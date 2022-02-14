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Бегство с Украины продолжается. На очереди Всемирный банк

14 февраля 2022, 19:20  •  219 • Политика
Всемирный банк временно эвакуирует своих сотрудников с Украины. Организация опасается обострения ситуации в стране.
Более 40 стран, опасаясь обострения ситуации, призвали своих граждан покинуть территорию Украины, а также эвакуировали дипломатических сотрудников.
Бегство с Украины до сих пор продолжается. Руководство Всемирного банка вывозит своих сотрудников с Украины и приостановливает их командировки в страну, пишет Reuters.
Ранее в Кремле рассказали, как Украина может снять обеспокоенность России в сфере безопасности. Для этого достаточно сделать один шаг.

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