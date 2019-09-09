Беглов сохранил лидерство на выборах главы Северной столицы

Стало известно о том, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города. По последним данным ЦИК у него уже 64,11% голосов. Такие цифры приведены после обработки 70,67% протоколов.

Следом идет Надежда Тихонова, у нее - 17,22%, на третьем месте - Михаил Амосов с 15,98%.

Как передает ЦИК по Санкт-Петербургу, здесь явка избирателей на выборах составила 23,69%.

Напомним, в это воскресенье жители 16 российских регионов отдавали свои голоса за будущего губернатора. Выборы губернатора проходили в Башкирии, на Алтае, в Забайкалье, в Калмыкии, Ставрополье, Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Предварительные результаты волеизъявления на подавляющей части территории страны в большей или меньшей степени уже известны, поскольку итоги голосования подводились и оглашались по мере закрытия избирательных участков.