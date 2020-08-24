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Бегство Лукашенко из Минска провалилось. Будут ли извиняться авторы вброса?

24 августа 2020, 07:45  •  235 • Политика
Бегство президента Белоруссии Александра Лукашенко из Минска провалилось. Вертолёт над центром города был неправильно воспринят. Будут ли извиняться авторы вброса?
Ранее Telegram-канал NEXTA Live сообщил о том, что Лукашенко покинул свою резиденцию, улетев на вертолёте.
Вертолёт действительно был и в нём действительно находился президент.
"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец независимости!!" - объяснил Telegram-канал "Пул Первого", который ассоциируется с пресс-службой Лукашенко.
Корреспондент Царьграда в Минске опубликовал видео военной техники возле президентского дворца. Но протестующих там уже нет.
Военные долго возле резиденции не задержались.
"Военные уезжают. Кризис миновал", - сообщает корреспондент.

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