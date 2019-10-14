Беглые Штаты Америки

Автор:

Покровский Александр

Дональд Трамп подтвердил, что войскам США следует уйти из Сирии. Американские войска «победили ИГ (ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в России) и должны вернуться домой», заявил он на конференции консервативных политиков в Вашингтоне.

Я не думаю, что наши солдаты должны быть там ещё 50 лет, чтобы охранять границу между Турцией и Сирией, когда мы не можем обеспечить безопасность нашей собственной границы,

— приводит ТАСС слова президента США.

США уходят, оставляя хаос

На первый взгляд, ничего нового Дональд Трамп не сказал. Собственно, турки потому смело и начали свою операцию против курдов в северо-восточной Сирии, что Вашингтон пообещал не мешать и оттянул американских солдат от турецко-сирийской границы. Но важно то, что Трамп вновь артикулировал намерение вывести войска из Сирии, где они не знают, за что воюют.

«Мы победили ИГ, мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой. Мы не можем оставаться там вечно, нам надо вернуть наших замечательных героев домой, время пришло», — несколько раз повторил американский лидер, так же традиционно приписывая только США победу над запрещённой в России террористической группировкой ИГ.

При этом, однако, Трамп сказал действительно вещие слова:

Эти войны никогда не заканчиваются, мы должны вернуть наших солдат домой из этих нескончаемых войн… Мы не хотим находиться в состоянии войны [в регионе] 19 лет.

То есть президент США обозначил предельно чётко: Америка никакой войны в Сирии не выиграла, ибо война не закончена, она продолжается, и, следовательно, американцы просто бегут с неё. И есть то, что Дональд Трамп не обозначил.

В том, что война продолжается, огромная доля участия США. Именно Штаты за последние годы сделали очень много для создания хаоса, перебаламутив регион тем, что русский постпред при ООН Василий Небензя изящно охарактеризовал как «демографический инжиниринг».

Эта операция стала результатом демографического инжиниринга, который некоторые партнёры по коалиции проводили на северо-востоке Сирии, — заявил он. — Мы призывали курдов участвовать в прямом диалоге с властями Сирии, но, как вы знаете, они выбрали других покровителей. Вы видите, что теперь происходит.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: MFA Russia/Globallookpress

Постпред Небензя, вне всякого сомнения, выразил достаточно очевидную для всех позицию руководства России по отношению вторжения Турции на севере Сирии. Попросту говоря, это позиция — «мы умываем руки». Москва не собирается наводить порядок в том хаосе, что оставляет в регионе Вашингтон.

Да и возможен ли он, порядок в данном регионе? Или «инжиниринг» тут будет нужен постоянный?

Два демографических инжиниринга

«В Сирии Соединённые Штаты проводят вполне конкретную политику, направленную на продвижение своих интересов, — ответил на этот вопрос Царьграда старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, один из самых блестящих в России знатоков Востока. — И эти вот эксперименты — часть их политики, направленной фактически на расчленение Сирии».

Поддержка курдских вооружённых формирований со стороны Вашингтона направлена на расчленение Сирии. И вот теперь почему американцы отказались от этой поддержки? Да потому что турецкая сторона своей военной операцией, вытесняя курдов, выполняет ту работу, которая сочетается с интересами США,

— отметил эксперт.

Что же касается демографического аспекта, учёный напомнил, что Турция собирается переселить на очищенные от курдов территории «сирийских беженцев, которые находятся в Турции». И среди них будет немало туркоманов, лояльных Турции, а также сирийцев, которые бежали от сирийской правительственной армии, то есть враждебных режиму в Дамаске, но опять-таки лояльных Турции. «И таким образом, идёт ползучая аннексия и ползучее расчленение Сирии, — подчеркнул Борис Долгов. — И это является логическим следствием той политики, которую тут проводили Соединённые Штаты».

С другой стороны, грядущее изгнание курдов со своих мест проживания, указывают наблюдатели, постоянно следящие за клубком конфликтов в Сирии, будет своего рода справедливым ответом на то, что делали сами курды под «зонтиком» США. Они тоже практиковали заселение арабских деревень своими людьми. Ссылались при этом на свою войну с ИГ, который действительно для местных арабов-суннитов был выразителем их интересов и в определённой доле — защитником.

Турция собирается переселить на очищенные от курдов территории сирийских беженцев, которые находятся в Турции. Фото: Yang Zhen/Xinhua/Globallookpress

Война все против всех

Дело в том, что северо-восточная Сирия — провинции Ракка и Хасака — представляет собой настоящую «землю благословенную». Особенно в сравнении с пустыней на юге. Здесь прекрасные сельскохозяйственные угодья, достаточно воды, благоприятный климат. Эту территорию нередко называют «хлебной корзиной» Сирии.

Соответственно, здесь много городов и деревень, населённых чересполосно представителями разных этносов. Большинство — арабы суннитского толка в исламе, но есть ассирийцы, туркоманы, армяне. И курды. Это часть и их племенных территорий.

Сложная история нередко заставляла всех этих людей воевать, перемещаться. Курды, переселившиеся сюда во время обострения гонений на них в Турции, создавали, однако, особенно выразительное демографическое давление на эти места. Немало интересного произошло здесь в этом плане и в ходе гражданской войны в Сирии. И курды, которые в самом её начале вполне деятельно поддержали протестное движение против правительства Башара Асада в Дамаске (что естественно, ибо Дамаск с 1960-х годов пытался «арабизировать» курдов и вообще считал — и действовал соответственно — их тут иностранными пришельцами), однажды увидели против себя жестоких исламистов ИГ, пользовавшихся поддержкой местного арабского населения.

Война была жестокой, но с помощью американцев курды победили. Точнее, это американцы победили здесь курдами, ибо они оказались основными выгодоприобретателями. Но и курды под их защитой многих тут подвинули, переселив «членов семей боевиков ИГ» в лагеря, а сами заселившись в их дома. По праву победителей. А война всё спишет.

О масштабах явления можно судить хотя бы по таким цифрам. Всего в семи тюрьмах и лагерях курды держат более 12 тысяч мужчин, которых подозревают в связях с ИГ. А их семьи содержатся в трёх лагерях «для перемещённых лиц». И в них находятся более 85 тысяч человек, причём 68 тысяч, из которых 94 процента — женщины и дети, живут в самом крупном из лагерей — Аль-Холь.

Понятно, что особой любви здешнего населения курды не снискали. Более того, с ними тут продолжают воевать. Их атакуют и так называемые «спящие ячейки» ИГ, и арабские племенные ополчения, и вооружённые формирования, лояльные центральному правительству Башара Асада.

В общем, настоящая война всех против всех. Тут ведь никто ничего не забывает и уж особенно — о собственных домах, куда всегда будут стремиться вернуться. И вот теперь, с приходом турок, маятник начинает двигаться в обратную сторону. Теперь отсюда начнут изгонять курдов.

Такие вот результаты «демографического инжиниринга» американцев на этой земле…