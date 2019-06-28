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Беглов объяснил назначение Капитанова на пост главы одного из комитетов

28 июня 2019, 14:09  •  32 • Политика
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о своем решении назначить экс-депутата Заксобрания от ЛДПР Олега Капитанова главой Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города.
По словам Беглова, он не обращал внимание на партийную принадлежность Капитанова, поскольку принял решение сотрудничать со всеми партиями.
Он также отметил, что решение предложить депутату должность было спонтанным.
«Я тогда предложил ему перейти от разговоров к реальным делам. Сказал ему: «Вы — человек смелый, молодой, разбираетесь в проблематике. Нам такие нужны. Приходите работать в Смольный, возглавьте комитет, покажите на деле, как нужно решать эти вопросы», — рассказал Беглов в интервью каналу «78».
Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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