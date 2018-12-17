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Беглов сменил главу комитета по правопорядку Петербурга
17 декабря 2018, 17:39 • 59 • В России
Несмотря на то, что с момента назначения временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова прошло уже три месяца, серьезных перемен в Смольном до нынешней поры почти не было. Но сегодня, 17 декабря, указом главы города своих должностей лишились сразу семь человек.
- Решением врио губернатора от исполнения обязанностей отстранен глава комитета по правопорядку и законности Леонид Богданов, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
Возглавлять ведомство назначен Андрей Романов, пока с приставкой и.о.
Другими отставниками стали пять спецпредставителей губернатора и один советник. Полный список покинувших должности выглядит так:
Советник Губернатора Санкт-Петербурга по инвестициям Дмитрий Малышев,спецпредставитель главы Петербурга по взаимодействию с представителями средств массовой информации по вопросам культурно-гуманитарного развития Борис Петров, спецпредставитель по координации вопросов по совершенствованию оргработы в области регулирования метростроения Вадим Александров,спецпредставитель по взаимодействию с правоохранительными органами города и Ленинградской области Александр Нефедов, который в том числе, занимался координацией вопросов повышения эффективности охраны общественного порядка.
А также спецпредставитель по взаимодействию с региональными общественными организациями ветеранов Арнолдьд Гуркович и бывший глава «Водоканала» Феликс Кармазинов, ставший советником губернатора Санкт-Петербурга по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства на общественных началах.
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