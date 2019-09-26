«Базовый ориентир»: прожиточный минимум пенсионеров планируют увеличить в 2020 году

Правительство России предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в 2020 году с 8846 до 9311 рублей. Об этом сообщается в проекте документа о бюджетных выплатах на предстоящий год. Отмечается, что базовый размер пенсионного минимума может колебаться в зависимости от региона, так как он привязан к потребительской корзине. Так, в Московской области уровень выплаты составит 9908 рублей. Важно производить перерасчёт ежегодно, как это делается сейчас, чтобы учесть инфляцию и другие факторы, подчёркивают эксперты.

В рамках рассмотрения проекта федерального бюджета на период до 2022 года в правительстве предложили увеличить прожиточный минимум пенсионеров. Документ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на 2020 год в размере 9311,0 рубля», — говорится в тексте проекта, который находится на стадии рассмотрения.

На сегодняшний день, по данным ПФР, прожиточный минимум для российских пенсионеров составляет 8846 рублей.

«Социальная математика»

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT пояснил, что прожиточный минимум пенсионеров рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины +50%. Это устоявшаяся методика, которая давно используется.

«В этом году её доработали, и она была разослана в регионы в качестве ориентира, и регионы сами дополнительно просчитывают свои прожиточные минимумы. Это служит основанием для того, чтобы потом бюджетирование происходило по модели для тех, у кого пенсии и прожиточный минимум не соответствуют, тогда происходит доплата. Это социальная математика», — пояснил сенатор.

По его словам, прожиточный минимум ориентирован на итог II квартала 2019 года, но рассчитан на 2020 год. Так происходит из-за того, что во II квартале, как правило, самые высокие цены на продукты питания, отмечает Рязанский.

«Прожиточный минимум на следующий год планируют по самому высокому показателю текущего года. Здесь всё прозрачно и понятно. Более того, если в каких-то регионах действующий прожиточный минимум выше, чем теоретически просчитанный, остаётся более высокий уровень. Это золотое правило используется и в пенсионном законодательстве», — заключил член Совфеда.

Региональный аспект

Ведущий эксперт Центра политических технологий экономист Никита Масленников, в свою очередь, добавил, что правительство всегда устанавливает размер прожиточного минимума для пенсионеров по России, но затем эта сумма корректируется в регионах.

«Это такой ориентир, сколько не хватает до среднего уровня. От него, этого базового ориентира, потом можно будет выстроить «трассу» разного рода доплат», — рассказал он RT.

Напомним, в середине сентября в Воронежской области размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год был определён в размере 8750 рублей. Согласно закону, пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Таким образом, если доходы гражданина по факту ниже установленной планки, ему полагается социальная доплата. Но прожиточный минимум области может быть и выше общероссийского, как, например, в Московской области — там он был установлен на уровне 9908 рублей. В связи с этим из бюджета Подмосковья планируют выделить средства на сумму 6 млрд рублей.

РИА Новости

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Масленников считает, что необходимо учитывать бюджетную обеспеченность региона при составлении прожиточного минимума как для пенсионеров, так и для работающих граждан.

«Насколько способен бюджет каждого региона доводить доплаты до определённого уровня? Этот ориентир, он важен для дальнейшего определения межбюджетного трансферта. И, кроме того, учитывается определение межбюджетного трансферта, то есть трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда... Пока у нас разница между теми расходами, которые Пенсионный фонд России тратит на страховые пенсии по стране, и теми страховыми взносами, которые он собирает, составляет примерно размер годового федерального трансферта», — подчеркнул эксперт.

Доплата неработающим пенсионерам

Сумма прожиточного минимума пенсионеров заложена в формулу расчёта общей суммы выплат пенсионерам. Важно её перерасчитывать ежегодно, учитывать такие факторы, как инфляция, отметил Никита Масленников.

«Это также ориентир для индексации пенсий неработающим пенсионерам. Так что это обычная, стандартная практика, делается это каждый год. Тем более только недавно был поднят прожиточный минимум трудоспособного населения в целом. Разница, конечно, есть, но это объективно обусловлено той потребительской корзиной, которую потребляют разные возрасты», — сказал эксперт.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к 2020 году пенсии вырастут в среднем до 15 тыс. рублей, а для неработающих по старости пенсионеров — до 16,4 тыс.

По сообщению Минтруда, с 1 августа для работающих пенсионеров выплаты были увеличены на 1,4%. Как сообщили в Росстате в конце августа, средняя пенсия по России составляет 14 150 рублей. Самые высокие пенсии получают жители Чукотки, Ненецкого автономного округа и Магаданской области — там размер выплат составляет от 21 243 до 24 318 рублей. Самый низкий уровень пенсий в Дагестане, где пенсионеры получают 10 922 рубля ежемесячно.