Бедность не доход: малоимущим должникам предлагают сохранить минимум

Правительству рекомендуют разработать законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума, невзирая на объем его задолженности перед банком. Об этом говорится в проекте решения Совета законодателей Федерального Собрания (документ есть в распоряжении «Известий»), который 25 октября будет рассмотрен на заседании президиума с участием руководства Госдумы и Совфеда. Как считают парламентарии, при взыскании долгов необходимо учитывать положение граждан, состояние их здоровья, а также наличие на иждивении стариков и детей. Инициативу уже поддержали в Совкомбанке и ВТБ — там отметили, что предложение поможет реализовать принцип социальной ответственности. Эксперты также называют новую меру гуманной, но сложно контролируемой.

Кабальные условия

Вопрос защиты прав граждан при неисполнении ими долговых обязательств является очень актуальным, отмечается в документе. По данным Центробанка, по состоянию на июнь объем непогашенных долгов по ипотечным займам составлял 1,689 млрд рублей, по автокредитам 1,6 млрд рублей, а по иным потребительским ссудам — 20,367 млрд рублей.

Ранее законодатели уже приняли пакет мер соцподдержки, обозначенных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, однако этого недостаточно, уверены авторы документа. Речь в том числе идет о снижении ставки по ипотечным кредитам до 8%, субсидировании ставки до 6% для семей с двумя и более детьми, а также о помощи взявшим кредит семьям в виде выплаты 450 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Также по инициативе президента был принят федеральный закон о предоставлении гражданам «ипотечных каникул». Он дал возможность россиянам, оказавшимся в трудной ситуации, отсрочить погашение долга на шесть месяцев.

Однако, как отмечается в документе, сложные жизненные обстоятельства, в которых может оказаться человек, а также экономические изменения в стране всё еще могут привести к неисполнению долговых обязательств.

«Широкую практику приобрели случаи, когда указанные обстоятельства используют не только коллекторы, но и так называемые черные кредиторы, которые изначально диктуют заемщику кабальные условия», подчеркивается в документе. Президиум Совета законодателей отмечает, что в этом году уже проделана большая работа по стабилизации правоотношений между кредиторами и должниками, а также поддержке граждан, оказавшихся в сложной экономической ситуации. Вместе с этим парламентарии считают, что, помимо перечисленных мер правовой защиты, необходимо принять и другие.

Так, в рекомендациях правительству законодатели предлагают разработать закон о закреплении принципа сохранения доходов должника. Исходить предлагается из размера прожиточного минимума в том субъекте РФ, где проживает заемщик.

«Необходимо учитывать социальное положение должника, наличие у него на иждивении иных лиц, его состояние здоровья, необходимость осуществления обязательных платежей, расходов по содержанию жилого помещения в пределах социальных норм, приобретения рекомендованных врачом лекарственных средств», — говорится в документе.

Как пояснил «Известиям» глава комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству Игорь Мартынов, проблема защиты прав заемщиков сегодня актуальна для всех субъектов России, поэтому ее решение принципиально важно.

— Не случайно еще одной мерой, которую предложит Совет законодателей, станет предоставление права «на ипотечные каникулы» гражданам, направляемым на прохождение военной службы по призыву. Мы предлагаем обсудить ее с экспертным сообществом, а затем на законодательном уровне внести в перечень трудных жизненных ситуаций, — сообщил парламентарий.

Гуманное предложение

В декабре прошлого года свою законодательную инициативу о защите малоимущих граждан разработало Минэкономразвития. Ведомство предложило при взыскании долгов с россиян оставлять им доходы в размере прожиточного минимума, а по отдельному заявлению должника суд мог увеличить эту сумму, если у заемщика есть иждивенцы. Однако тогда эта инициатива поддержки не нашла.

Получить комментарий Минэкономразвития об инициативе Совета законодателей «Известиям» не удалось. А вот представители банковского сообщества предложение поддержали.

— Мы, безусловно, поддерживаем данную инициативу, — заявили «Известиям» в пресс-службе ПАО «Совкомбанк».

— По нашей оценке, законопроект направлен на реализацию принципа социальной ответственности и снимет ограничения на взыскание доходов и позволит должнику сохранить прожиточный минимум, — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев также считает, что предложение парламентариев защитить малоимущих выглядит «вполне гуманно».

— Тем не менее проконтролировать, так ли это на самом деле, будет весьма затруднительно. Огромная часть наших сограждан имеют незадекларированные доходы, подрабатывая где-то еще, получая зарплату в конвертах, занимаясь какой-то частной деятельностью и так далее, — заявил «Известиям» эксперт.

По его словам, вполне может оказаться, что должник официально оформлен на мизерную зарплату и при взыскании долга с него не потребуют суммы, превышающей прожиточный минимум. На деле он может получать существенно больше, чем по документам, подчеркнул Алексей Коренев.

При этом эксперт считает, что предложение может быть поддержано, так как значительная часть должников, имеющих низкий доход, действительно не защищена и после взыскания задолженности нередко остается без средств к существованию.

— А что касается опасений банков насчет существенного сокращения потребкредитования — они, вероятно, несколько преувеличены. В соответствии с новыми требованиями Банка России кредитные учреждения, принимая решение о выдаче займа, обязаны учитывать такой параметр, как предельная долговая нагрузка на заемщика, что заметно ужесточает кредитный скоринг, — отметил Алексей Коренев.

Руководитель центра по работе с законодательными инициативами банка «Открытие» Сергей Селезнёв, напротив, назвал инициативу неоднозначной.

— Очевидно, что она направлена на борьбу с закредитованностью наименее обеспеченных слоев населения, и это намерение следует поддержать. Однако бороться, на наш взгляд, нужно в первую очередь с причинами обеднения, а уже потом — с его последствиями, — отметил эксперт.

По его словам, в результате принятия поправок банки и МФО будут вынуждены в очередной раз ужесточить кредитные требования. А это лишит доступа к финансированию широкий круг добросовестных заемщиков — например, пенсионеров. С 1 октября банки уже сократили предложение кредитных продуктов населению, следуя требованию рассчитывать ПДН заемщика, напомнил Сергей Селезнёв.

— Практика показывает, что основным источником погашения по необеспеченным кредитам является удержание из доходов должника, — пояснил «Известиям» начальник управления по работе с просроченной задолженностью физических лиц Ак Барс Банка Ильфат Шарыпов.

По его словам, средняя зарплата по России в сентябре составила 41,7 тыс. рублей, а размер прожиточного минимума — 10,4 тыс. рублей. Эксперт считает, что сегодня судебный пристав может обратить взыскание на половину суммы дохода, то есть примерно на 22 тыс. рублей. Если законопроект будет принят, должнику будет оставлено около 30 тыс. рублей и взыскание возможно только в размере 12 тыс. рублей.

По его мнению, этот пример показывает, что принятие законопроекта усложнит для банков процесс взыскания долгов и заставит их более строго подходить к определению рисков платежеспособности клиентов. Однако нововведение будет положительным для малообеспеченных граждан и тех, у кого в силу различных причин снизился доход, убежден Ильфат Шарыпов.