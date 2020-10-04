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Беглый король. Как Португалия стала республикой

04 октября 2020, 09:10  •  76 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Португальская революция началась 4 октября 1910 года. Уже на следующий день монархия пала, в стране провозгласили республиканскую форму правления.
Мечты о республике
Республиканские идеи в Португалии возникли за 60-80 лет до революции 1910 года. Вдохновение черпали, разумеется, во Франции. Стали даже выпускать две ежедневные газеты. Но большого отклика в народе оппозиционеры не нашли.
Только к 1870 году португальцы стали всерьез рассматривать республику как спасительную альтернативу монархии. Во-первых, по этому пути уже пошли Испания и Франция. Во-вторых, в стране выросло поколение людей с университетским образованием и начал зарождаться средний класс. Все пресытились мирной жизнью, хотелось чего-то остренького.
Монархистам удавалось довольно долго ставить под сомнение силу республиканцев. Первые обвиняли вторых в отсутствии четкой программы. Ее и правда не было. Потому что о республике говорили, скорее, как о мечте. Но это все равно не помогло действующей власти, рассказал в интервью радио Sputnik научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов.
"Основными предпосылками к революции стало то, что монархия перестала выполнять свои функции. В какой-то момент система сломалась. В нее перестали верить, она перестала удовлетворять потребности населения. В период конца монархии были попытки ввести диктаторское правление. Но это не сработало. Власти Португалии не могли справиться с проблемами. А их было много. Страна была экономически отсталой. Экспорт был меньше, чем импорт. Отрицательный торговый баланс. Все это привело к тому, что наверху начался классический кризис. А низ не хотел доверять системе", – говорит эксперт.
© РИА Новости / Александр Вильф
Вид на Лиссабон со смотровой площадки Санта Лючия
Король-литературовед
Королей откровенно не любили. В конце XIX века жители страны негодовали, что Карлуш I не может защищать интересы Португалии в международных вопросах. К 1908 году ненависть эта так возросла, что республиканцы устроили теракт. Обстреляли кортеж королевской семьи прямо на площади посреди Лиссабона. Погиб и сам монарх, и его старший сын Луиш Филипе. Супруга короля Амелия Орлеанская отбивалась от пуль с помощью большого букета, одновременно защищая младшего сына Мануэла. Он и взошел на трон. Но к этой миссии 19-летний юноша оказался абсолютно не готов.
"Король Мануэл II стал королем довольно случайно. Он оказался тем человеком, которого больше волновало не управление страной, а наука, культура, искусство. Он не очень активно пытался заниматься государственными делами. Они его, скорее, обременяли", – рассказывает Георгий Филатов.
Поэтому республиканцам не стоило большого труда свергнуть монарха, который не сильно-то и держался за власть. В ночь с 3 на 4 октября 1910 года республиканцы начали восстание в Лиссабоне, их поддержали народные массы и военные. К революционерам присоединились и военные корабли, два крейсера обстреляли королевский дворец. Уже 5 октября правительственная армия капитулировала.
Португалия стала республикой, а Мануэл II уплыл к британским берегам. В эмиграции он написал книгу о средневековой португальской литературе. Сделал, наконец, то, что по-настоящему любил. Туманный Альбион стал последним пристанищем последнего португальского короля. Там он прожил больше 20 лет.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Церковь Святого Винсента в Лиссабоне
Ожидания и реальность
И португальцы сразу зажили богато и счастливо после изгнания неугодного монарха? Конечно, нет.
"Первая республика не очень удачно сказалась на состоянии общества и экономики и стала периодом острой политической нестабильности, с частой сменой правительства, политическими авантюрами, в которые руководство страны втягивало все население", – поясняет Георгий Филатов.
Первые годы были временем борьбы между течениями внутри республиканской партии. Тут-то и выстрелило то самое отсутствие четкого плана действий, за которое монархисты упрекали оппонентов за много лет до революции.
Представители одного течения придерживались радикальных взглядов, в частности, выступали за отделение религии от государства, пытались проводить реформы. Но это встречало протест консервативно настроенной части республиканцев, отмечает Георгий Филатов.
"По сути, приходящие к власти силы не смогли проводить реформ, потому что в рамках республиканской формы правления, которая установилась, оппозиционные силы блокировали все решения", – добавляет историк.
© Depositphotos / Violin
Город Сивеш
После провозглашения республики чехарда во власти продолжалась долго. В результате Португалия вступила в Первую мировую войну просто потому, что одна из политических сил посчитала: так можно консолидировать общество.
"Но вышло все наоборот, люди не понимали, зачем посылать своих мужей, отцов, братьев на войну, какие в этом могут быть интересы Португалии. И без того не очень хорошая экономическая ситуация в стране еще ухудшилась, потому что война увеличила нагрузку на бюджет", – рассказывает Георгий Филатов.
Как раз во время Первой мировой, в 1917 году, появился на государственном горизонте Сидониу Паиш – военный и политический деятель. Он пытался установить диктатуру в Португалии, провести социальные реформы. Но его убил республиканский активист.
Португалия в XX веке получила славу страны беспрерывных переворотов. Вряд ли найдется какое-то другое европейское государство, в котором власть менялась так часто.
Автор Мила Журавлева, радио Sputnik
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