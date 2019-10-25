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Бедность не порок

25 октября 2019, 18:09  •  82 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Глава Amazon Джефф Безос из-за падения котировок компании потерял почти семь миллиардов долларов и перестал быть богатейшим человеком в мире.

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