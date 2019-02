«Бег на месте»: смогут ли США решить проблемы с программным обеспечением истребителя F-35

ВВС США планируют избавить самолёт пятого поколения F-35 от одной из его главных проблем — неэффективного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает издание Defense News. Обслуживание нынешнего софта истребителя крайне трудоёмкое и занимает слишком много времени. В перечне технических проблем истребителя сложности с программным обеспечением F-35, по словам экспертов, занимают первое место. По их мнению, программа развития американского самолёта пятого поколения зашла в тупик.

Военно-воздушные силы США рассчитывают на успешное решение проблем с программным обеспечением (ПО) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает издание Defense News. В частности, ВВС планируют приобрести приложение Kronos, которое ускорит процесс загрузки и передачи данных в бортовые компьютеры самолёта.

Разработчиками Kronos являются корпорация Lockheed Martin (создатель F-35) и компания Kessel Run (KREL), деятельность которой курирует Центр управления жизненным циклом ВВС США (Air Force Life Cycle Management Center’s, AFLCMC). В мае 2018 года в Бостоне была открыта экспериментальная лаборатория KREL. В задачи сотрудников этого предприятия входит создание более совершенного авиационного софта.

«Огромные проблемы»

Как поясняет Defense News, программное обеспечение является одной из «головных болей» Пентагона. В частности, технические специалисты вынуждены тратить несколько часов на обновление софта F-35, загрузку информации в электронные карты и другие системы. А весь цикл работ, связанных с обслуживанием ПО, занимает около недели.

«Ключевая проблема любого сложного софта, а тем более авиационного, состоит в том, что его действительно постоянно приходится обновлять и загружать в него новые данные. Естественно, это занимает какое-то время. В контексте боевой авиации период загрузки данных может иметь критическое значение. Если F-35 не может подниматься в воздух в течение нескольких дней из-за сервисных работ, то, конечно, это ненормальная ситуация», — отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Процесс обслуживания ПО американского самолёта осуществляется с помощью комплекса ALIS (Autonomic Logistics Information System). 12 февраля 2019 года помощник секретаря ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер заявил, что «в ALIS есть много моментов, которые очень расстраивают и отнимают много времени», и назвал данную систему «технологией 1990-х годов».

Министр ВВС США Хизер Уилсон также критически относится к ALIS. Выступая во время слушаний в конгрессе в октябре 2018 года, она заявила, что у нынешней системы «огромные проблемы». Однако Уилсон заверила парламентариев, что специалисты Военно-воздушных сил и Lockheed Martin работают над новым комплексом информационного обслуживания Mad Hatter, частью которого станет приложение Kronos.

В опубликованном в январе 2019 года докладе Минобороны США отмечается, что претензии к работе ALIS фиксируются с 2012 года. В документе приводится мнение директора по оперативным испытаниям и оценке Пентагона Роберта Бехлера, который посетовал на слабый прогресс в решении давно существующих проблем с этой системой.

В августе прошлого года американская организация по надзору за деятельностью правительства США (Project On Government Oversight, POGO) со ссылкой на документы Минобороны США опубликовала несколько материалов, посвящённых критичным недостаткам F-35. Например, в выложенном на сайте POGO отчёте Пентагона от 24 августа 2018 года говорилось о неготовности самолёта пятого поколения к проведению завершающей стадии боевых испытаний (The Initial Operational Test and Evaluation, IOT&E), которые должны снять все ограничения на эксплуатацию F-35 в войсках.

Неудовлетворительное заключение вынес Роберт Бехлер. Он указал на нерешённые проблемы с программным обеспечением и технической инфраструктурой его обслуживания. Из документов, опубликованных POGO, следует, что сбои в работе софта не позволяют лётчикам F-35 эффективно применять ракеты класса «воздух —воздух» AIM-120, корректируемые бомбы и авиационную пушку. Все эти недостатки были выявлены во время испытаний самолёта на полигонах США.

Электронное оборудование F-35

Reuters

© Hannah McKay

Кроме того, по данным POGO, F-35 страдает от проблем с аварийной, тормозной и топливной системами. Все эти дефекты, как утверждают эксперты, делают эксплуатацию самолёта небезопасной. В июне 2018 года издание Bloomberg со ссылкой на документы Пентагона сообщило, что в доработке нуждаются цифровая аппаратура, бортовые комплексы и множество элементов конструкции истребителя. По информации агентства, полёт F-35 в грозоопасных зонах может привести к взрыву топлива.

В декабре 2018 года на страницах журнала The National Interest была опубликована статья научного сотрудника Центра оборонной информации Дэна Грейзера. Автор отметил недопустимость снятия ограничений на использование F-35 без устранения всех выявленных недостатков, включая неэффективное ПО. В противном случае, как полагает эксперт, новейший истребитель не сможет выполнять реальные боевые задачи.

«Пентагон не будет сворачивать проект»

В беседе с RT Дмитрий Корнев отметил, что от качества работы программного обеспечения самолёта «зависит буквально всё». По его словам, без эффективного софта современный боевой истребитель, оснащённый цифровой аппаратурой, превращается в груду металла. ПО отвечает за управление двигателем, вооружением, элементами конструкции крыла, навигацией, обеспечивает информационный обмен с экипажами других самолётов и наземными комплексами.

«F-35 создавался как самолёт для сетецентрической войны, он должен завоёвывать господство в воздухе благодаря использованию разного рода информационных систем. Естественно, что центральную роль в этом процессе играют мощные бортовые компьютеры и программное обеспечение. Любые сбои и неисправности самым негативным образом влияют на лётные и, что особенно важно, на боевые качества самолёта», — пояснил Корнев.

Как предполагает эксперт, американские специалисты, пытаясь выполнить все требования Пентагона, создали очень сложное программное обеспечение, обслуживание и обновление которого потребовало слишком больших трудозатрат и, как следствие, повлекло дополнительные финансовые расходы. По его мнению, модернизация ПО, которую планирует провести Пентагон, однозначно обернётся увеличением текущего бюджета программы F-35.

«На мой взгляд, наши заокеанские партнёры стали жертвой своего безудержного стремления создать сверхтехнологичную боевую машину с максимальной степенью автоматизации процессов управления. Но в итоге ряд технологических новшеств, в том числе в сфере ПО, оказался избыточным. Сейчас внедрение новых приложений сделает программное обеспечение ещё сложнее. Это бег на месте. Наиболее оптимальным решением станет «упрощение» софта, то есть сокращение его функционала, но такой подход, скорее всего, будет восприниматься как шаг назад», — пояснил Корнев.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил RT, что программа развития F-35 зашла в тупик. По его мнению, несмотря на огромные вложения, Lockheed Martin и другим американским компаниям не удалось выполнить все требования Пентагона. На реализацию проекта было потрачено свыше $400 млрд. При этом потолок ассигнований на доводку самолёта и его производство составляет $1,5 трлн.

«Проекту F-35 уже более 20 лет, первый серийный образец появился ещё в 2006 году. Это очень большой отрезок времени, однако, как мы видим, машина по-прежнему не выполняет поставленных задач. Проблемы с программным обеспечением, безусловно, важны, но дефекты в этом самолёте наблюдаются не только в системах управления, они повсюду и мешают нормальной работе различных узлов и агрегатов», — сказал Михайлов.

Самолёт F-35 проходит процедуру технического обслуживания на базе ВВС США

© R. Nial Bradshaw/U.S. Air Force

В текущей ситуации, как полагает эксперт, Соединённым Штатам не имеет смысла продолжать инвестировать в доводку и модернизацию F-35. Поэтому Михайлов не исключает, что в Вашингтоне могут принять решение закрыть проект самолёта пятого поколения и продать часть машин союзникам. На сегодняшний день эксплуатантами американских истребителей являются Япония, Австралия, Израиль, Норвегия, Нидерланды, Италия и Великобритания.

В разговоре с RT глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин был более категоричен — по его мнению, у США, несмотря на большие трудности с доводкой самолёта, нет возможности прекратить программу F-35.