BBC не спрашивали разрешения у Кремля, когда решили использовать образ Путина в своем шоу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на запрос ТАСС, сказал, что представители компании BBC не обращались в Кремль. Напомним, телеканал планирует выпустить шоу, где ведущим будет анимированный президент РФ Владимир Путин.

"Нет, авторы не обращались к нам", - коротко прокомментировал новость Песков.

Авторы шоу полагают, что их проект с Путиным-куклой займет первые места в британских чартах. Как будет на самом деле, покажет только время.