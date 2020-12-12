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Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эфире укро-ТВ

12 декабря 2020, 10:45  •  154 • Украина

Украинский журналист Дмитрий Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эфире украинского телеканала. Это произошло после того как ведущий прочитал комментарий, присланный одним из зрителей. Человек прямо написал Гордону: беги, русский мир придёт.

Гордон был гостем эфира на телеканале "Наш". Обычно все его разговоры в таких случаях сводятся к русофобии и критике президента России Владимира Путина, его команды, русского народа. Но на этот раз пришлось объясняться самому.

Речь шла о том, что в Донбассе нужно построить стену, о ситуации с властью в Молдавии, о том, как Байден будет помогать Украине. Больше десятка лет специализирующийся на интервью Гордон в очередной раз пытался себя выставить экспертом по политическим вопросам и отчаянно защищал украинского лидера Владимира Зеленского.

Финал программы был очень показательным. Гордон рассуждал о том, что его русские хотят макнуть в грязь, а потом ведущий стал читать комментарии, присланные зрителями. Один из них гласил: "Гордону пора место искать в Европе. Скоро русский мир придёт". В этот момент гость студии перевёл взгляд, на мгновение "завис", видимо, пытаясь подыскать ответ.

"Ээээээ… Блажен, кто верует", - произнёс Дмитрий Гордон после этой паузы, не забыв натянуть на лицо свою традиционную ехидную улыбочку.

Ведущий поинтересовался, не думал ли его собеседник о переезде.

"Да никогда! Я живу у себя дома. Пусть думают о переезде те, кто хотят сюда прийти. Русский мир в частности", - с нажимом произнёс Гордон, но фраза прозвучала как-то двусмысленно.

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