаете, как-то иногда хочется пожить в спокойной цивилизованно европейской стране. Без эксцессов. Питаясь досыта, поругивая власть и не опасаясь ночных арестов. Никогда не возникало такого желания?



Как ни странно, но Франция Людовика XVI была гораздо более сытой и свободной страной, чем Франция Робеспьера. Громадная тюрьма Бастилия в центре славного города Парижа (символ абсолютизма!) стояла почти пустой и охранялась мелкой группой инвалидов. В «свободной Франции» Робеспьера тюрьмы были переполнены, а гильотины работали не переставая. И жрать трудящимся было нечего (голод начался после и вследствие революции, но не наоборот!), и шла массовая политическая эмиграция. Как-то так получилось. Никто не виноват. Но все историки «за революцию» и «против прогнившего абсолютизма». Не по-детски им завидую.



Вы абсолютно точно хотели бы жить в «интересное время»? Я понимаю, когда «мальчишки бегут на войну», но, когда взрослые люди искренне восхищаются голодом, бардаком и массовыми казнями, это понять гораздо сложнее. Вас бы туда, родные, в ту самую «великую эпоху».



Зачем бежать из страны-сказки?

Опять же таки в советскую эпоху сравнение ГДР и ФРГ было избитым моментом, потом почему-то про это резко забыли. Так вот, до 1991-го и Украина и Россия были в составе одного государства (как Германия до 45-го). Причём УССР жила богаче РСФСР. И вполне себе имеет смысл сравнивать! И можно делать смелый вывод, что общественно-политическая модель, выбранная в Москве, оказалась лучше аналогичной модели, выбранной в Киеве. Восточные немцы бежали на Запад. Граждане СССР — тоже. Украинцы бежали и бегут в Россию. Аналогий не просматриваете?



Если у вас такое замечательное общество, то почему из него люди бегут? Этот вопрос можно адресовать очень многим странам. Бывшие УССР и БССР естественным образом входят в их число. Из СССР Брежнева бежало не то чтобы много народу, но выводы из этого делались глобальные! Количество «сбежавших» из Украины в Россию исчисляется миллионами, но это никому не интересно. Так, мелочь, не заслуживающая внимания (у людей временные экономические сложности). Нужна ли нам военная база в ЦАР



То есть, как ни странно, сам факт ещё ничего не значит (без пропагандистской обработки!). Периодически белорусские профессиональные пропагандисты нам рассказывают, какой плохой олигархический режим в России и какой молодец «батька», факт массового бегства белорусских трудящихся в РФ ими при этом игнорируется напрочь. Нет, если у вас всё «так классно», почему от вас люди бегут туда, где всё «плохо»? Почему? Вопрос, который не давал покоя ещё идеологу Суслову.



Кстати, эта самая массовая миграция игнорируется и белорусской оппозиционной прессой, и самими белорусами (якобы те, кто поумнее, едут в Польшу, а Россия — это так… временно). Знаете, утомило уже, что нас «учат жизни» представители государств, народ из которых массой бежит в Россию. Раздражает. Заберите домой, в Беларусь/на Украину, миллионы своих мигрантов и гастарбайтеров, а потом критикуйте. Сделайте так, чтобы мы к вам ехали. Как во Францию, но не сегодняшнюю, горящую от терактов и протестов, а в сытую и спокойную 80-х годов.



Но «экономика» как раз автору в данном случае менее интересна, хотя ничего подобного заработкам на нефтяных приисках Сибири Польша украинцам обеспечить не может. А вот касательно «свобод» и политической эмиграции — тут да, тут более интересно. Как мы знаем, тов. Шарий вещает на Украину из-за бугра. Показываться на родине ему попросту опасно, убьют. Как убили Олеся Бузину. И опять же таки что интересно: за убийство Бузины никто не ответил и никто при этом не называл киевский режим фашистским. Всё в порядке!



Вот если бы Бузину убили в Москве, тогда да, тогда бы новость не сходила с первых страниц ведущих мировых изданий. А так — всё в порядке. Убийством Бузины киевская «европейская» власть показала: «чтобы не потерять голову, лучше закрыть рот». Как мы прекрасно знаем, как раз в России оппозиционное блогерство носит подчёркнуто внутренний характер. То есть как раз в России не принято убивать людей «за неправильные взгляды».



И бежать за бугор, чтобы «вещать правду», как-то не практикуется. Современный «политэмигрант из России» — это бывший крупный чиновник или банкир, который становится «пламенным борцом с режимом» сразу после возбуждения уголовного дела по факту хищения бюджетных средств или вывода налево средств банка.



Незаметная свобода

Просто хочется понять, когда же наконец на Украине будет нормальная жизнь, то есть без политических эксцессов? То есть для автора те самые политические свободы представляют ценность сами по себе, даже без экономического измерения. Хотя как раз после Майдана-2 началось неправовое «отжатие» разных «вкусных» объектов на Украине. Но не суть.



И ведь уже понятно, что фашистский режим на Украине — как минимум надолго. Парадоксальным образом он и в Европе, и в США, и в Белоруссии воспринимается вполне себе нормально. Когда людей арестовывают и убивают «за неправильные» политические взгляды. Вообще, за наличие подобных взглядов. И ничего удивительного тут нет. Это имело место быть и в демократической «постверсальской» Польше 20-х — 30-х. Это имело место быть и в Латинской Америке после ВМВ и вплоть до нашего времени. И Запад (и США, и Западная Европа) вполне себе поддерживали «эскадроны смерти». А что вы хотите? Шла борьба с коммунизмом, а на войне всё позволено.



Разница между Латинской Америкой и Восточной Европой, пожалуй, в следующем: в Латинской Америке «гринго» ненавидят, в Европе Восточной янки вызывают всеобщее восхищение. Идея внешнего управления через американское посольство вызывает полное неприятие у латинос и воспринимается как нечто вполне естественное в восточноевропейских столицах.



И чехи, и поляки, и хорваты, и болгары считают подобную ситуацию вполне нормальной и естественной. С их точки зрения это и есть «свобода», и внутреннего протеста там не будет никогда. Но счастливым полякам по крайней мере дали денег. С Украиной было решено пойти по «жёсткому латиноамериканскому сценарию». Когда свергается слишком «левый» президент, после чего вводится цензура, проводятся массовые аресты, а наиболее популярные лидеры (адвокаты, священники, университетские преподаватели) просто «исчезают». "Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо



А потом проводятся «новые демократические выборы». При этом страна остаётся такой же нищей, как и до «преобразований». И в «классической» Л. Америке тоже проводились выборы (это если кто за Зеленского начнёт топить). И на место одной американской марионетки выбирали другую. Ничего нового, «business as usual», как они любят говорить.



То есть «банановая диктатура» на Украине — это как минимум очень надолго. Почему-то ситуацию на Украине любят анализировать с точки зрения наших двусторонних отношений (если они ещё остались), с точки зрения экономики, но не с точки зрения того самого уровня свобод. Или что, Зеленский разгонит радикалов, вернёт страну в правовое русло, прекратит войну на Донбассе? Да вы что!



Примерно, как Финляндия и Прибалтика не пожелали в своё время участвовать в «величайшем социальном эксперименте эпохи» и покинули пределы бывшей РИ, так и Донбасс с Крымом «пошли на выход» из Украины победившего её Майдана. Просто-напросто многие люди хотят жить в относительно нормальном обществе «здесь и сейчас», а не в цирковом шоу участвовать. Беспредел спецслужб и социальные эксперименты им интересны гораздо меньше, чем нормальная скучная жизнь добропорядочного бюргера.



Украина хочет всех удивить и всем доказать? Да ради бога! Флаг ей в руки. Но по крайней мере из века 20-го мы вынесли как ту простую истину, что выполнение преступных приказов преступно, так и то, что никто не обязан против своей воли участвовать в чужих социальных экспериментах. И, кстати, да, финны в своё время тоже весьма решительно отстреливались от «социальных экспериментаторов», как и поляки. Вот странная штука жизнь: существует просто гигантская библиотека советской (в смысле антисоветской литературы) советского периода. Просто чудовищная по своим объёмам. С разоблачением «тоталитарных режимов». И можно спорить с ней, а можно соглашаться, однако… Однако приходится признать, что, несмотря на все недостатки Российской империи, было бы категорически желательно, чтобы вот эта самая «славная эпоха» 1917-1953 гг. нас минула. Очень бы того хотелось.Там были и голод, и гражданская война, и аресты, и расстрелы. Да много чего было. И был долгий период страха и нищеты. И, что самое интересное, люди из этой страны бежали. Кстати, сейчас уже это категорически сложно понять. Понять в современной России, где катись куда хочешь, в любом направлении. К хорошему привыкаешь быстро.Надо отдать должное большевикам, которые, придя к власти в обстановке свершившегося краха монархии и развала империи (Николая Второго свергал не Ленин!), смогли спасти «остатки былой роскоши», но вот нормально жить в Стране Советов с «любым цветом волос» было долгое время категорически невозможно. Кстати, жёсткая власть и жёсткая идеология были практически неизбежны в нищей, отсталой стране, находящейся «во враждебном окружении».Но люди из Страны Советов пытались слинять. И, кстати, да, получалось достаточно смешно: с одной стороны, СССР активно позиционировал себя как «бета-версия лучшего будущего для всего человечества», с другой стороны, практически до самого его финала покинуть Страну Советов нельзя было даже «вперёд ногами». Ни чучелом, ни тушкой.И вот именно это создавало советским идеологам серьёзнейшие проблемы: если вы такие хорошие и замечательные, то почему от вас люди бегут? И, кстати, да, из ГДР тоже бежали, и из Северной Кореи бегут до сих пор. И вот знаете, что интересно? Никто на Западе не ставил вопрос о том, что «нельзя», что данные граждане, совершая побег, нарушают законы своей страны… Всем было понятно, что это голимый «тоталитаризм» и с ним надо бороться.Сейчас, кстати, сложно обсуждать эту тему уже, потому что многие в России просто не представляют общество, где взобраться на Эльбрус гораздо проще, чем пересечь советско-финскую границу. И даже само желание уехать «за бугор» могло быть расценено… ну, в общем, негативно расценено соответствующими органами.Это я всё к тому, чтобы передать «аромат эпохи». И пункты в анкете: есть ли у вас родственники за границей? Так вот что самое интересное. Начиналась вся эта «байда» как раз в феврале 17-го… если кто не понял. То есть автор как бы «монархист» примерно в том плане, в котором немецких военнопленных, сотрудничавших с советской пропагандой, называли не «антифашистами», а «кашистами» (их лучше кормили).Как-то, знаете, пугают вот эти фразы про революцию и коренное социально-экономическое переустройство общества. Там последствия бывают тяжёлые. Но это так, «для атмосфэры». Знаете, странное возникает иногда чувство: такое впечатление складывается, что в СССР ты жил один. В том плане, что почему-то никто не проводит аналогий между «первым в мире государством рабочих и крестьян» (под пристальным взором госбезопасности) и Украиной, возникшей после февраля (!) 2014-го года.Странно это и непонятно. Советских граждан брежневской (травоядной!) эпохи восхищала возможность «выйти к Белому дому и назвать президента США дураком», в то время, когда в СССРпубличное «антиправительственное» высказывание могло привести к достаточно печальным последствиям. В то время как «проклятую царскую власть» в 1916-м году открыто не ругал только ленивый. И в Думе, и в либеральной прессе. В ходе мировой войны свободы в России было больше, чем в мирном 1986-м году. Парадокс.То есть вРоссия образца 1916 года была чем-то даже демократичней и свободней России образца года 2016-го. Как много времени мы потеряли, рассказывая по тёмным углам «острые» политические анекдоты вполголоса. Так вот, что самое интересное, вскоре после «революции достоинства» свобода прессы на Украине как бы закончилась. Журналистов и редакторов стали арестовывать, запугивать и просто избивать. Чем-то напоминает приход к власти Гитлера/Муссолини в Европе.Но ничего «особо уникального» в событиях на Украине февраля 2014-го не просматривается. Было это и в Европе (южной и восточной) в период между двумя мировыми войнами, было неоднократно и в Америке Латинской. Диктаторский режим. Возникающий в ранее относительно свободной стране. И, кстати, не только у аргентинско-чилийско-бразильских диктаторов были внешние «спонсоры». У Гитлера и Муссолини они тоже имели место быть.То есть как раз украинская «революция гидности» не уникальна ни разу. Было это неоднократно. И люди бежали не только из СССР, но и из Германии Гитлера и Италии Муссолини. Не всегда удачно. Из латиноамериканских диктатур тоже бежали. Побежали и с Украины после «Майдана-2». Да, были причины экономические, но началась и политическая эмиграция, причём массовая!И почему-то это осталось не отраженным в массовом сознании. Дело не в том, что на место Януковича пришёл Порошенко. Дело в том, что сам режим изменился кардинально. Почему-то тот факт, что «прозападная Украина» — страна гораздо более бедная, чем «антизападная Россия», достаточно хорошо известен. Хотя и в Киеве, и в Минске этот факт настойчиво игнорируется. А вот фактпочему-то мало кому интересен.Нет, безусловно, можно долго «изгаляться» на ту тему, что, дескать, «Украина ведёт борьбу с внешними и внутренними врагами и не может себе позволить». Да, тема зачётная, ещё Сталин писал по ней «рефераты». И до Сталина… В революционной Франции. Когда «бошки рубили на конвейере», а народ героически голодал и сражался с врагами. Внутренними и внешними.Всё это было (и «боротьба», и революция, и рубка голов), но знаете, как-то иногда хочется пожить в спокойной цивилизованно европейской стране. Без эксцессов. Питаясь досыта, поругивая власть и не опасаясь ночных арестов. Никогда не возникало такого желания?Как ни странно, но Франция Людовика XVI былаболее сытой и свободной страной, чем Франция Робеспьера. Громадная тюрьма Бастилия в центре славного города Парижа (символ абсолютизма!) стояла почти пустой и охранялась мелкой группой инвалидов. В «свободной Франции» Робеспьера тюрьмы были переполнены, а гильотины работали не переставая. И жрать трудящимся было нечего (голод начался после и вследствие революции, но не наоборот!), и шла массовая политическая эмиграция. Как-то так получилось. Никто не виноват. Но все историки «за революцию» и «против прогнившего абсолютизма». Не по-детски им завидую.Вы абсолютно точно хотели бы жить в «интересное время»? Я понимаю, когда «мальчишки бегут на войну», но, когда взрослые люди искренне восхищаются голодом, бардаком и массовыми казнями, это понять гораздо сложнее. Вас бы туда, родные, в ту самую «великую эпоху».Опять же таки в советскую эпоху сравнение ГДР и ФРГ было избитым моментом, потом почему-то про это резко забыли. Так вот, до 1991-го и Украина и Россия были в составе одного государства (как Германия до 45-го). Причём УССР жила богаче РСФСР. И вполне себе имеет смысл сравнивать! И можно делать смелый вывод, что общественно-политическая модель, выбранная в Москве, оказалась лучше аналогичной модели, выбранной в Киеве. Восточные немцы бежали на Запад. Граждане СССР — тоже. Украинцы бежали и бегут в Россию. Аналогий не просматриваете?Если у вас такое замечательное общество, то почему из него люди бегут? Этот вопрос можно адресовать очень многим странам. Бывшие УССР и БССР естественным образом входят в их число. Из СССР Брежнева бежало не то чтобы много народу, но выводы из этого делались глобальные! Количество «сбежавших» из Украины в Россию исчисляется миллионами, но это никому не интересно. Так, мелочь, не заслуживающая внимания (у людей временные экономические сложности).То есть, как ни странно, сам факт ещё ничего не значит (без пропагандистской обработки!). Периодически белорусские профессиональные пропагандисты нам рассказывают, какой плохой олигархический режим в России и какой молодец «батька», факт массового бегства белорусских трудящихся в РФ ими при этом игнорируется напрочь. Нет, если у вас всё «так классно», почему от вас люди бегут туда, где всё «плохо»? Почему? Вопрос, который не давал покоя ещё идеологу Суслову.Кстати, эта самая массовая миграция игнорируется и белорусской оппозиционной прессой, и самими белорусами (якобы те, кто поумнее, едут в Польшу, а Россия — это так… временно). Знаете, утомило уже, что нас «учат жизни» представители государств, народ из которых массой бежит в Россию. Раздражает. Заберите домой, в Беларусь/на Украину, миллионы своих мигрантов и гастарбайтеров, а потом критикуйте. Сделайте так, чтобы мы к вам ехали. Как во Францию, но не сегодняшнюю, горящую от терактов и протестов, а в сытую и спокойную 80-х годов.Но «экономика» как раз автору в данном случае менее интересна, хотя ничего подобного заработкам на нефтяных приисках Сибири Польша украинцам обеспечить не может. А вот касательно «свобод» и политической эмиграции — тут да, тут более интересно. Как мы знаем, тов. Шарий вещает на Украину из-за бугра. Показываться на родине ему попросту опасно, убьют. Как убили Олеся Бузину. И опять же таки что интересно: за убийство Бузины никто не ответил и никто при этом не называл киевский режим фашистским. Всё в порядке!Вот если бы Бузину убили в Москве, тогда да, тогда бы новость не сходила с первых страниц ведущих мировых изданий. А так — всё в порядке. Убийством Бузины киевская «европейская» власть показала: «чтобы не потерять голову, лучше закрыть рот». Как мы прекрасно знаем, как раз в России оппозиционное блогерство носит подчёркнуто внутренний характер. То есть как раз в России не принято убивать людей «за неправильные взгляды».И бежать за бугор, чтобы «вещать правду», как-то не практикуется. Современный «политэмигрант из России» — это бывший крупный чиновник или банкир, который становится «пламенным борцом с режимом» сразу после возбуждения уголовного дела по факту хищения бюджетных средств или вывода налево средств банка.Просто хочется понять, когда же наконец на Украине будет нормальная жизнь, то есть без политических эксцессов? То есть для автора те самые политические свободы представляют ценность сами по себе, даже без экономического измерения. Хотя как раз после Майдана-2 началось неправовое «отжатие» разных «вкусных» объектов на Украине. Но не суть.И ведь уже понятно, что фашистский режим на Украине — как минимум надолго. Парадоксальным образом он и в Европе, и в США, и в Белоруссии воспринимается вполне себе нормально. Когда людей арестовывают и убивают «за неправильные» политические взгляды. Вообще, за наличие подобных взглядов. И ничего удивительного тут нет. Это имело место быть и в демократической «постверсальской» Польше 20-х — 30-х. Это имело место быть и в Латинской Америке после ВМВ и вплоть до нашего времени. И Запад (и США, и Западная Европа) вполне себе поддерживали «эскадроны смерти». А что вы хотите? Шла борьба с коммунизмом, а на войне всё позволено.Разница между Латинской Америкой и Восточной Европой, пожалуй, в следующем: в Латинской Америке «гринго» ненавидят, в Европе Восточной янки вызывают всеобщее восхищение. Идея внешнего управления через американское посольство вызывает полное неприятие у латинос и воспринимается как нечто вполне естественное в восточноевропейских столицах.И чехи, и поляки, и хорваты, и болгары считают подобную ситуацию вполне нормальной и естественной. С их точки зрения это и есть «свобода», и внутреннего протеста там не будет никогда. Но счастливым полякам по крайней мере дали денег. С Украиной было решено пойти по «жёсткому латиноамериканскому сценарию». Когда свергается слишком «левый» президент, после чего вводится цензура, проводятся массовые аресты, а наиболее популярные лидеры (адвокаты, священники, университетские преподаватели) просто «исчезают».А потом проводятся «новые демократические выборы». При этом страна остаётся такой же нищей, как и до «преобразований». И в «классической» Л. Америке тоже проводились выборы (это если кто за Зеленского начнёт топить). И на место одной американской марионетки выбирали другую. Ничего нового, «business as usual», как они любят говорить.То есть «банановая диктатура» на Украине — это как минимум очень надолго. Почему-то ситуацию на Украине любят анализировать с точки зрения наших двусторонних отношений (если они ещё остались), с точки зрения экономики, но не с точки зрения того самого уровня свобод. Или что, Зеленский разгонит радикалов, вернёт страну в правовое русло, прекратит войну на Донбассе? Да вы что!Примерно, как Финляндия и Прибалтика не пожелали в своё время участвовать в «величайшем социальном эксперименте эпохи» и покинули пределы бывшей РИ, так и Донбасс с Крымом «пошли на выход» из Украины победившего её Майдана. Просто-напросто многие люди хотят жить в относительно нормальном обществе «здесь и сейчас», а не в цирковом шоу участвовать. Беспредел спецслужб и социальные эксперименты им интересны гораздо меньше, чем нормальная скучная жизнь добропорядочного бюргера.Украина хочет всех удивить и всем доказать? Да ради бога! Флаг ей в руки. Но по крайней мере из века 20-го мы вынесли как ту простую истину, что выполнение преступных приказов преступно, так и то, что никто не обязан против своей воли участвовать в чужих социальных экспериментах. И, кстати, да, финны в своё время тоже весьма решительно отстреливались от «социальных экспериментаторов», как и поляки. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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