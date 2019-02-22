«Бедность и воинствующий национализм»: пять лет назад на Украине произошёл государственный переворот

Пять лет назад на Украине произошла насильственная смена власти, которую участники путча называют «революцией достоинства», а политологи — переворотом. По словам экспертов, события на Украине были хорошо подготовлены, а процедура смены власти, будучи незаконной, автоматически сделала всех её участников государственными преступниками. К чему привёл Украину «евромайдан» — в материале RT.

Вспыхнувшие в конце ноября 2013 года протесты в центре Киева стали реакцией украинской оппозиции на решение президента Виктора Януковича приостановить переговоры по поводу заключения Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. В частности, движение к «ассоциации» прекратилось из-за позиции украинских промышленников, которые заявили, что соглашение с ЕС ставит под угрозу экономические отношения с основным внешнеторговым партнёром Украины — Россией. Кроме того, у страны попросту не было средств для перехода на европейские торговые стандарты.

Противостояние на Майдане

Однако доводы власти не устроили прозападную оппозицию, и 21 ноября 2013 года на площади Независимости в центре Киева начали собираться люди, выступающие с лозунгами в поддержку ассоциации с ЕС и против связей с Россией. Киевский административный суд запретил протестующим устанавливать на Майдане палатки, но они проигнорировали это решение и приступили к разбивке лагеря.

В ночь на 30 ноября 2013 года сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» начали переговоры с участниками акции о необходимости освободить центр Киева, однако в милиционеров полетели камни, бутылки и горящие палки. Правоохранители вытеснили протестующих с Майдана, но в соцсетях был запущен слух об «убитой милицией девочке» и «избитых детях», хотя на самом деле в ту ночь никто не погиб, а среди задержанных и пострадавших в столкновениях с «Беркутом» были преимущественно взрослые мужчины.

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Уже 1 декабря начался массовый подвоз в Киев сторонников оппозиции с Западной Украины. Выступающие на стороне «евромайдана» радикалы захватили несколько административных зданий в центре украинской столицы и попытались атаковать администрацию президента.

Более двух часов они избивали безоружных солдат внутренних войск, пока не были оттеснены от администрации бойцами «Беркута». С начала декабря 2013-го до середины февраля 2014 года участники протестов предприняли несколько попыток захватить правительственный квартал и прилегающие к Майдану улицы, но каждый раз отступали в результате контратак спецподразделения «Беркут» и внутренних войск.

Тогда лидеры «евромайдана» — депутаты Верховной рады Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко — обратились к западным странам с требованием ввести против Украины санкции. 11 декабря помощник главы Госдепа США Виктория Нуланд лично посетила Киев и пообщалась с участниками протеста, раздавая им печенье и булочки.

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США Джеффри Пайетт на площади Независимости в Киеве

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В конце декабря ситуация в украинской столице временно стабилизировалась — сил для захвата власти у майдановцев в тот момент не хватало. А в январе 2014 года под давлением стран Запада Виктор Янукович вступил в переговоры с лидерами оппозиции, предлагая создать коалиционное правительство.

Захват власти

Серьёзное обострение кризиса началось 18 февраля 2014 года. Участники протеста, несмотря на идущие переговоры, попытались захватить правительственный квартал, но были отброшены милицией. На следующий день сторонники оппозиции приступили к массовому захвату зданий МВД и СБУ на Западной Украине и вывозу из них огнестрельного оружия. 20 февраля члены «Самообороны Майдана» вновь стали прорываться к зданию администрации президента, а неизвестные снайперы открыли огонь, как по «Самообороне», так и по силовикам — предположительно, из примыкающих к Майдану и находящихся под контролем протестующих зданий гостиницы «Украина» и консерватории.

Тогда погибли несколько десятков человек. На фоне эскалации насилия Виктор Янукович при посредничестве глав МИД Германии, Польши и Франции подписал соглашение, которое предполагало прекращение насилия, амнистию, проведение конституционной реформы и досрочных выборов. Однако представители «Правого сектора»* и «Самообороны» заявили, что соглашение их не устраивает, и пообещали приступить к захвату органов власти.

«У США и Европы на Украине были близкие интересы, но разные цели. Европейцы хотели оторвать Киев от России, не противопоставляя его Москве, а Вашингтон — сделать Россию и Украину врагами. США нужно было не коалиционное правительство, а передача власти крайне правым. Они опозорили европейских министров, выступивших гарантами соглашения», — заявил RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В преддверии нападения на администрацию президента Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. Тогда оппозиция инициировала проведение экстренного заседания Верховной рады. Радикалы силой и угрозами заставили прибыть в здание парламента несколько десятков депутатов, ранее входивших в пропрезидентское большинство, чтобы собрать кворум и потребовать отставки главы государства. Спикером Рады вместо представителя Партии регионов Владимира Рыбака был «избран» член «Народного фронта» Александр Турчинов.

Тогда Виктор Янукович в интервью телеканалу «112» заявил, что он не собирается уходить в отставку, но Верховная рада обвинила его в том, что он «неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий», и назначила проведение новых выборов. На следующий день Александр Турчинов был избран исполняющим обязанности президента Украины.

Исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов на заседании Верховной рады Украины

РИА Новости

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«Такая процедура, как отстранение президента от власти, законами Украины предусмотрена не была. Существовал институт импичмента, но для его запуска необходимо было создавать специальную комиссию. Более того, он был возможен только по исчерпывающему перечню причин, в котором, естественно, не было импичмента в виду отъезда из Киева. Нарушив конституцию и другие законы, пришедшие к власти в Киеве лица, стали государственными преступниками», — заявил Владимир Жарихин.

В свою очередь, политолог Антон Хащенко полагает, что силы, пришедшие в 2014 году к власти на Украине, сейчас пытаются искусственно трактовать нормы национального права в свою пользу и оправдывать свои действия идеологическими мотивами, однако это ничего не меняет.

«Несмотря на использование риторических приёмов, суть произошедшего скрыть не получается. Это не было спонтанным проявлением народной воли. Боевиков, профессионально штурмовавших админздания и управления силовых структур, готовили заранее. Произошёл хорошо спланированный государственный переворот», — заявил эксперт в беседе с RT.

Путь в пропасть

По словам академика Академии политических наук РФ, заведующего кафедрой РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, произошедшее в Киеве укладывается в классическую схему «цветной революции».

«Имело место три стадии: хаос, демонтаж политического режима и внешнее управление. В том, что Украина теперь управляется извне, мало кто сомневается», — отметил он.

Собеседник RT добавил, что реальное положение дел на Украине наглядно демонстрирует сделанная в апреле 2014 года фотография, на которой Джо Байден (на тот момент вице-президент США) в одном из залов Верховной рады восседает на «президентском» месте во главе стола. Позднее Байден охотно делился воспоминаниями, как заставил Петра Порошенко сменить генпрокурора и принудил его сотрудничать с Арсением Яценюком.

«Навязанная «майданом» политическая модель была неприемлема для жителей Крыма и Донбасса, отказавшихся подчиняться лицам, совершившим государственный переворот. Это дало повод Киеву заговорить о вымышленной российской агрессии и необходимости ей противостоять. Эксплуатация этой темы позволила Петру Порошенко стать президентом, и сейчас в ходе новой предвыборной кампании он снова к ней вернулся. Его милитаристская риторика призвана прикрыть социально-экономические провалы выбранной им европолитики», — констатировал Кошкин.

По словам эксперта, власти Украины далеки от нужд и чаяний простого народа и интересуются только реализацией личных коммерческих проектов. «Единственное, что растёт сейчас на Украине, помимо долгов, — это бизнес Петра Порошенко и его окружения. По данным СМИ, состояние президента Украины за пять лет после «евромайдана» возросло на порядок», — подчеркнул эксперт.

«В результате действий так называемой новой власти номинальный ВВП Украины рухнул более чем в полтора раза, пенсии снизились почти в два, средняя зарплата в долларовом эквиваленте до сих пор не дотягивает даже до показателей 2013 года. Зато рост цен на тарифы ЖКХ, в зависимости от конкретной отрасли, составил 5—10 раз. В итоге на сегодняшний день Украина признана самой бедной страной в Европе», — продолжил он.

При этом политолог заметил, что главным врагом киевского режима является объективная статистика.

«Что может красноречивее охарактеризовать положение дел в государстве, чем тот факт, что около 10 миллионов её граждан трудоспособного возраста ищут работу в других странах?» — отметил эксперт.

На этом фоне, по словам Кошкина, разговоры об успехах Киева в получении томоса или перевооружении армии звучат как изощрённое издевательство.

Reuters

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Согласно оценкам эксперта, доверие к украинской власти за пять лет после «евромайдана» опустилось до рекордно низких показателей. «По подсчётам украинских социологов, не доверяют Порошенко около 80% украинцев. Это похоже на правду. То, что на первую строчку президентского рейтинга сейчас вырвался шоумен Владимир Зеленский, — яркий признак отчаяния. Люди готовы проголосовать даже за комика, лишь бы не за кого-то из тех, кто пришёл к власти в 2014 году. Голосование на грядущих президентских выборах, скорее всего, будет по большей части протестным. В то же самое время призывающих к диалогу с Москвой кандидатов многие опасаются — сказывается действие пятилетки зомбирующей русофобской пропаганды и блокирования доступа к альтернативным источникам информации», — полагает Кошкин.

Политолог добавил, что во всей этой ситуации украинцев жестоко обманули.

«На Украине царит бедность и воинствующий национализм. Её жителям обещали равноправное членство в Евросоюзе, но страна идёт не в ЕС, а в пропасть», — резюмировал эксперт.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).