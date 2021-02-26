Бегство или казнь: судьба Пашиняна определится за три дня - эксперт

Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

У армянского лидера есть шанс удержать власть

Политический кризис в Армении развивается быстро, поэтому у премьера Никола Пашиняна есть буквально три дня на то, чтобы удержать власть. В противном случае его судьба будет очень печальна. Возможные сценарии перечислил директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Самый мягкий вариант – это отставка Пашиняна с гарантиями личной безопасности и возможностью продолжить карьеру политика. Второй путь – бегство из страны, пишет Коротченко в своем телеграм-канале. Третий – обвинение в госизмене и лишение свободы. Четвертый вариант самый суровый – с Пашиняном без суда и следствия расправятся радикалы, искренне считающие его врагом нации.

"Пашинян, надо полагать, хорошо понимает существующие риски и в сложившейся ситуации будет действовать максимально расчетливо, хитро и прагматично",

– приводит "Свободная пресса" мнение военного аналитика.

Накануне военное руководство Армении потребовало от Пашиняна сложить полномочия. Премьер выдвинул Генштабу ответные претензии. Жители страны вышли на улицы. На фоне обострения внутреннего кризиса Пашинян позвонил в Кремль. Президент РФ Владимир Путин призвал армянского лидера мирно урегулировать ситуацию.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван потерял Карабах из-за проблем с российскими "Искандерами". В Минобороны РФ уже дали свой комментарий на этот счет. В Баку тоже отреагировали.