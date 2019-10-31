Беглый молдавский олигарх Плахотнюк объявлен в международный розыск

Где он скрывается – в Штатах или под «крышей» Порошенко?

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдовы 29 октября объявил беглого молдавского олигарха и экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка в международный и межгосударственный розыск после возбуждения против него уголовных дел. Беглого олигарха обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах, а также в соучастии в краже крупных сумм из банков Молдовы.

До этого Плахотнюк находился только в национальном розыске.

Межгосударственный розыск означает розыскные мероприятия на всей территории стран-участниц СНГ. А международный – на территории стран-участниц Международной организации уголовной полиции (МОУП), где розыск ведётся Национальным центральным бюро Интерпола.

Поводом для объявления в розыск послужил факт неявки Плахотнюка в прокуратуру по повестке.

«Ввиду игнорирования повестки, направленной антикоррупционными прокурорами, его неявки в орган уголовного преследования гражданин Плахотнюк Владимир Георгиевич (1966 года рождения), первоначально объявленный в национальный розыск и в отношении которого была заявлена мера пресечения – превентивный арест, был объявлен в международный и межгосударственный розыск Национальным центром по борьбе с коррупцией», – говорится в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.

А 30 октября стало известно, что Антикоррупционная прокуратура наложила аресты на счета Плахотнюка в Victoribank на суммы более 15 миллионов леев и 278 тысяч леев. Также прокуратура сообщает о «секвестре имущества в рамках уголовного дела по отмыванию средств в особо крупных размерах». Речь идёт об уставных капиталах ООО BB-DIALIZĂ (31,826 млн леев), ООО BASS-SYSTEMS (2,950 млн леев) и ООО GMG PRODUCTION (10,800 млн леев).

«Применение ареста направлено на то, чтобы избежать риска отчуждения денежных средств», – объясняют в прокуратуре.

Напомним, Плахотнюк бежал из Молдовы 14 июня, в тот день, когда правительство, контролируемой Демократической партией, подало в отставку. Предположительно, олигарх скрывается в Соединённых Штатах. Однако в связи с объявлением в международный розыск, Плахотнюку и в Майями может быть не особенно комфортно. В связи с чем в Молдове уже появились слухи о том, что Плахотнюк покинул Соединённые Штаты и обосновался под боком у Молдовы в соседней Украине.

Ни для кого не секрет, что бывшего президента Украины Петра Порошенко и беглого олигарха Влада Плахотнюка связывают старые крепкие связи дружбы и бизнеса. А Порошенко даже купил под Кишинёвом усадьбу в качестве «запасного аэродрома» на случай внезапного бегства из страны, так что не исключено, что и у бывшего лидера Демпартии Молдовы имеется такой же «запасной аэродром» на территории самостийной, где нынче нет никаких законов. Да и соратники по партии, оставшиеся в Молдавии, не раз намекали в беседах с журналистами, что Плахотнюк находится не так уж и далеко от Кишинёва…