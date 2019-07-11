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Беглов призвал к наведению порядка на муниципальных выборах в Петербурге

11 июля 2019, 01:09  •  44 • Политика
Система работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в Санкт-Петербурге нуждается в проведении реформы. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов в ходе видеообращения.
По его словам, сегодня ИКМО не подчиняются ни ЦИК, ни городской избирательной комиссии, ни другим структурам.
«Уверен, что необходимо реформировать эту систему», — цитирует Беглова в среду, 10 июля, ТАСС. В противном случае будут продолжаться «безобразия и злоупотребления», происходящие в Петербурге, указал Беглов.
Он отметил, что полностью поддерживает действия Санкт-Петербургской избирательной комиссии для решения возникающих проблем, и отметил оперативную работу правоохранительных органов.
В начале июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле следят за избирательной кампанией в Санкт-Петербурге. Он отметил полномочия ЦИК квалифицировать ситуации и принимать необходимые меры.
Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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