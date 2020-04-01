Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Юг Италии на грани бунта
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивае...
Главная / Политика

Беглецам слова не давать! Соловьёв раскритиковал эфир для Ходорковского. Песков напомнил о преследовании олигарха

01 апреля 2020, 20:35  •  12 • Политика
Дмитрий Песков согласился с критикой Владимира Соловьёва в адрес радиостанции "Эхо Москвы" за эфир с Ходорковским. Песков напомнил о преследовании олигарха и отметил, что беглецам не стоит давать слово.
Дмитрий Песков согласился с критикой Владимира Соловьёва в сторону радиостанции "Эхо Москвы", которая предоставила эфир для интервью с Михаилом Ходорковским.
Накануне, 31 марта, телеведущий и журналист Владимир Соловьёв выступил в эфире "Вести ФМ" с критикой в адрес чиновников и журналистов за либеральные заигрывания. Например, он раскритиковал радиостанцию "Эхо Москвы" за то, что она предоставила беглому олигарху Михаилу Ходорковскому эфир. Он также упрекнул чиновников из башен, которые заигрались и перемигиваются с различными политическими силами, пытаясь "хранить яйца в разных корзинах".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с критикой в адрес радиостанции "Эхо Москвы". Он отметил, что Соловьёв прав в том, что обрушился с критикой на "Эхо" за то, что дали эфир Ходорковскому.
"Не считаю, что нужно беглецам давать слово, - сказал Песков. - Я всё-таки против того, чтобы эфир давать беглецам".
"Он же преследуется по закону, поэтому, мне кажется это некорректным", - сказал Песков.
100%
0%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить перед публикой
01 апреля 2020, 14:35
Bravenes увильнул от санкций: Ультрасовременное судно уже в пути к "Северному потоку - 2"
01 апреля 2020, 01:35
"Момент для жуликов - лучше не придумаешь": Поклонская заявила о рейдерстве Украины
01 апреля 2020, 10:35
Навальный представил план победы над коронавирусом. Из двух пунктов
01 апреля 2020, 14:35
Украина присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии
01 апреля 2020, 10:35
Меркель порадовалась за Киев, который "под шумок" отдал на откуп МВФ свои земли
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с ...
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туа...
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
01 апреля 2020, 03:35
И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" р...
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить пер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2020, 01:35
Юг Италии на грани бунта
30 марта 2020, 00:35
"Вся планета дураки, а вы один умный": Жириновский обрушился на "спортсмена" Лукашенко
28 марта 2020, 04:35
"На 11-й день наконец появился врач": Восхваляющий Запад Акунин столкнулся с "британской заботой"
29 марта 2020, 07:35
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
27 марта 2020, 23:30
Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с проблемами из-за просроченных виз
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туалетном конфузе" на суперавианосце США
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.