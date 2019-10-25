|
Бедность не порок
25 октября 2019, 18:09 • 82 • Карикатуры
Глава Amazon Джефф Безос из-за падения котировок компании потерял почти семь миллиардов долларов и перестал быть богатейшим человеком в мире.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 октября 2019, 20:56
|
25 октября 2019, 01:39
|
21 октября 2019, 16:39
|
19 октября 2019, 15:39
|
25 октября 2019, 01:54
|
22 октября 2019, 12:09
|
19 октября 2019, 02:39