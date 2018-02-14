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«Бег на месте»: почему идея панарабского социализма не может воплотиться в жизнь
14 февраля 2018, 17:24 • 76 • В мире
14 февраля 1958 года Ирак и Иордания создали Арабскую Федерацию, спустя неделю об объединении заявили Египет и Сирия. Однако оба межгосударственных союза оказались недолговечными. В 1970-е годы идея панарабского социализма окончательно исчерпала себя, и лозунгами единства на Ближнем Востоке вооружились исламисты. Как полагают эксперты, попытки создать государственные образования на религиозной основе привели к укреплению позиций радикалов. Почему за 60 лет панарабский проект не смог воплотиться в жизнь, разбирался RT.
Участница антиправительственного протеста в Каире, январь 2011 год Reuters © Amr Dalsh
14 февраля 1958 года король Иордании Хусейн ибн Талал и король Ирака Фейсал II бен Гази подписали договор об объединении — так на территории постколониального Ближнего Востока появилось первое межгосударственное образование.
Оба монарха приходились друг другу кузенами и принадлежали к династии Хашимитов (потомки прадеда пророка Мухаммеда). Объединённое государство получило название Арабская Федерация (АФ), хотя в его основу было заложено конфедеративное устройство.
Ирак и Иордания оставались суверенными государствами, но часть полномочий делегировали общим органам власти. В частности, планировалось создать общую финансовую систему, армию, дипломатическое ведомство. Столица АФ должна была меняться каждые полгода, но формальным главой федерации всегда оставался король Ирака.
Союз двух хашимитских режимов просуществовал всего пять месяцев — осуществить задуманную интеграцию главы государств не успели: в Ираке свергли 22-летнего Фейсала II.
Дело в том, что иракский король заключил соглашение о создании федерации в период внутриполитической нестабильности: население стремительно беднело, а военные элиты были недовольны огромным влиянием Великобритании на руководство страны.
С 13 на 14 июля 1958 года в Багдаде произошёл государственный переворот, который возглавил бригадный генерал Абдель Керим Касем. Фейсала II и его родственников расстреляли сразу же после захвата королевской резиденции. 15 июля Касем денонсировал договор об учреждении федерации.
В ответ король Хусейн объявил себя главой федерации и распорядился начать подготовку к вторжению в Ирак, но, не встретив поддержки со стороны Великобритании и США, отменил приказ. По данным израильской разведки, тем же летом жертвой заговора мог стать сам Хусейн. 2 августа 1958 года иорданский монарх признал крах идеи Арабской Федерации.
Египетский бонапартизм
Фактически одновременно с Иорданией и Ираком о своём желании объединиться заявили Египет и Сирия. 21 февраля 1958 года граждане обеих республик поддержали идею единого государства. На следующий день акт об объединении подписали президент Египта Гамаль Абдель Насер и глава САР Шукри аль-Куатли.
Межгосударственное образование получило название Объединённая Арабская Республика (ОАР). Её президентом был назначен Насер, который на тот момент пользовался огромной популярностью в арабском мире. Интеграция Сирии и Египта предполагала создание единого правительства и общего экономического пространства.
Однако усилия обеих государств подрывала огромная диспропорция по демографическим показателям и уровню экономического развития. По состоянию на конец 1950-х годов в Сирии проживали около 4,5 млн человек, а в Египте — свыше 25 млн. ВВП САР составлял около $850 млн, а Египта — примерно $10 млрд.
«Египет фактически поглотил Сирию, которая на его фоне казалась захудалой провинцией. В Сирию хлынул поток дешёвых и более качественных египетских товаров, похоронив местного производителя. Египетские чиновники и офицеры не стеснялись навязывать сирийским коллегам собственные правила, демонстрируя, кто является хозяином в новом государстве», — рассказал в беседе с RT доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.
Последней каплей для сирийцев стала широкая кампания Насера по национализации промышленности и банковской сферы страны, начавшаяся в 1960 году. Наиболее перспективные отрасли экономики САР переходили под управление египтян.
28 сентября 1961 года высшее офицерство Сирии совершило государственный переворот и депортировало из страны ставленника Насера, военного министра ОАР Абдель Хаким Амера. Военная хунта объявила о выходе Дамаска из Арабской Объединённой Республики.
8 марта 1963 года в САР происходит очередной госпереворот. Власть захватывает «Баас» (Партия арабского социалистического возрождения), хотя она и не пользовалась массовой поддержкой среди сирийского населения. Месяцем ранее баасисты свергли в Ираке режим Касема. Благодаря успехам социалистов, на Ближнем Востоке вновь возникли предпосылки для межгосударственной интеграции.
«Насер был харизматичным политиком, который нравился толпе и умел найти общий язык с внешними силами. Однако его великодержавные амбиции на Ближнем Востоке под панарабскими лозунгами были обречены. Дело было не только в свойственной Насеру заносчивости. Слишком разными были страны, которые он стремился объединить под своим руководством», — отметил Демиденко.
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов полагает, что Объединённую Арабскую Республику похоронили в первую очередь амбиции политиков, высшей бюрократии и генералитета. Главный вклад в крах панарабской идеи внёс её же инициатор — Египет, стремившийся распространить своё влияние на другие арабские страны.
Крах панарабского социализма
В середине апреля 1963 года Насер достиг с новыми властями Сирии и Ирака договорённостей о создании Объединённых Арабских Государств (ОАГ) в составе ОАР. Также к союзу присоединился Северный Йемен, где в 1962 году сторонники Насера совершили госпереворот, свергнув монархию Хамидаддинов.
Однако процесс интеграции так и не был запущен. Внутри партии «Баас» назрел серьёзный раскол. Подавляющее большинство Военного Совета (самого влиятельно института партии) настаивало на необходимости сделать акцент на «революции в отдельно взятой стране» (в соответствии с теорией марксизма-ленинизма). Другая часть руководства «Баас» называла приоритетным формирование панарабского межгосударственного союза.
18 ноября 1963 года в Багдаде вновь произошёл военный переворот, и баасисты потеряли власть. Однако наиболее сильное сопротивление панарабским идеям было в Сирии. Здесь проживали десятки разных этнических групп, которые опасались, что их интересы в ОАР учитываться не будут. Итогом нарастающих внутрисирийских проблем стал военный переворот 1966 года.
В середине 1960-х годов Насеру ничего не оставалось, как признать ОАР унитарным государством. Де-факто в объединении остался один Египет, так как в Йемене полыхала гражданская война. Официально Объединённая Арабская Республика прекратила своё существование в 1971 году.
По словам востоковеда, с 1970-х годов наблюдается рост интереса арабов к религии, возникают и получают развитие панисламисткие движения. Арабский народ пытается найти свою идентичность в исламе, возвращаясь к идейным истокам некогда могущественного халифата (VII—IX вв.). Так, в 1973 году возник проект Арабской Исламской Республики (АИР) в составе Ливии и Туниса.
«Республика не была создана, но стала, наверное, первой весточкой нового клерикального тренда, который вытесняет идею светского пути развития Ближнего Востока. Правда, у этого есть свои объективные причины. На мой взгляд, социализм и демократия не победили, в том числе из-за того, что ассоциировались с влиянием СССР и США. Арабы воспринимали эти доктрины как нечто чужеродное», — отметил Балмасов.
Исламистская альтернатива
К концу 1970-х годов на пространстве Ближнего Востока существовало два мощных религиозных государства — Королевство Саудовская Аравия (ваххабизм) и Исламская Республика Иран (шиизм). В 1980-е годы обе державы стали ведущими центрами силы в регионе и объявили о готовности покровительствовать всей мусульманской умме.
В Египте в 1980-е годы начинают набирать политический вес «Братья-мусульмане»* — организация, которую в 1950-е годы запретил президент Насер. Ключевую роль в распространении радикальных течений сыграла война в Афганистане (1979—1989).
В целях противодействия СССР американская разведка поддержала оружием и деньгами исламистское бандподполье. На рубеже 1980—1990-х годов происходит становление террористической сети «Аль-Каида»**, а в середине 2000-х годов из неё выделяется «Исламское государство»***. Летом 2014 года ИГ* создало «халифат», отвоевав около 40% территории Сирии и Ирака.
«С 2000-х годов мы наблюдаем всплеск исламистских течений. «Аль-Каида», «арабская весна» (восстания 2010—2011 годов, в ходе которых был свергнут ряд светских режимов), победа «Братьев-мусульман» на выборах в Египте в 2011 году и захват территорий «Исламским государством» — всё это звенья одной цепи — попыток объединения арабов на религиозной основе», — заявил Демиденко.
Востоковед считает, что проникновение ислама в политику всегда чревато неуправляемой радикализацией. Получив власть, исламисты будут уничтожать любые проявления инакомыслия, включая даже «безобидные» светские формы культуры и быта. Однако арабский народ, живя в состоянии бедности и политического хаоса, порой воспринимает жёсткий клерикальный режим как реальную альтернативу, которая позволит установить порядок.
«То, что происходит в Египте и на всём Ближнем Востоке, — это бег на месте. Глубинная причина проблем заключается в том наследии, которое оставили западные колонизаторы», — заявил Демиденко.
Эксперт считает, что границы между арабскими государствами были образованы без учёта этнических и конфессиональных факторов, поэтому последствия таких решений не заставили себя долго ждать.
* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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