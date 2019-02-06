Бедность и Россия: Порошенко назвал главных врагов Украины

Действующий президент Украины Пётр Порошенко, официально зарегистрированный на днях в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства, дал интервью телеканалу ICTV, в котором обвинил Россию во всех бедах своей страны, но пообещал светлое будущее.

Автор:

Курганов Дмитрий

Главные враги Украины

Пётр Порошенко едва ли не самым последним пришёл в ЦИК Украины для того, чтобы подать все необходимые документы для регистрации. Рейтинг украинского лидера вопреки здравому смыслу продолжает укреплять свои позиции. По некоторым опросам он уже обошёл Юлию Тимошенко, которая долгое время была лидером гонки.

Интервью телеканалу ICTV, судя по всему, призвано обеспечить дальнейший рост популярности нынешнего президента. Одним из главных тезисов, произнесённых главой государства с экрана, стали слова о двух главных врагах Украины – бедности и России. Причём в первой из них у Порошенко виновата вторая. Тем не менее, украинский лидер выразил уверенность в том, что все самое плохое уже позади.

Прав ли он, покажет время, а пока эксперты констатируют, что за последние пять лет доля живущих за чертой бедности украинцев увеличилась с 15 до 25%. Порошенко винит Россию в том, что она якобы в одночасье закрыла свой рынок для товаров, произведённых на Украине. По его словам, такая же участь ждала бы, например, экономику Канады, если бы с ней так же поступили США.

Однако украинский президент уверен, что его стране удалось «выжить», благодаря переориентации на европейский рынок. «Мы сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан», – заявил Порошенко, разумеется, не упомянув, куда этот фундамент подевался за время его правления, ведь до его прихода к власти украинцы жили лучше.