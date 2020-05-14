Беглые молдавские олигархи пытаются защитить свои интересы

«Они готовы поджечь страну, лишь бы защитить украденные миллиарды»

Президент Молдавии Игорь Додон назначил на 14 мая заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) Молдовы, на котором будут рассмотрены два вопроса – кража миллиарда из банковской системы страны, причём будут названы виновные в этом, и возвращение в государственную собственность Кишинёвского аэропорта.

Это и спровоцировало дальнейшее обострение политического противостояния в Молдове.

Напомним, молдавский суд уже признал виновным в краже миллиарда беглого олигарха Илана Шора, депутаты партии которого примкнули к антиправительственному блоку в парламенте. Шор стоит и за незаконной концессией аэропорта, что также признано судом.

Поэтому никого не удивило заявление депутата из блока PRO Moldova Сергея Сырбу о неконституционности полномочий Высшего совета безопасности и требование рассмотреть этот вопрос на заседании Конституционного суда.

Депутат от ПСРМ Григорий Новак уверен, что депутаты блока PRO Moldova, за которой стоит Плахотнюк, и депутаты партии Илана Шора максимально используют КС, чтобы защитить свои интересы.

«Парламентская фракция партии «Шор» открыто борется за то, чтобы защитить похитителей миллиардов и тех, кто украл аэропорт. Они потеряли любой стыд, любое чувство меры, уважение к обворованному народу, который ждёт возвращения денег и наказания виновных»,

– отметил Новак.

По его мнению, «эти депутаты готовы поджечь страну, лишь бы защитить украденные миллиарды, защитить украденный аэропорт».

Сергей Сырбу, совсем недавно перебежавший из фракции ДПМ в блок PRO Moldova, настаивает на том, что деятельность ВСБ противоречит законодательству и Конституции Молдовы, следовательно, необходимо в срочном порядке приостановить действие ВСБ.

«Совет всегда имел статус консультативного органа, который формирует рекомендации и не стоит выше других ветвей власти. В июле 2019 г. социалисты настояли на поправках, и ВСБ превратился в надгосударственную структуру, которая под руководством президента координирует другие институты. ВСБ превратился в политическую дубину, которой Додон решает свои проблемы. Мы хотим правового государства, а президент должен знать своё место в государственной системе и не забывать, что Молдова – парламентская республика»,

– говорится в заявлении Сырбу.

Запрос Сырбу был зарегистрирован всего за сутки до намеченного заседания ВСБ, на котором президент пообещал озвучить решения по расследованию кражи миллиарда и незаконной концессии Кишинёвского аэропорта. Понятно, что времени практически не осталось у тех, кто не желает предавать гласности решения ВСБ.

«Теперь вы понимаете, что их волнует не народ, а аэропорт, не «провалы в борьбе с пандемией», а успех в расследовании миллиарда. Стоит уточнить, что власти на последней стометровке с аэропортом. Его счета заморожены. Максимум через месяц аэропорт вернётся государству. По миллиарду то же самое – прокурорам удалось собрать серьёзную фактуру на Плахотнюка и Шора»,

– прокомментировал заявление Сырбу в КС депутат-социалист Богдан Цырдя. По его мнению, антиправительственный блок уже даже не пытается скрыть свои интересы, потому что времени не осталось, поэтому и «работают слишком грубо».