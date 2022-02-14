|
Бегство с Украины продолжается. На очереди Всемирный банк
14 февраля 2022, 19:20 • 219 • Политика
Всемирный банк временно эвакуирует своих сотрудников с Украины. Организация опасается обострения ситуации в стране.
Более 40 стран, опасаясь обострения ситуации, призвали своих граждан покинуть территорию Украины, а также эвакуировали дипломатических сотрудников.
Бегство с Украины до сих пор продолжается. Руководство Всемирного банка вывозит своих сотрудников с Украины и приостановливает их командировки в страну, пишет Reuters.
Ранее в Кремле рассказали, как Украина может снять обеспокоенность России в сфере безопасности. Для этого достаточно сделать один шаг.
Подпишитесь на нас
219
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 февраля 2022, 11:25
|
08 февраля 2022, 01:45
|
13 февраля 2022, 05:25
|
08 февраля 2022, 05:50
|
09 февраля 2022, 12:10
|
09 февраля 2022, 15:40
|
10 февраля 2022, 03:20