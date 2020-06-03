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Бедные в Италии становятся ещё беднее

03 июня 2020, 12:55  •  123 • В мире
Маттео Сальвини выступил от имени тех, кого забыли
Массовые выступления протеста в США перекинулись на Италию. Здесь своя специфика – демонстранты выступают против действующего либерально-демократического правительства Джузеппе Конте. 2 июня толпы в Риме, Милане, других городах скандировали: «Конте, убирайся!», «Выборы немедленно!», «Свобода!»
В отличие от США с их расовыми проблемами в Италии не было погромов, витрины не били, магазины не грабили. Демонстрации были организованы правоцентристскими оппозиционными партиями – «Лигой» Маттео Сальвини, «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони, «Братьями Италии» и приурочены к национальному празднику 2 июня – Дню республики. Столкновений не произошло, хотя несколькими днями ранее неофашисты из организаций «Марш на Рим» и Casapaund попытались прорваться к зданию парламента, что заставило местные СМИ вспомнить о «походе на Рим» Бенито Муссолини и его чернорубашечников. Останавливать наследников дуче полиции пришлось с помощью броневиков.
Не удалось спровоцировать крупные беспорядки и итальянским «жёлтым жилетам» (подражание выступлениям во Франции) под руководством отставного генерала Антонио Паппалардо.
Лидер «желтых жилетов» возбуждает толпу в Милане
Между тем оснований для недовольства и раздражения у итальянцев более чем достаточно. После эпидемии и блокирования экономики тяжелее всех приходится низшим и средним слоям – промышленным рабочим, служащим, учителям, индивидуальным предпринимателям. Возмущаются деятели итальянской культуры. На минувшей неделе в Риме, Неаполе, Турине состоялись протесты театральных работников. В Милане протестовали работники знаменитой «Ла Скала», а в Венеции – театра «Фениче». 15 июня театры обещают открыть, но ограничения сохраняются.
2 июня на митинге в Риме Маттео Сальвини заявил: «Мы пришли сюда не протестовать, а предлагать решения». Он подчеркнул, что выступает от имени тех, о ком забыли.
Политическая дискуссия в Италии в эти дни пока чаще всего зацикливается на нарушениях карантинного режима: мол, многие манифестанты разгуливают без масок, не везде соблюдают социальную дистанцию: «Это сборище, которое нарушает всякие правила безопасности. Они пренебрегают порогом риска, играют с судьбой!» – с возмущением писала проправительственная La Repubblica.
Митинг «желтых жилетов» - массовое нарушение правил карантина
Социальные проблемы, обострившиеся за последние три месяца, как правило, удаляются из публичного дискурса и властями, и их оппонентами справа. Между тем до «единства итальянцев», к которому ритуально призвал президент Серджо Маттарелла, очень далеко.
Президент Маттарелла призвал итальянцев к единству, но...
Премьера Джузеппе Конте и его либерально-демократическое правительство обвиняют в неспособности принять эффективные меры для вывода страны из вирусно-экономического кризиса. Возглавляет оппозицию «Лига» Маттео Сальвини, которая вместе с её единомышленниками по коалиции правого центра лидирует в опросах общественного мнения (47 процентов голосов, что по итальянским меркам очень много). Отсюда и требование «Выборы!».
Оппозиционеров-правоцентристов власти изображают «фашистами». Так, La Stampa напечатала 2 июня карикатуру, на которой девочка спрашивает отца: «Зачем нужна маска? Ведь говорят, что вирус уже клинически умер». Отец отвечает: «Точно так говорили и о фашизме».
Протест ультраправых в Риме
«Ковида им мало, так теперь левые [либералы. – Ред.] стряхивают пыль с призрака фашизма», – возражает на эти обвинения La Verita.
«Они кричат о «возвращении фашизма» каждый раз, когда их правительство начинает качаться и просматривается перспектива выборов, когда опросы дают явное преимущество партиям правого центра, – пишет Il Giornale. – Италия верит в правительство, которое окажется на высоте ситуации, но до сих пор власть поворачивалась к стране спиной. И не остается ничего другого, как протестовать».
В другой статье Il Giornale говорится, что протесты вызваны «социальной яростью и экономическими трудностями из-за чрезвычайной ситуации», что риск разрастания этих протестов высок. «Италия, которая выходит из чрезвычайной ситуации, – это более бедная Италия. У неё есть большое желание снова подняться, но это возможно лишь с правительством, которое не выказывает неспособность справиться с огромными экономическими трудностями... Идут бесконечные дебаты о возможных европейских фондах помощи, которые могут поступить к 2021 году, но итальянцы к тому времени могут начать умирать с голода…»
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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