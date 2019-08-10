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Беглов провел встречу с волонтерами в штабе общественной поддержки в Петербурге

10 августа 2019, 20:09  •  16 • Политика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу посетил штаб общественной поддержки и пообщался с волонтерами, передает корреспондент ТАСС. Беглов, зарегистрированный в качестве самовыдвиженца, рассказал волонтерам о своей предвыборной программе и ответил на их вопросы.

"Программа, действительно, конкретная. Когда мы ее писали, мы ориентировались на четыре самых важных направления: город должен быть комфортный, социальный, умный и открытый <...> Я уверен, что вы хорошо знаете эту программу и сможете донести ее до жителей. Важно, что эта программа наполнена конкретными планами, и у нее есть конкретное финансирование", - сказал Беглов.

Среди тем, которые интересовали волонтеров, как Беглов проводит свободное время, а также его участие в дебатах с другими кандидатами на пост губернатора. "В дебатах приму участие, но, скорее всего, не во всех: я посмотрю, как будет складываться мой рабочий график, но обязательно приду, я должен рассказать о своей программе", - сказал Беглов.

Первые дебаты 13 августа будут транслировать на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", а также по "Радио России". Также будут транслироваться дебаты, которые состоятся 20 и 27 августа. На телеканале "Санкт-Петербург" будут транслировать дебаты, которые пройдут 16, 23 и 30 августа, на "Радио Санкт-Петербург" - 29 августа. Сообщалось, что среди предложенных для обсуждения кандидатами тем вопросы развития современного мегаполиса, социальной политики и бюджета Петербурга.

Ранее свое участие в дебатах также подтвердили Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также Михаил Амосов от "Гражданской платформы".

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

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