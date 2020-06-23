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Беглый банкир пытался засудить Россию, но проиграл и остался должен $5,8 млн
23 июня 2020, 14:00 • 29 • Политика
Россия выиграла многомиллиардную тяжбу с беглым российским банкиром. В результате Сергей Пугачёв остался должен Москве $5,8 млн только по свежему решению суда.
Беглый российский банкир, бывший сенатор Сергей Пугачёв не смог отсудить у России 14 миллиардов долларов. Международный арбитражный суд в Париже встал на сторону Москвы, сообщила пресс-служба Минюста.
Тяжба длилась с 2015 года. Сергей Пугачёв, с 2009 года имея французское гражданство, настаивал, что Россия нарушила его право в рамках соглашения Франции и СССР о защите капиталовложений. Нарушение этого права Пугачёв и оценил в миллиарды долларов. Российская сторона с позицией беглого банкира не согласилась. Москва настаивала, что Пугачёв в принципе не является французским инвестором - он не доказал этого. Таким образом, и требования неуместны.
Банкир не только проиграл тяжбу, но и остался должен России. По решению суда, ему предстоит покрыть издержки в сумме 5,8 миллиона долларов.
Напомним, Сергей Пугачёв - бенефициар разорившегося в 2010 году Межпромбанка. В 2015 году суд признал его виновным в намеренном банкротстве банка вместе с ещё тремя топ-менеджерами.
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