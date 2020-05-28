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Бе-бе-бе: "Украинский пропагандист" ответил Соловьёву словами Путина
28 мая 2020, 21:55 • 25 • Политика
Украинский журналист Роман Цымбалюк, которого Владимир Соловьёв назвал главным пропагандистом нацистской машины, ответил своему оппоненту, процитировав президента России Владимира Путина. Однако обычно после слов Путина идёт "бе-бе-бе".
Цымбалюк не нашёл ничего лучше, как вернуть Соловьёву его обвинения в той же формулировке. При этом, чтобы дополнительно уязвить соперника, он сослался на высказывание Путина.
Цымбалюк также предположил, что Соловьёв всего лишь переключает внимание общества с важных тем, поэтому его "не стоит воспринимать всерьёз".
Напомним, что ранее Цымбалюк спросил у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, является ли утверждение, что президент Украины Владимир Зеленский - "нацист", официальной позицией России. В ответ официальный представитель Кремля заявил, что никогда не слышал таких высказываний из уст госслужащих, а на российском телевидении ведущие могут выражать свои личные оценки.
Позднее Соловьёв подтвердил, что это его личная позиция. Он назвал нацистами всю верхушку украинской власти, которая отмазывает от уголовных дел местных радикалов. Телеведущий также назвал Цымбалюка пропагандистом нацистской машины.
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