Беги, Вова, беги! Через Анкару и Париж к Минским соглашениям

На фоне раздуваемого СМИ неминуемого вооруженного конфликта России и Украины, страны Запада поспешили оказать Киеву «медвежью» услугу. Массовые поставки оружия преподносятся как необходимость для сохранения суверенитета и независимости:«Тонны оружия, которое Украина получает от стран Запада, помогут ей укрепить свою переговорную позицию и, как следствие, избежать войны» — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.«Военная помощь», которой обеспечивается Украина, оценивается в более чем $3 млрд. Однако о безвозмездности этих поставок речь не идет. Эти деньги – кредит, который Незалэжная тратит на закупку иностранного вооружения.Тут украинские власти поставлены в безвыходное положение. Отказаться от военной помощи – значит признать отсутствие российской агрессии. Нет агрессии – выполняйте Минские соглашения. Такая перспектива пугает Зеленского гораздо больше, чем какие-то кредитные обязательства перед Западом.Воспользоваться нестабильным положение на Украине поспешили её, так называемые партнеры.ТурцияВ октябре президент Украины встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил, что переговоры о зоне свободной торговли с Турцией близки к завершению. Это был октябрь 2013 года, президентом был Виктор Янукович, а Эрдоган — премьер-министром Турции. Янукович приказал тогдашнему министру иностранных дел Петру Порошенко поскорее подписать соглашение.Однако не сложилось. Эрдогану пришлось обсуждать условия зоны свободной торговли с тремя украинскими президентами — Януковичем, Порошенко, Зеленским. И вот, 3 февраля 2022 года — соглашение наконец-то подписали. Зеленский продавлен – украинская легкая промышленность, фактически, уничтожена.ФранцияКак известно, во Франции не за горами выборы президента. Макрон идет на второй срок, а конкуренцию ему составляют две очень неудобные Киеву женщины, выступающие за выход Франции из ЕС и сближение с Россией.Макрон это прекрасно понимает и зарабатывает на соглашениях с Украиной политические очки:Президенту Франции удалось договорится с Зеленским о поставках 130 локомотивов французского производства на Украину. Железнодорожный транспорт обойдется Киеву в $900 млн. Так же решено потратить $300 млн. на закупку французской противопожарной техники. Но! Где Банковая возьмет $1,2 млрд? Все просто – именно эту сумму Париж кредитует Киеву под проценты. Естественно, последствия этих соглашений коснуться украинских промышленников.Кстати, если Франции покажется недостаточно заработанных денег, они в любое время смогут продать на Украину списанное вооружение.Убегая от выполнения Минских соглашений, Зеленский жертвует экономикой страны. Чем дольше продлится агония украинского президента, тем меньше экономических ресурсов останется стране. Да и западные поставки оружия Украине, зачастую старого, не смогут изменить военно-технического баланса с Россией.