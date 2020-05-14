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Беглые молдавские олигархи пытаются защитить свои интересы

14 мая 2020, 12:55  •  54 • Украина
«Они готовы поджечь страну, лишь бы защитить украденные миллиарды»
Президент Молдавии Игорь Додон назначил на 14 мая заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) Молдовы, на котором будут рассмотрены два вопроса – кража миллиарда из банковской системы страны, причём будут названы виновные в этом, и возвращение в государственную собственность Кишинёвского аэропорта.
Это и спровоцировало дальнейшее обострение политического противостояния в Молдове.
Напомним, молдавский суд уже признал виновным в краже миллиарда беглого олигарха Илана Шора, депутаты партии которого примкнули к антиправительственному блоку в парламенте. Шор стоит и за незаконной концессией аэропорта, что также признано судом.
Поэтому никого не удивило заявление депутата из блока PRO Moldova Сергея Сырбу о неконституционности полномочий Высшего совета безопасности и требование рассмотреть этот вопрос на заседании Конституционного суда.
Депутат от ПСРМ Григорий Новак уверен, что депутаты блока PRO Moldova, за которой стоит Плахотнюк, и депутаты партии Илана Шора максимально используют КС, чтобы защитить свои интересы.
«Парламентская фракция партии «Шор» открыто борется за то, чтобы защитить похитителей миллиардов и тех, кто украл аэропорт. Они потеряли любой стыд, любое чувство меры, уважение к обворованному народу, который ждёт возвращения денег и наказания виновных»,
– отметил Новак.
По его мнению, «эти депутаты готовы поджечь страну, лишь бы защитить украденные миллиарды, защитить украденный аэропорт».
Сергей Сырбу, совсем недавно перебежавший из фракции ДПМ в блок PRO Moldova, настаивает на том, что деятельность ВСБ противоречит законодательству и Конституции Молдовы, следовательно, необходимо в срочном порядке приостановить действие ВСБ.
«Совет всегда имел статус консультативного органа, который формирует рекомендации и не стоит выше других ветвей власти. В июле 2019 г. социалисты настояли на поправках, и ВСБ превратился в надгосударственную структуру, которая под руководством президента координирует другие институты. ВСБ превратился в политическую дубину, которой Додон решает свои проблемы. Мы хотим правового государства, а президент должен знать своё место в государственной системе и не забывать, что Молдова – парламентская республика»,
– говорится в заявлении Сырбу.
Запрос Сырбу был зарегистрирован всего за сутки до намеченного заседания ВСБ, на котором президент пообещал озвучить решения по расследованию кражи миллиарда и незаконной концессии Кишинёвского аэропорта. Понятно, что времени практически не осталось у тех, кто не желает предавать гласности решения ВСБ.
«Теперь вы понимаете, что их волнует не народ, а аэропорт, не «провалы в борьбе с пандемией», а успех в расследовании миллиарда. Стоит уточнить, что власти на последней стометровке с аэропортом. Его счета заморожены. Максимум через месяц аэропорт вернётся государству. По миллиарду то же самое – прокурорам удалось собрать серьёзную фактуру на Плахотнюка и Шора»,
– прокомментировал заявление Сырбу в КС депутат-социалист Богдан Цырдя. По его мнению, антиправительственный блок уже даже не пытается скрыть свои интересы, потому что времени не осталось, поэтому и «работают слишком грубо».
Соб. корр. ФСК
На фото. Беглые молдавские олигархи Илан Шор и Влад Плахотнюк, источник – Publika

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