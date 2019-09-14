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Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от правительства Санкт-Петербурга

14 сентября 2019, 15:24  •  26 • Политика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении после вступления в должность выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко, которая сейчас является председателем Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства.

"Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу", - сказал Беглов журналистам.

Валентина Матвиенко в 2003-2011 годах была губернатором Санкт-Петербурга, после чего стала членом Совета Федерации в качестве сенатора от петербургского правительства и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. Затем в октябре 2014 года ее переизбрали председателем Совета Федерации. Полномочия сенатора истекают в связи с вступлением в должность губернатора по итогам выборов и формированием нового городского правительства.

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