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Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга
09 июня 2019, 02:09 • 43 • Политика
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал президента России Владимира Путина о развитии города. Об этом в субботу, 8 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Беглов доложил Путину о ходе реализации программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, а также об исполнении ранее данных поручений главы государства», — цитирует представителя Кремля «РИА Новости».
Он отметил, что разговор состоялся на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 6 по 8 июня. Путин выступил на пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня.
6 июня власти Санкт-Петербурга и Минэкономразвития договорились о развитии Кронштадта и создании там особой экономической зоны туристического типа.
Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
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