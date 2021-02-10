Беглый казах с помощью Украины намерен отжать 95 процентов территории России

Украина могла бы стать «локомотивом», точкой притяжения всех сепаратистских движений на территории РФ, а также постсоветских стран, которые 30 лет «незалежности» терпят «унижения и притеснения» со стороны России.Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил представленный как «казахский политолог» Ермек Нарымбаев – в 2016 сбежавший на Украину оппозиционер, обвиняемый на Родине в экстремизме и насильственных действиях против правоохранителей.«Мы озвучивали идею антидиктаторского интернационала в отношении диктаторских режимов в Белоруссии, в Казахстане, в Азербайджане и, прежде всего, в РФ. Прежде всего, это народы РФ – Кавказ, Поволжье, Сибирь, чей голос ни на этом круглом столе, ни на каких-то других площадках не озвучивается и теряется. А это огромная сила – 28 миллионов внутри РФ, которые ждут не дождутся, когда они получат свои 95 процентов территории РФ и смогут жить независимо.В этом отношении эта площадка – международный центр против российской пропаганды, мог бы очень много помочь в купе с Украиной. Можно провести аналогию, может быть, она некорректная: в своё время Москва была центром коммунистического интернационала, Украина сегодня может стать центром антидиктаторского, антиимперского интернационала, куда притянуты взгляды многих народов внутри РФ, многих народов и стран бывшего СССР, которые терпят большие унижения и притеснения в течении 30 лет, и где Украина могла бы стать локомотивом такого большого движения, точкой притяжения», – заявил Нарымбаев.При этом, традиционно для западника, он заверил, что «заграница нам поможет».«Это можно было бы давно сделать. Причём, со стороны США, Европы, со стороны Запада, включая Японию – в этом отношении поле есть, и 30 лет оно не было в этом отношении грамотно сполна использовано. Что будет ближайшие пять-десять лет, неясно, но вопросы с консолидацией таких небольших международных сил на евразийском пространстве не востребовано и не использовано даже на 5-10 процентов. Это огромная сила», – призвал беглый казах.