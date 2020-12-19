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Бегом от демократов. Большой бизнес США покидает Калифорнию и Нью-Йорк

19 декабря 2020, 08:40  •  246 • Аналитика
© AP Photo / Frank Franklin II
Эта новость, с одной стороны, не имеет прямого отношения к захвату власти в США демократами или к сопротивлению республиканцев всему происходящему. То — политика, а тут вроде бы чистая экономика: все больше крупнейших корпораций США закрывают свои штаб-квартиры в штатах демократов и переезжают к республиканцам из-за налогов и по схожим "техническим" причинам. Но тут такая экономика, которая может повлиять на американскую и мировую политику на целую эпоху вперед.
Факты такие: объявлено, что финансовый гигант Goldman Sachs намерен переехать из Нью-Йорка в штат Флорида. Хай-тековый гигант Oracle собрался бежать из бастиона демократов Калифорнии вслед за уже сделавшими это Hewlett Packard и Илоном Маском с его Tesla. Едут они в республиканский Техас, чьи власти были, наверное, самыми активными из всех штатов в попытках расследовать массовые нарушения демократов на президентских выборах.
И это не весь список. Из финансовых старожилов Уолл-стрит потихоньку, по частям, переходят во Флориду Credit Suisse, Morgan Stanley, Barclays, UBS, Citigroup, Alliance Bernstein и многие другие. Хотя они движутся еще в Северную Каролину, Теннесси и прочие места — с одним условием: чтобы то были республиканские штаты.
Гиганты бизнеса — лишь часть процесса. Только в прошлом году и только Калифорнию покинули 653 тысячи человек. Сегодня обо всем этом начали всерьез говорить в том числе и потому, что побег Hewlett Packard — это символ. Когда-то, еще в 1939 году, с этой компании начиналось превращение Калифорнии в мировой эпицентр высоких технологий.
Америка, находящаяся в состоянии перманентной войны демократов с республиканцами, воспринимает этот процесс все еще в плане расклада голосов на каких угодно выборах — уже ведь готовятся к следующим. Беглецов от демократов слегка опасаются как идеологической заразы, которая вдобавок может сдвинуть электоральную статистику не в ту сторону. Не говоря о том, что традиционно считалось: если не все гиганты высоких технологий, то как минимум интернет-монополисты — это то лобби, которое, наряду с медицинским и прочими, стоит за демократами. А тут они, понимаете ли, понаедут в наш Техас.
Но все не так печально: не планируется переезд сотен или десятков тысяч работающих на компанию. Многие так и останутся у себя дома или в прочих удаленных офисах. Возможно, эти люди и вообще в жизни не посещали "синие" штаты. Переедут в "красные" штаты прежде всего штаб-квартиры гигантов — вместе с их налоговой юрисдикцией. Хотя финансовый фактор будет влиять и на поведение множества сотрудников, которые давно уже жаловались, что жить под властью демократов дорого и страшно.
И вот тут суть важности происходящего процесса, причем важен он — как пример — всем в мире. Америка вообще очень полезная страна. Там, в рамках одного государства существуют не только две разные идеологии, разных стиля жизни — там и экономических моделей тоже две. И очень легко их сравнивать, особенно если происходят вот такие понятные истории, как с бегством гигантов от демократов. Хотя можно и попытаться определить, что было раньше, курица или яйцо — идеология или экономика, как они тут переплетаются.
Тех, кого в США числят демократами, их противники-республиканцы давно уже называют социалистами, если не марксистами. Суть их экономической модели — в высоких налогах и громадной роли государства (штата) в экономике и социальной жизни с тотальной и мелочной регламентацией всего мыслимого. И эта модель не работает. В результате, например, Калифорнию республиканцы давно уже (и справедливо) называют адом на земле. Громадная стоимость жилья — и разрастающиеся многотысячные колонии бездомных (правда, среди таковых больше мигрантов, которых у демократов принято считать имеющими в США право на все, включая голос). Невыносимые поборы для бизнеса. И — многочисленные идейные новшества. Считается, что все зло в Америке идет из Калифорнии: террор нацменьшинств против белых, ультрафеминизм, борьба за климат до полной смены энергопотребления, здравоохраненческий фашизм (когда человек обязан быть здоровым и выполнять все предписания, например, фармацевтов, а иначе…). И еще многое — да хоть ненависть к натуральному меху и прочие права животных и насекомых. И все это происходит путем массовых кампаний по уничтожению любых идейных противников.
То же — в прекрасном когда-то городе Нью-Йорке. Там наиболее интересная история связана с коронавирусом. Город отметился совершенно бредовыми локдаунами и правилами, которые, впрочем, не касались толп погромщиков-демонстрантов, терроризировавших республиканцев. Результат — национальные рекорды по зараженности и смертности; вообще, это у них как-то связано: если штат — у демократов, то там одновременно страшнее и запреты, и погромы, и заражаемость. Нью-Йорк теперь называют городом-призраком. Но не забудем и типичные для демократов налоги, бегут и от них тоже.
Этот угол зрения — через смену юрисдикции больших корпораций — помогает представить разные варианты будущего Америки. На только что прошедших выборах правые силы в стране оказались явно не готовы к системной борьбе с наглым захватом власти демократами. Но если деловые круги, не говоря о миллионах мелких компаний, продолжат уход от демократов — в том числе физический, если "красные" штаты будут богатеть, а "синие" и дальше превращаться в ад, то… С другой стороны, демократы будут пытаться уничтожить "красные" штаты, например, федеральной легализацией нелегалов и другими способами.
Так же полезна история с корпорациями для того, чтобы лучше представить себе, что произошло с США, и не только с ними, откуда эти дикие кампании по смене национальной идеологии с неумеренного патриотизма к неумеренной ненависти к своей стране, и многое другое — вплоть до того, зачем было так громить карантинами свою экономику и так нагло жульничать на выборах. Может быть, дело в том, что кто-то слишком хорошо, в том числе на примере Калифорнии или Нью-Йорка, понял, что эта система не работает, и решил выиграть партию, смахнув с доски все фигуры и поломав саму доску?

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