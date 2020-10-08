Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено

Вооружённые силы Карабаха уничтожили утром крупную базу горюче-смазочных материалов Азербайджана. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в среду, 7 октября.

Она уточнила, что минувшей ночью войска Азербайджана попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении. Однако они были встречены ракетно-артиллерийским огнём со стороны Армии обороны Карабаха. В результате Азербайджан понёс потери в живой силе и технике. Войска страны были вынуждены спешно отступить.

На юго-восточном направлении прицельным огнём армянских подразделений был нанесён удар по крупной базе горюче-смазочных материалов противника, - написала пресс-секретарь Минобороны Армении на своей странице в Facebook.

Ранее об отступлении азербайджанских войск на южном направлении сообщил военкор Семён Пегов. По информации его источников с передовой, военные Азербайджана бежали к границе с Ираном, некоторые даже пересекли её.