Бегство чиновников: председатель правительства Ингушетии подал в отставку

В Ингушетии продолжается исход сторонников и помощников бывшего главы Юнус-Бека Евкурова. Седьмым и самым высокопоставленным «беглецом» стал председатель правительства республики Зелимхан Евлоев. Как и его предшественники, премьер-министр подал заявление об отставке по собственному желанию.

Политик долгое время занимал высокие должности при Евкурове. Сначала Евлоев был руководителем администрации главы региона, в 2016 году стал спикером парламента, а после переизбрания Евкурова в 2018 году получил должность премьер-министра. Однако спустя девять месяцев Евкуров добровольно ушёл в отставку, признав, что не смог разрешить кризис, возникший после обмена территориями между Чечнёй и Ингушетией в октябре прошлого года.

Временно исполняющий обязанности главы Махмуд-Али Калиматов после назначения на пост подчеркнул, что не собирается «массово увольнять чиновников». Но приближённые Евкурова, неожиданно, один за другим стали увольняться по собственному желанию. Так, почти сразу после назначения нового главы ушёл вице-премьер Багаудин Оздоев. Вслед за ним правительство покинул его брат-близнец, министр финансов Юсуп Костоев. В начале августа уволился постпред Ингушетии при президенте России Алихан Цечочев. Следующим на очереди стал секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов. И пять дней назад свой пост оставил министр экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлан Вышегуров.

СПРАВКА «КП»

Зялимхан Евлоев окончил Московскую академию экономики и права. Молодой человек подался в политику и на протяжении последних 20 лет занимал высокие должности в органах исполнительной и законодательной власти Ингушетии. Поступательно продвигаясь по карьерной лестнице, Евлоев сумел обратить на себя внимание и был назначен главой администрации города Карабулак. В 2003 году политик пошёл дальше — его избрали депутатом Народного Собрания Ингушетии третьего созыва а позже назначили на должность вице-спикера.

В 2011 году попал в команду Юнус-Бека Евкурова. Он доверил Зелимхану должность руководителя администрации главы республики. А в июне 2014 года возглавил региональное управление федерального казначейства России.

В 2016 году избран на должность председателя Народного собрания Ингушетии.

И, наконец, в 2018 году получил пост председателя правительства РИ.

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