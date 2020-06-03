Бедные в Италии становятся ещё беднее

Маттео Сальвини выступил от имени тех, кого забыли

Массовые выступления протеста в США перекинулись на Италию. Здесь своя специфика – демонстранты выступают против действующего либерально-демократического правительства Джузеппе Конте. 2 июня толпы в Риме, Милане, других городах скандировали: «Конте, убирайся!», «Выборы немедленно!», «Свобода!»

В отличие от США с их расовыми проблемами в Италии не было погромов, витрины не били, магазины не грабили. Демонстрации были организованы правоцентристскими оппозиционными партиями – «Лигой» Маттео Сальвини, «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони, «Братьями Италии» и приурочены к национальному празднику 2 июня – Дню республики. Столкновений не произошло, хотя несколькими днями ранее неофашисты из организаций «Марш на Рим» и Casapaund попытались прорваться к зданию парламента, что заставило местные СМИ вспомнить о «походе на Рим» Бенито Муссолини и его чернорубашечников. Останавливать наследников дуче полиции пришлось с помощью броневиков.

Не удалось спровоцировать крупные беспорядки и итальянским «жёлтым жилетам» (подражание выступлениям во Франции) под руководством отставного генерала Антонио Паппалардо.

Лидер «желтых жилетов» возбуждает толпу в Милане

Между тем оснований для недовольства и раздражения у итальянцев более чем достаточно. После эпидемии и блокирования экономики тяжелее всех приходится низшим и средним слоям – промышленным рабочим, служащим, учителям, индивидуальным предпринимателям. Возмущаются деятели итальянской культуры. На минувшей неделе в Риме, Неаполе, Турине состоялись протесты театральных работников. В Милане протестовали работники знаменитой «Ла Скала», а в Венеции – театра «Фениче». 15 июня театры обещают открыть, но ограничения сохраняются.

2 июня на митинге в Риме Маттео Сальвини заявил: «Мы пришли сюда не протестовать, а предлагать решения». Он подчеркнул, что выступает от имени тех, о ком забыли.

Политическая дискуссия в Италии в эти дни пока чаще всего зацикливается на нарушениях карантинного режима: мол, многие манифестанты разгуливают без масок, не везде соблюдают социальную дистанцию: «Это сборище, которое нарушает всякие правила безопасности. Они пренебрегают порогом риска, играют с судьбой!» – с возмущением писала проправительственная La Repubblica.

Митинг «желтых жилетов» - массовое нарушение правил карантина

Социальные проблемы, обострившиеся за последние три месяца, как правило, удаляются из публичного дискурса и властями, и их оппонентами справа. Между тем до «единства итальянцев», к которому ритуально призвал президент Серджо Маттарелла, очень далеко.

Президент Маттарелла призвал итальянцев к единству, но...

Премьера Джузеппе Конте и его либерально-демократическое правительство обвиняют в неспособности принять эффективные меры для вывода страны из вирусно-экономического кризиса. Возглавляет оппозицию «Лига» Маттео Сальвини, которая вместе с её единомышленниками по коалиции правого центра лидирует в опросах общественного мнения (47 процентов голосов, что по итальянским меркам очень много). Отсюда и требование «Выборы!».

Оппозиционеров-правоцентристов власти изображают «фашистами». Так, La Stampa напечатала 2 июня карикатуру, на которой девочка спрашивает отца: «Зачем нужна маска? Ведь говорят, что вирус уже клинически умер». Отец отвечает: «Точно так говорили и о фашизме».

Протест ультраправых в Риме

«Ковида им мало, так теперь левые [либералы. – Ред.] стряхивают пыль с призрака фашизма», – возражает на эти обвинения La Verita.

«Они кричат о «возвращении фашизма» каждый раз, когда их правительство начинает качаться и просматривается перспектива выборов, когда опросы дают явное преимущество партиям правого центра, – пишет Il Giornale. – Италия верит в правительство, которое окажется на высоте ситуации, но до сих пор власть поворачивалась к стране спиной. И не остается ничего другого, как протестовать».