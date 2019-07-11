Беглов призвал к наведению порядка на муниципальных выборах в Петербурге

Система работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в Санкт-Петербурге нуждается в проведении реформы. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов в ходе видеообращения.

По его словам, сегодня ИКМО не подчиняются ни ЦИК, ни городской избирательной комиссии, ни другим структурам.

«Уверен, что необходимо реформировать эту систему», — цитирует Беглова в среду, 10 июля, ТАСС. В противном случае будут продолжаться «безобразия и злоупотребления», происходящие в Петербурге, указал Беглов.

Он отметил, что полностью поддерживает действия Санкт-Петербургской избирательной комиссии для решения возникающих проблем, и отметил оперативную работу правоохранительных органов.

В начале июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле следят за избирательной кампанией в Санкт-Петербурге. Он отметил полномочия ЦИК квалифицировать ситуации и принимать необходимые меры.

Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.