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Беглецам слова не давать! Соловьёв раскритиковал эфир для Ходорковского. Песков напомнил о преследовании олигарха
01 апреля 2020, 20:35 • 12 • Политика
Дмитрий Песков согласился с критикой Владимира Соловьёва в адрес радиостанции "Эхо Москвы" за эфир с Ходорковским. Песков напомнил о преследовании олигарха и отметил, что беглецам не стоит давать слово.
Дмитрий Песков согласился с критикой Владимира Соловьёва в сторону радиостанции "Эхо Москвы", которая предоставила эфир для интервью с Михаилом Ходорковским.
Накануне, 31 марта, телеведущий и журналист Владимир Соловьёв выступил в эфире "Вести ФМ" с критикой в адрес чиновников и журналистов за либеральные заигрывания. Например, он раскритиковал радиостанцию "Эхо Москвы" за то, что она предоставила беглому олигарху Михаилу Ходорковскому эфир. Он также упрекнул чиновников из башен, которые заигрались и перемигиваются с различными политическими силами, пытаясь "хранить яйца в разных корзинах".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с критикой в адрес радиостанции "Эхо Москвы". Он отметил, что Соловьёв прав в том, что обрушился с критикой на "Эхо" за то, что дали эфир Ходорковскому.
"Не считаю, что нужно беглецам давать слово, - сказал Песков. - Я всё-таки против того, чтобы эфир давать беглецам".
"Он же преследуется по закону, поэтому, мне кажется это некорректным", - сказал Песков.
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