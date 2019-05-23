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BBC не спрашивали разрешения у Кремля, когда решили использовать образ Путина в своем шоу
23 мая 2019, 13:39 • 30 • Политика
Дмитрий Песков сообщил, что BBC не спрашивали разрешения у Кремля, когда решили использовать образ Путина в своем шоу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на запрос ТАСС, сказал, что представители компании BBC не обращались в Кремль. Напомним, телеканал планирует выпустить шоу, где ведущим будет анимированный президент РФ Владимир Путин.
"Нет, авторы не обращались к нам", - коротко прокомментировал новость Песков.
Авторы шоу полагают, что их проект с Путиным-куклой займет первые места в британских чартах. Как будет на самом деле, покажет только время.
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