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BBC попались на вбросе о деле MH17: Ходаковский объяснил, куда пропал "ключевой фигурант"

15 мая 2020, 20:55  •  178 • Политика
Экс-секретарь Совбеза ДНР основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский прокомментировал информацию BBC о деле MH17, объяснив, почему это вброс, а также куда пропал "ключевой фигурант".
Русская служба ВВС сообщила, что в Донецке был арестован Леонид Харченко, якобы ключевой фигурант дела о крушении малайзийского боинга. Издание со ссылкой на источники утверждает, что Харченко прячут от украинской разведки, чтобы его не отдали под арест Нидерландам. Экс-секретарь Совбеза ДНР основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, почему эта информация является вбросом.
"В отношении фигурантов, которых объявили участниками процесса, понятно, что у нас принимаются дополнительные меры безопасности. И в связи с этим они исключаются из публичного поля. Возможно, из-за этого сложилось впечатление, что он арестован. На самом деле никто не арестован, естественно, меры принимаются для того, чтобы не было повторения истории с ещё одним фигурантом, которая ранее состоялась. А в отношении ареста они перевирают", - пояснил Ходаковский.
По его словам, с Харченко всё в порядке - он жив и здоров, никто его не арестовывал.
"У нас же был недавно прецедент, когда отработала Украина, поэтому, естественно, в отношении других лиц принимаются дополнительные меры безопасности", - добавил эксперт.

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