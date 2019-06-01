Беглов рассказал о задачах своей кампании на выборах главы Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на пресс-конференции в субботу, 1 июня, где прокомментировал свое участие в предстоящих выборах главы города в качестве самовыдвиженца.

«Первым подал документы в избирком — решил не откладывать: чем быстрее, тем лучше» — цитирует чиновника телеканал «78».

По словам Беглова, он решил идти на выборы самовыдвиженцем, поскольку в этом случае ему будет легче принимать решения.

«Уверен, наша избирательная кампания пройдет без скандалов. Надо думать об имидже города. Я буду честно вести кампанию, без подтасовок», — заверил Беглов, призвав своих будущих соперников поступать аналогичным образом.

Как отметил врио губернатора, главная задача — это обеспечение комфорта жизни в городе и обеспечение высокого качества жизни петербуржцев.

«Наш город должен быть передовым, комфортным, открытым и социальным — это основные требования горожан», — приводит слова кандидата РЕН ТВ.

Беглов пояснил, что намерен разрабатывать стратегию развития Северной столицы совместно с жителями города. Он также пригласил присоединиться к ее созданию и другие политические силы.

«Я считаю, что у нас одна программа с петербуржцами — это, конечно, чтобы наш город процветал. У нас одна партия — партия горожан», — подытожил врио губернатора.

Ранее в этот же день чиновник зарегистрировался как кандидат на выборах главы города. Накануне он объявил о своем намерении идти на выборы самовыдвиженцем. Беглов пригласил политические и общественные силы, готовые работать в интересах Северной столицы, к сотрудничеству с его командой, которая сейчас работает над программой действий на ближайшие годы.

Одной из главных задач его команды он назвал умение прислушиваться к народу, поэтому врио губернатора призвал общественные и политические движения, а также горожан не бояться озвучивать свои предложения.

8 сентября 2019 года, в единый день голосования, в России будут выбирать глав 16 субъектов Федерации: Санкт-Петербурга, республик Алтай, Башкортостан и Калмыкия, Забайкальского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областей.