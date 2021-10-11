Бедные депутаты: на счетах заседающих в Госдуме нашли миллионы рублей

Портрет среднего депутата Госдумы по итогам собственного исследования составили журналисты. Например, стало ясно, что народные избранники в этом созыве гораздо богаче своих предшественников. Безусловно, если усреднить...

Портрет среднестатистического депутата составили журналисты РБК. В том числе посчитали благосостояние народных избранников. Оказалось, Дума у нас богатеющая. Средние показатели выросли именно за счёт самых состоятельных новичков. Не зря ранее новые народные избранники жаловались, что заработная плата в должности депутата у них будет меньше, чем привыкли. Депутат между тем получает порядка 450 тысяч рублей в месяц - если верить открытым данным.

Средняя сумма на банковском счёте новых депутатов - это 100 млн рублей, а доход - 61,5 млн рублей. В прежний созыв средний доход дотягивал лишь до 23,5 млн рублей, а средняя сумма на счёте - до 69,2 млн рублей.

Среди самых богатых депутатов Госдумы владелец ООО "Инфамед К" (производит "Мирамистин") Андрей Горохов, чей задекларированный доход составляет 7,5 млрд рублей. Ещё есть основатель Faberlic Алексей Нечаев с официальным доходом в 4,4 млрд рублей (при этом на счёте хранится 1 млрд рублей). Ещё один крупный бизнесмен в Госдуме - основатель мясоперерабатывающей компании ABI Group Григорий Аникеев. Его доход, согласно декларации, составил 2,7 млрд рублей, а на счетах хранятся 3,2 млрд рублей.

Шестеро депутатов - участники списка Forbes, как нынешнего, так и прошлых. Там, например, отмечен Андрей Скоч с семьёй (доход 8,6 млрд долларов), Леонид Симановский (1,6 млрд долларов), Николай Борцов (550 млн долларов).

Словом, дума стала богаче. Пойдёт ли это на пользу, покажет время.