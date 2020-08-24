Бегство Лукашенко из Минска провалилось. Будут ли извиняться авторы вброса?

Ранее Telegram-канал NEXTA Live сообщил о том, что Лукашенко покинул свою резиденцию, улетев на вертолёте.

Вертолёт действительно был и в нём действительно находился президент.

"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец независимости!!" - объяснил Telegram-канал "Пул Первого", который ассоциируется с пресс-службой Лукашенко.

Корреспондент Царьграда в Минске опубликовал видео военной техники возле президентского дворца. Но протестующих там уже нет.

Военные долго возле резиденции не задержались.

"Военные уезжают. Кризис миновал", - сообщает корреспондент.